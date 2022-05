Auf kulinarische Weltreise: Street Food Festival 2022 in Köln-Ehrenfeld

Kulinarische Vielfalt hält Einzug auf dem Gelände der ehemaligen Thyssen-Krupp-Halle in Köln-Ehrenfeld: Vom 16. bis zum 19. Juni 2022 lädt das Street Food Festival zu einer kulinarischen Weltreise und einen Blick über den buchstäblichen Tellerrand der bekannten Cuisine ein. Mit über 20 Ständen und einer Auswahl zwischen pikanten Empanadas über israelische Spezialitäten bis hin zu cremigem Cheesecake wird für jeden Geschmack etwas geboten.

Seit 2014 versammelt das Street Food Festival in über 25 Städten deutschlandweit Food Trucks, Imbisse, Restaurants und Hobbyköche, um Besuchern die volle Bandbreite an Essengenuss zu bieten – und das seit 2018 komplett plastikfrei. Und die Besucherzahlen sprechen für sich. Seit der ersten Veranstaltung haben mehrere hunderttausend Gäste an den Festivals teilgenommen. Im Mittelpunkt stehen handgemachte Gerichte ohne industriell hergestellte Fertigprodukte, bei deren Zubereitung die Besucher in Echtzeit zuschauen können.

Street Food Award für kulinarische Gaumenfreuden

Zudem gibt es die Möglichkeit, die beliebtesten Street Food Anbieter mit einem Preis auszuzeichnen. Sowohl eine lokale Jury aus Genussexperten als auch die Gäste selbst können den Stand, der ihnen die größten Gaumenfreuden beschert, mit dem Street Food Award auszeichnen. Die Festival-Teilnehmer können über Instagram mit dem Hashtag #streetfoodaward ihre Stimmen abgeben.

Beim Event in Köln sind u.a. folgende Anbieter mit dabei:

Taapi, Bar-Ista, Knödelfein, Tajine, Moor Bites Food Truck, Chimi´s Fine Cuisine, Crepê am Stiel, Balinese Streetfood, Bambule & Con Carne, Frittenwerk, Churros Bros, Israeli Food, Tigers´Frygers, Kikeriki, Eribet, Maison Touareg, Bierlager – Craft Bier Bar, Bordsteinschwalbe, Santiago Latino Grill, Locura, Strudelhaus Poushe, Turbo Bao, Desserts Inc, Awa und Maria Maria.

In Köln ist das Festival erneut auf dem Thyssen-Krupp-Gelände zu Gast. Interessierte Besucher erhalten Zutritt zum Festival für einen Eintrittspreis von 3,50 Euro. Beginn der Veranstaltung ist am Donnerstag, den 16.06.2022, um 12 Uhr. Am Sonntag, den 19. Juni 2022, um 20 Uhr schließen die Tore des Festivals.

Weitere Infos und Tickets unter: street-food-festival.de

Street Food Festival Köln Thyssen-Krupp-Halle

Oskar-Jäger-Straße 192

50825 Köln-Ehrenfeld

Öffnungszeiten Donnerstag, 16.06.2022

12:00 – 22:00 Uhr

12:00 – 22:00 Uhr Freitag, 17.06.2022

12:00 – 22:00 Uhr

12:00 – 22:00 Uhr Samstag, 18.06.2022

12:00 – 22:00 Uhr

12:00 – 22:00 Uhr Sonntag, 19.06.2022

12:00 – 20:00 Uhr