Gemütlich und praktisch: Nachhaltige modulare Sofas

Das Sofa ist das Herzstück des Wohnzimmers, in vielen Fällen sogar der Blickfang schlechthin in der Wohnung. Auf der Couch wird gekuschelt und sich erholt, werden heiße Kissenschlachten geschlagen oder es wird einfach nur weggeschlummert, wenn das Fernsehprogramm mal wieder nichts zu bieten hat. Daher wenden viele Menschen eine Menge Zeit auf, die passende Couch und den passenden Anbieter zu finden. Wer zum Beispiel sein Sofa in Köln kaufen möchte, hat auch hier die Qual der Wahl.

Ob man nun die schon fast traditionelle U-Form bevorzugt, sich ein Polstermöbel mit viel Volumen ins Wohnzimmer stellt oder sich eher an einem Sofa in z. B. Industrial Style erfreut, ist schlicht Geschmacksache. Eine Frage, die sich beim Kauf einer Couch allerdings immer stellt: Passt es auch zu den wohnlichen Verhältnissen? Viele kennen das Problem, dass das Sitzmöbel entweder zu groß oder zu breit, zu tief oder aber nur in bestimmten Farben zu haben ist. Was also tun, wenn sich gefühlt nichts Passendes findet?

Bei Livom Elemente passgenau zusammenstellen

Hier bieten sich geradezu modulare nachhaltige Couches von Livom an. Denn diese haben den Vorteil, dass man sich seine Couch den Vorstellungen entsprechend zusammenstellen kann. Außerdem wird so der zur Verfügung stehende Platz optimal genutzt. Und zieht man um bzw. in einen anderen Raum, lassen sich die einzelnen Elemente einfach umplatzieren oder neu zusammenstellen. Für jeden Zweck oder Raum finden sich zahlreiche modulare Sofas. Einfach den Platz ausmessen und sich im Anschluss für eines der Couchmodelle entscheiden. Wenn man seinen Favoriten gefunden hat, stellt man die einzelnen Elemente passend zusammen. Wählen kann man dabei aus Eck-, Mittel- und Randelementen. Außerdem stehen noch Ottomanen zur Verfügung.

Schlafsofa für Übernachtungsgäste

Aber das ist noch nicht alles, was das modulare System zu bieten hat. Neben dem optischen kommt, wenn gewünscht, auch noch ein besonders praktischer Aspekt dazu. So können alle Modelle von Livom auf Wunsch in eine Schlafcouch verwandelt werden. Denn arrangiert man die einzelnen Elemente entsprechend, lässt sich leicht und schnell eine große Liegefläche gestalten, auf der sich bequem schlummern lässt. Damit ist es auch kein Problem mehr, spontan Übernachtungsgäste zu empfangen.

Mit modularem Sofa immer frischen Wind im Wohnzimmer

Das modulare System verfügt neben der Tatsache, dass durch dieses System immer frischer Wind im Wohnzimmer herrscht, über einen weiteren Vorteil: Es ist nachhaltig. Denn, statt das Sitzmöbel zu entsorgen, wenn man sich daran sattgesehen hat, stellt man die einzelnen Elemente einfach anders zusammen. Und zudem kann man sie mit entsprechenden Stoffen ebenfalls wieder optisch auffrischen. Dazu kann man bei Livom aus einem reichen Angebot an wasch- und austauschbaren Bezügen wählen. Sie sind langlebig und pflegeleicht und können im Schonwaschgang bei 30 Grad gewaschen werden.

Nachhaltig und fair produziert

Die Nachhaltigkeit bezieht sich dabei auch auf die Herstellung der Sitzmöbel. Sie werden in Handarbeit in Europa nachhaltig und fair aus FSC-zertifiziertem Holz. gefertigt. Für jedes verkaufte Stück werden zudem durch die Organisation OneTreePlanted zwei Baume gepflanzt. Und selbstverständlich sind alle verwendeten Stoffe OEKO-TEX® zertifiziert.