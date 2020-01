Die 20 besten Freizeit-Tipps bei schlechtem Wetter in Köln und der Region

Regen, Kälte und dunkle Wolken stehen an? Damit Sie bei schlechtem Wetter nicht gelangweilt auf dem Sofa verbringen müssen, hat CityNEWS hier die besten Freizeit-Ideen bei schlechtem Wetter in der Kölner Region zusammengestellt. Sollten statt Sonnenschein dunkle Gewitterwolken am Himmel aufziehen, muss so nicht der Tag zu Hause verbracht werden. Denn wer nicht bei Nieselregen und Co. mit Wollsocken auf der Couch liegen möchte, für den haben wir hier bei CityNEWS die 20 besten Freizeit-Tipps und Ideen bei schlechtem Wetter in Köln und der Region rausgesucht!

Interaktive Karte: 20 Freizeit-Tipps in Köln und der Region

Klicken Sie entweder direkt auf einen der farblich markierten Icons oder wählen Sie eine passende Kategorie über das Menü in der oberen linken Ecke aus. Zum Vergrößern der interaktiven Karte klicken Sie einfach auf das Symbol in der oberen rechte Ecke. Lassen Sie sich inspirieren, schnappen Sie sich Ihre Freunde, Familie oder Partner und trotzen Sie dem schlechten Wetter mit spannenden und abwechslungsreichen Unternehmungen. CityNEWS wünscht Ihnen viel Spaß!

Übersicht: Die 20 besten Freizeit-Tipps in Köln und der Region

Live Escape Games

Das Computerspiel im echten Leben

Spannende Verbrechen aufdecken, das Entschärfen einer hochentzündlichen Bombe oder zwischendurch einfach mal die Welt retten. Live Escape Games sind ähnlich aufgebaut wie Computerspiele, nur eben in echt. Hierbei löst man Zahlenrätsel und Logikaufgaben, sucht Gegenstände und kombiniert diese miteinander oder spürt geheimnisvolle Verstecke auf.

Nur wer am Ende als Team den Schlüssel gefunden hat, kann den Raum auch wieder verlassen. Und um hier noch einen kleinen Anreiz zu schaffen und sich aus der Masse der Anbieter abzusetzen gibt es mittlerweile sogar Thematisierung aus der Jugend. Wie wäre es z.B. mit den “Drei ???” einen Fall zu lösen?

Adventure Rooms

Hochstadenstraße 1-3

50674 Köln

www.adventurerooms-koeln.de

Breakout Cologne

Wöhlerstraße 24

50823 Köln

www.breakout.cologne

Die drei ??? – Mission Rocky Beach

Hohenzollernring 22-24

50672 Köln

www.dreifragezeichen-escaperooms.de

Exit the Room

Mauritiussteinweg 110

50676 Köln

www.exittheroom.de

Indizio

Steinweg 3

50667 Köln

https://indizio.de/

Quest Room

Habsburgerring 3

50674 Köln

https://quest-room.de

Kartbahn

Gas geben ohne Punkte zu kassieren mit dem Go-Kart

Wenn etwas für Action an einem verregneten Wochenende sorgt, dann wohl Go-Kart fahren. Ob zu zweit oder in einer größeren Gruppe – Spaß und Action ist hierbei garantiert. Einsteigen, Gasgeben und Runden auf der Kartbahn drehen.

Kartcenter Cologne

Kelvinstraße 5-7

50996 Köln

www.kartcenter-cologne.de

Le-Mans-Karting

Köhlstraße 37

50827 Köln

www.lemanskarting.de

Michael Schumacher Kartcenter

Michael-Schumacher-Straße 5

50170 Kerpen

www.ms-kartcenter.de

Thermen und Freizeit-Bäder

Entspannung, Spaß und Action

Entfliehen Sie in einen kleinen Kurzurlaub mitten in Köln und Umgebung. Das Aqualand bietet z.B. eine Bade- und Saunawelt, die für jeden das Passende bereithält. Kinder freuen sich über große Planschbecken, Wasserspielgeräte und zahlreiche Rutschen, während die Erwachsenen es sich in der Wellness-Oase gut gehen lassen.

