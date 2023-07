Spiel und Spaß für die ganze Familie im Brückenkopf-Park Jülich

Im Brückenkopf-Park Jülich, einem Familien- und Freizeitpark, gibt es viel zu entdecken und erleben. Die Anlage bietet auf rund 30 Hektar Freizeitspaß für Jung und Alt. Neben einer historischen Wehranlage warten auf die Besucher auch gepflegte Gartenanlagen, Spiel- und Aktionsflächen sowie Ruheoasen. Highlights für Kinder sind die zahlreichen Spielplätze oder die Wasserspiellandschaften. Für die Größeren gibt es einen Bolzplatz, ein Beachvolleyballfeld und eine Skater-Anlage. Während der Hauptsaison stehen zudem an den Wochenenden, feiertags und in den Ferien eine 9-Loch-Minigolfanlage und ein Weiher zum Tretbootfahren zur Verfügung.

Auf Tuchfühlung mit den Ziegen

In das Gelände integriert ist der Brückenkopf-Zoo. Absolute Lieblinge sind hier die Kängurus, Fischotter, Waschbären oder Arktischen Wölfe. Wegen ihrer possierlichen und neugierigen Art werden die Erdmännchen immer gerne von den Kindern beobachtet. Aber auch viele andere haarige Genossen wie Esel und Ponys wissen zu begeistern. Ein besonderes Highlight bildet im Brückenkopf-Park Jülich der Kontaktbereich im Ziegengehege. Kinder gehen ohne Scheu auf Tuchfühlung mit den “meckernden” Vierbeinern.

Führungen für Groß und Klein

Im Laufe der Jahre konnte sich der Brückenkopf-Park Jülich auch als Außerschulischer Lernort etablieren. Im Angebot stehen diverse Führungen für Schulklassen, Kindergärten, Vereine, Senioren und Menschen mit Handicap. So können Interessierte u.a. auf einem Rundgang auf den Spuren Napoleon wandeln. Oder bei einer Kräuterführung altes und neues Wissen über die verschiedenen Kräuter erlangen. Insbesondere für Schulklassen bietet die Freizeitanlage auch in diesem Jahr wieder viele Führungen aus den Bereichen Natur, Sachkunde und Motorik an. Einen Überblick über die vielfältigen Gruppen-Angebote erhält man auf der Webseite.

Square Dance und Parkfest im Brückenkopf-Park Jülich

Zwischen April und Oktober gibt es im Brückenkopf-Park Jülich regelmäßig verschiedene Events. So lockt zum Beispiel ein Open-Air-Kino 2023 auf der Bühne im Rosengarten jeden Freitag Besucher an. Zudem stehen noch verschiedenen Veranstaltungen im Jahr 2023 an:

26. August 2023

Lucky Summer Dance 2023

Die Lucky Dukes Jülich laden mit ihrem Lucky Summer Dance 2023 ab 11 Uhr zum Square Dance mit dem Caller Brian Hotchkies aus Sydney / Australien ins Rosengartenzelt ein. Weitere Infos zu Eintrittspreisen sowie der Anmeldung finden Sie hier.

17. September 2023

Parkfest 2023

Auch in diesem Jahr können sich Besucher bei normalem Eintritt auf ein buntes Programm für die ganze Familie beim Parkfest freuen. Im Programm sind:

Jörn Kölling als Grashüpfer Hauke Schreck

das Dixi-Marching-Trio “Swingende Gärtner”

SciFox und die “Freunde auf 2 Pfoten”

der Drehorgelmann Günter Kleiber

die Imker im Flieg-Flatter-Summ-Garten

Hüpfburgen

Kinderschminken

1. Oktober 2023

Apfeltag

Beim diesjährigen Apfeltag geht es wieder um alles rund um den Apfel. Für Kinder finden auch wieder besondere Mitmach- und Bastel-Aktionen statt. Auch hier gilt der normale Eintrittspreis.

7. Oktober bis 1. November 2023

Herbstlichter im Park

Vom 7. Oktober bis zum 1. November lädt der Brückenkopf-Park Jülich zum Abendspaziergang mit eindrucksvollen leuchtenden Akzenten und überraschenden (Licht-)Szenarien ein. Auf einer herbstlichen Flaniermeile erzeugen die Herbstlichter eine besonders schöne Atmosphäre.

Weitere Informationen gibt es unter www.brueckenkopf-park.de