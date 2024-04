Frühlingsgefühle trotz Regen: Ausflugstipps rund um Köln bei schlechtem Wetter

Der Frühling zeigt sich nicht immer von seiner sonnigsten Seite. Doch auch bei Regen oder trübem Himmel muss man nicht auf schöne Ausflüge verzichten. In der Umgebung von Köln gibt es zahlreiche tolle Möglichkeiten, die ersten warmen Tage des Jahres zu genießen, auch wenn das Wetter mal nicht so mitspielt.

Kulturgenuss in Museen und Schlössern

Tauchen Sie ein in die Welt der Kunst und Geschichte! In der Region rund um Köln gibt es zahlreiche Museen und Schlösser, die bei jedem Wetter einen Besuch wert sind. Bewundern Sie die Meisterwerke im Wallraf-Richartz-Museum & Museum Ludwig in Köln, erkunden Sie die römische Vergangenheit im Römisch-Germanischen Museum oder begeben Sie sich auf eine Zeitreise im Schloss Drachenfels.

Kölner Shopping-Paradiese für Schlechtwettertage

Schlendern Sie durch die Einkaufsstraßen Kölns und entdecken Sie die vielfältigen Shoppingmöglichkeiten. Von kleinen Boutiquen bis hin zu großen Kaufhäusern – in Köln findet jeder etwas nach seinem Geschmack. Lassen Sie sich von den neuesten Modetrends inspirieren oder stöbern Sie nach einzigartigen Souvenirs.

Entspannende Thermen und Saunen

Gönnen Sie sich eine Auszeit vom Alltag und entspannen Sie in einer der zahlreichen Thermen und Saunen in der Umgebung. Lassen Sie sich im warmen Thermalwasser verwöhnen, genießen Sie wohltuende Saunagänge oder entspannen Sie bei einer Massage. So können Sie dem stressigen Alltag entfliehen und neue Energie tanken.

Kulinarische Entdeckungsreisen in Köln

Die Region rund um Köln bietet eine vielfältige Auswahl an kulinarischen Highlights. Probieren Sie regionale Spezialitäten in gemütlichen Restaurants, entdecken Sie internationale Köstlichkeiten in angesagten Cafés oder genießen Sie eine Tasse Kaffee und Kuchen in einem traditionellen Brauhaus.

Kinderparadiese für kleine Entdecker

Auch bei Regenwetter müssen Kinder nicht auf Spaß verzichten. In der Region gibt es zahlreiche Indoor-Spielplätze, in denen die kleinen Gäste toben und klettern können. Besuchen Sie zum Beispiel das Odysseum in Köln, das Jump House in Hürth oder den Kinderlandpark in Brühl.