Hier warten Massagen, ein Hamam, Dampfbäder, 12 Saunen und eine Auswahl an Kosmetik-Behandlungen. Vergessen Sie das schlechte Wetter draußen und genießen Sie in Ihrer Freizeit ein paar Stunden Ruhe und Erholung.

Aqualand

Merianstraße 1

50765 Köln

www.aqualand.de

CaLevornia

Bismarckstraße 182

51373 Leverkusen

www.calevornia.de

Claudius Therme

Sachsenbergstraße 1

50679 Köln

www.claudius-therme.de

Familienbad De Bütt Hürth

Sudetenstraße 91

50354 Hürth

www.familienbad.com

Mauritius Therme

Mauritiuskirchplatz 3 – 11

50676 Köln

www.mauritius-ht.de

Neptunbad

Neptunplatz 1

50823 Köln

www.neptunbad.de

Indoor-Soccer

Perfekt zum Auspowern

Wie wäre es mit einem spontanen Fußball-Match mit den Kumpels oder den Arbeitskollegen? Die 12 verschiedenen Indoor-Soccer Hallen rund um Köln machen das auch bei schlechtem Wetter möglich. Und für etwas mehr Adrenalin sorgen z.B. Bubblesoccer-Partien.

Soccerarena Hürth

Winterstraße

50354 Hürth

www.soccerarena-huerth.de

Sportcenter Kautz

Rhöndorfer Straße 10-13

50939 Köln

www.sportcenter-kautz.de

Soccerworld Lövenich

Ottostraße 7

50859 Köln

www.soccerworld.koeln

Museum

Freizeit, Kunst und Kultur gepaart mit echten Fundstücken

Köln bietet eine Vielzahl an Museen und Ausstellungen. Besonders beliebt bei Familien ist das Odysseum in Köln-Kalk. Der Lernspielplatz bietet auf über 5.000 Quadratmetern erlebnisreiche Wechselausstellungen für Groß und Klein. Ein eigenes 3D-Kino mit Special-Effects und verschiedene alltägliche Fragen halten die Kleinen auf Trapp. Es gibt Themenräume, ein Sendung mit der Maus-Museum und viele weitere spannende Erlebnisse.

In Köln ein echter Klassiker: Das Schokoladenmuseum. Hier erfährt man alles über die tollste Süßigkeit der Welt und darf am Ende auch beim Schokobrunnen naschen. Das Sport und Olympiamuseum zeigte in seiner Dauerausstellung die Sportgeschichte der letzten 3.000 Jahre, mit dabei auch einiges über den 1. FC Köln, in einer Sonderausstellung zum 70-jährigen Bestehen.

Abenteuermuseum Odysseum

Corintostraße 1

51103 Köln

www.odysseum.de

Bilderbuchmuseum (Burg Wissem)

Burgallee 1

53840 Troisdorf

www.troisdorf.de/bilderbuchmuseum

Deutsches Sport & Olympia Museum

Im Zollhafen 1

50678 Köln

www.sportmuseum.de

Museum Ludwig

Heinrich-Böll-Platz

50667 Köln

www.museum-ludwig.de

Römisch-Germanisches Museum

Roncalliplatz 4

50667 Köln

www.roemisch-germanisches-museum.de

Schokoladenmuseum

Am Schokoladenmuseum 1A

50678 Köln

www.schokoladenmuseum.de

Wallraf-Richartz-Museum

Obenmarspforten 40

50667 Köln

www.wallraf.museum

Genuss-Tastings

Ein Geschmackserlebnis mit Bier, Rum, Wein, Gin oder Whisky

Bei den Tastings erfährt man alles Wissenswerte über Whisky, Wein, Rum, Gin oder Bier. Vor der Verkostung gibt es in der Regel zuerst einen Crashkurs einiger Grundlagen, anschließend werden verschiedene Sorten zum Probieren gereicht. Freizeit-Genuss mit allen Sinnen ist da garantiert!

