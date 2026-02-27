LANXESS arena 2025: Internationale Spitzenplätze und neuer Besucherrekord

Die LANXESS arena in Köln hat ihre herausragende Stellung im weltweiten Live-Entertainment auch 2025 eindrucksvoll untermauert. Im aktuellen Ranking des renommierten Branchenmagazins Pollstar belegt Deutschlands größte Multifunktionsarena in der Europa-Wertung (“Magna Charta”) Platz 3 und ist damit erneut die Nummer 1 in Deutschland. Auch im globalen Vergleich spielt die Arena ganz vorne mit und rangiert auf Platz 7 weltweit.

Bemerkenswert: Sportveranstaltungen fließen nicht in die Pollstar-Wertung ein. Angesichts der Vielzahl hochkarätiger Sport-Highlights im Kölner Veranstaltungskalender gewinnen die erreichten Platzierungen daher zusätzlich an Bedeutung.

Ein Jahr der Superlative: 2,6 Millionen Gäste

2025 war für die Arena in Köln-Deutz auch in eigener Sache ein Rekordjahr. Bei 208 Veranstaltungen strömten mehr als 2,6 Millionen Besucherinnen und Besucher in das “Henkelmännchen” – so viele wie nie zuvor. Damit wurde der erst im Vorjahr aufgestellte Allzeitrekord erneut übertroffen.

Zu den Publikumsmagneten zählten unter anderem Mehrfachshows von Ayliva, Billie Eilish, Kontra K, Apache 207 und Drake. Darüber hinaus begeisterten Konzertabende mit Lionel Richie, Benson Boone, Nina Chuba und Rod Stewart das Publikum.

Ein weiterer Höhepunkt war die traditionsreiche Lachende Kölnarena, die mit 15 Terminen sowie einer zusätzlichen “Lachenden PÄNZarena” rund 240.000 Gäste anzog und damit einmal mehr ihre enorme Strahlkraft unter Beweis stellte.

Sport als starke Säule – auch ohne Wertung

Obwohl Sportevents in den Pollstar-Rankings unberücksichtigt bleiben, prägen sie maßgeblich das Profil der LANXESS arena. Als Heimspielstätte der Kölner Haie ist sie regelmäßig Austragungsort hochklassiger Eishockey-Begegnungen. Hinzu kommen zwei renommierte Handball-Final4-Turniere sowie weitere sportliche Großereignisse.

Ein besonderes Highlight war das ausverkaufte Duell der Telekom Baskets Bonn gegen FC Bayern Basketball kurz vor Weihnachten. Dass die Kölner Event-Location selbst ohne diese zugkräftigen Formate zu den weltweit führenden Konzert- und Entertainment-Locations zählt, unterstreicht die außergewöhnliche Leistungsbilanz im Non-Sport-Bereich.

Klare Worte der Geschäftsführung

Für Stefan Löcher, Geschäftsführer der LANXESS arena, sind die aktuellen Erfolge Bestätigung und Ansporn zugleich. Er ordnet die Spitzenplatzierungen als weiteres starkes Signal nach dem bereits kommunizierten Zuschauerrekord ein.

Gerade vor dem Hintergrund eines zunächst verhalten eingeschätzten Jahresbeginns 2025 sei die Entwicklung besonders erfreulich. Zahlreiche kurzfristige Buchungen hätten schließlich zu einem prall gefüllten und überaus erfolgreichen Veranstaltungsjahr geführt.

Die LANXESS arena sei ökonomisch wie medial ein Aushängeschild für Köln und zeichne sich durch ein außergewöhnlich breites Veranstaltungsportfolio aus – selbst ohne die gewichtige Sportsparte. Möglich sei dies nur durch die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Veranstaltern, Partnern, Dienstleistern und dem gesamten Arena-Team, denen Löcher ausdrücklich seinen Dank ausspricht.

Mit diesen Erfolgen festigt die LANXESS arena nicht nur ihre eigene Marktposition, sondern stärkt zugleich den Ruf Kölns als international bedeutenden Eventstandort. Auch der Terminkalender für das Jahr 2026 ist bereits prall gefüllt und wird wieder für eine volle Event-Location auf der “Schäl Sick” sorgen.