Bier-Tasting

Brauerei HELLER GmbH

Roonstraße 33

50674 Köln

www.hellers.koeln

Gin-Tasting

Injera Restaurant

Lindenstraße 86

50674 Köln

https://ginie.de

Wein-Tasting

Stolberger Straße 92

50933 Köln

www.koelner-weinkeller.de

Whisky-Tasting

Ehrenfelder Whiskyzirkel

Barthelstraße 123 A

50823 Köln

www.ewz-koeln.de

Billard

Mal eine ruhige Kugel schieben

Billard ist wieder angesagt! Einfach mal eine ruhige Kugel schieben und lässig mit dem Cue einlochen. Das Giga Center ist dafür ein gern besuchter Freizeit-Treffpunkt, aber neben Billard gibt es noch jede Menge mehr zu erleben. So warten verschiedene Entertainment-Angebote, mehrere Bars und auch ein Restaurant. Das Casino lädt zudem mit mehr als 100 Spielgeräten zum Zocken ein.

Billard Café Schneider

Kaiser Wilhelm Ring 30-32

50672 Köln

www.billard-cafe-schneider.de

Cologne Cue Club

Barbarastraße 3-9

50735 Köln

Facebook-Seite

Crazy Ball

Trierer Straße 10

50676 Köln

www.crazyball.eu

Giga Center

Hohenzollernring 7-11

50672 Köln

www.giga-center.info

Bowling

Auf zum Pins abräumen

Bowling ist eine bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten entstandene Variante des Präzisionssports Kegeln. Dabei wird ein mit Bohrungen für die Finger versehener Ball auf eine Formation von zehn Pins genannten Kegeln geworfen.

Alpha Bowling

Luxemburger Straße 299

50939 Köln

https://new.alpha-bowling.de

City-Bowling Köln

Moselstraße 44

50674 Köln

www.city-bowling.de

West Bowling Köln

Melatengürtel 21

50933 Köln

www.bowling-cologne.de

Zum Knobelbecher

Brüsseler Straße 47

50674 Köln

www.knobelbecher-koeln.de

Laser Tag

Barney Stinsons Hobby hautnah erleben

Action-Fans kommen beim Laser Tag voll auf ihre Kosten. Das Ziel: Den Gegner mit dem Laserstrahl abschießen und ihn somit “auszuschalten”. Es gibt verschiedene Themen und Szenarien, sowie unterschiedliche Spielmodi. Hier ist für jeden etwas dabei und das vollkommen wetterunabhängig.

Adrenalinpark Köln

Köhlstraße 10

50827 Köln

https://adrenalinpark.de

King of Laser

Otto-Hahn-Straße 9

50997 Köln-Godorf

www.kingoflaser-koeln.de

Indoor-Spielplätze

Freizeit-Spaß für die ganze Familie bei jedem Wetter

Gerade für Kinder ist es besonders schlimm, nicht raus gehen zu können, weil es regnet. Um nervlich nicht zu sehr beansprucht zu werden, empfehlen wir allen Eltern einen von zahlreichen Indoor-Spielplätzen in Köln zu besuchen. Viele verfügen über einen Kleinkindbereich, sodass auch die ganz Kleinen auf ihre Kosten kommen. Für die Eltern gibt es Restaurants und Sitzgelegenheiten, von wo sie ihre Kleinen gut beobachten können. Hier eine Auswahl von Indoor-Spielplätzen in Köln und der Region:

Bubenheimer Spieleland

Burg Bubenheim 1

52388 Nörvenich

www.bubenheimer-spieleland.de

Jackelino Safari

Otto-Hahn-Straße 6-8

50997 Köln

www.jackelino-safari.de

Okidoki Kinderland

Hansestraße 74-76

51149 Köln

www.okidoki-koeln.de

Pippolino Kinderspielpark

Hermann-Löns-Straße 30-38

50170 Kerpen

www.pippolino.com

Piratenland Bonn

Otto-Hahn-Straße 96

53117 Bonn-Buschdorf

www.piratenlandbonn.de

Kochkurs

Sushi oder Gänge-Menüs ganz leicht selbst gemacht

Warum das schlechte Wetter nicht nutzen, um etwas Neues zu lernen? Neben zahlreichen Kochkursen wäre auch ein Sushi-Kurs eine nette Idee. Hier lernen Sie die Zubereitung von leckerem Sushi unter professioneller Anleitung eines Profi-Kochs. Natürlich findet im Anschluss auch eine Verkostung statt. Wer sich lieber Bedienen lässt, wird bestimmt bei unseren Restaurant-Tipps fündig!

BioGourmetClub Kochschule

Venloer Straße 59

50672 Köln

www.biogourmetclub.de

esswahres

Berrenrather Str. 363

50939 Köln

https://esswahres.com

Kochschule Rheinauhafen

Holzmarkt 67

50676 Köln

https://chiara-kochlust.de

Kölner Kochschule

Neptunstraße 35

50823 Köln

www.koelner-kochschule.de

Klettern

Hoch hinaus im Trockenen

Ob als regelmäßiger Sport oder nur zum Vergnügen: Klettern und Bouldern ist eine beliebte Freizeitaktivität in Köln. Dank verschiedener Locations ist sowohl für Anfänger als auch für Profis etwas dabei. Ein verregneter Sonntag eignet sich besonders gut, um diese Trendsportart mal auszuprobieren. Auch Kinder kommen hier auf ihre Kosten, denn es gibt in einigen Locations auch passende Angebote für die Kleinen. Hier eine Auswahl an Kletterparadiesen in Köln:

Boulderplanet

Oskar-Jäger-Straße 143H

50825 Köln

www.boulderplanet.de

Canyon Chorweiler

Wechselring 6a

50765 Köln

www.canyon-chorweiler.de

K11

Kyllstraße 11

50678 Köln

www.k11-koeln.de

Kletterfabrik

Oskar-Jäger-Straße 173

50825 Köln

www.kletterfabrik-koeln.de

Stuntwerk

Schanzenstraße 6-20

51063 Köln

www.stuntwerk.de

Musical

Entertainment auf der ganz großen Bühne

Im Musical Dome Köln ist immer etwas los! Tauchen Sie ab in die verzaubernde Welt von Die Schöne und das Biest, We Will Rock You und vielen weiteren Event-Highlights im Kölner Musical Dome. Soll es in der Freizeit aber lieber etwas “gehobener” sein? Dann wäre vielleicht ein Besuch im Theater oder in der Oper genau das Richtige?

ROMEO AND JULIET – 25.12. – 05.01.2020

Die Schöne und das Biest – 09.01. – 19.01.2020

BERLIN BERLIN – 21.01. – 02.02.2020

Ballet Revolución – 04.02. – 09.02.2020

Shen Yun – 11.02. – 16.02.2020

Thriller – 28.02. – 08.03.2020

Falco – 14.03. – 15.03.2020

Saturday Night Fever – 17.03. – 29.03.2020

Elvis – Das Musical – 17.04.2020

Beatles – Das Musical – 18.04 – 19.04.2020

Eis am Stiel – Das Musical – 06.06.2020

Priscilla – Queen of the Desert – 09.06. – 21.06.2020

We Will Rock You – 17.11. – 29.11.2020

Musical Dome Köln

Goldgasse 1

50668 Köln

www.mehr.de

Kino

Mit Popcorn und Co. die aktuellen Film-Blockbuster genießen

Der Kinobesuch ist sicherlich einer der beliebtesten Unternehmungen bei schlechtem Wetter. Das wäre auch die ideale Möglichkeit, mal eines der neueren Kinos in Köln auszuprobieren. Die Astor Film Lounge beispielsweise lädt mit kuschligen Sesseln, Fußhocker, Cocktails und leckeren Snack – direkt vom Platz bestellbar – zu den aktuellen Film-Highlights ein. Eine kleine Kino-Auswahl in Köln und der Region:

Astor Film Lounge

Kaiser-Wilhelm-Ring 30-32

50672 Köln

www.astor-filmlounge.de

Fimpalast Köln

Hohenzollernring 22

50672 Köln

www.cineplex.de

Metropolis

Ebertplatz 19

50668 Köln

http://metropolis-koeln.de

ODEON Kino

Severinstraße 81

50678 Köln

www.odeon-koeln.de

UCI Kinowelt

Hürth Park L 106

50354 Hürth

www.uci-kinowelt.de

Shopping-Center

Alles unter einem Dach beim Einkaufen und Bummeln

Zum ausgiebigen Shoppen muss es ja nicht immer gleich die Schildergasse oder Hohe Straße sein. Wenn es draußen stürmt, dann gehen Sie doch lieber in eines der vielen Shopping-Center in Köln und der Region. Ein ausgedehnter Einkaufsbummel ohne Gummistiefel und Regenjacke, zwischendurch ein leckeres Dessert und zum Abschluss ein heißer Kaffee in den zahlreichen Eisdielen oder Bäckereien innerhalb der Einkaufszentren. Hier eine Auswahl an Shopping-Center in Köln und Umgebung:

City-Center Chorweiler

Mailänder Passage 1

50765 Köln

www.city-center-chorweiler.de

DuMont Carré

Breite Straße 80-90

50667 Köln

http://dumontcarre.de

Hürth Park

Hürth-Park B110

50354 Hürth

www.huerth-park.de

Köln Arcaden Kalk

Kalker Hauptstraße 55

51103 Köln

www.koeln-arcaden.de

Neumarkt Galerie

Neumarkt 2-4

50667 Köln

www.neumarktgalerie.com

Rhein-Center Weiden

Aachener Straße 1253

50858 Köln

www.rhein-center-koeln.de

Eislaufen

Ideal für die kalte Jahreszeit

Eine schöne Möglichkeit, bei schlechtem Wetter einen spaßigen und erlebnisreichen Tag zu verbringen ist Eislaufen. Das Beste daran: Hierbei werden auch noch ordentlich Kalorien verbrannt. Eislaufen trainiert den ganzen Körper, macht Spaß und man kommt nicht so leicht aus der Puste.

Eissportarena Bergisch Gladbach

Saalerstraße 100

51429 Bergisch Gladbach

www.eissportarena.gl

ICEDOME

Uckendorfer Straße 135

53844 Troisdorf

www.eissporthalle-troisdorf.de

Kölnarena 2

Gummersbacher Straße 4

50679 Köln

www.haie.de

Lentpark – Eisbahn

Lentstraße 30

50668 Köln

www.koelnbaeder.de

Café

Entspannen bei Kaffee und Kuchen

Gerade bei schlechtem Wetter laden die kleinen und gemütlichen Cafés in Köln zum Verweilen ein. Bei einer heißen Tasse Kaffee und einem leckeren Stück Kuchen kann man es sich hier mit einem Buch gemütlich machen und seine Freizeit verbringen. Das Café Fridolin lädt mit seinen gemütlichen Sitzecken zum längeren Verweilen ein. Das Café ist liebevoll gestaltet und es gibt einige Möglichkeiten, hierzu entspannen. Die reichhaltige Frühstückskarte lockt vor allem am Wochenende bereits morgens hier hin. Das Literatur-Café Goldmund bietet eine Vielzahl an tollen Schmökern für entspannte Nachmittag. Auch kulinarisch hat das Café einiges zu bieten. Neben klassischen Kuchen kann hier auch herzhaft gespeist werden.

Mit dem Café Schnurrke ist die nördliche Innenstadt um eine Attraktion reicher geworden. Das Konzept: ein gemütliches Lokal, nette Katzen, dazu leckerer Kuchen und frische Tee- und Kaffeespezialitäten. Das Katzen-Café ist der perfekte Ort, um sich zu Entspannen und seine Freizeit mit tierischen Gesellen zu verbringen. Denn wie könnte man sich besser vom Stress des Alltags erholen, als mit einer schnurrenden Katze auf dem Schoß. Direkt an der Eigenstein-Torburg liegt das kleine Textilcafé. Die Einrichtung ist gemütlich, es stehen einige Sofas und Sessel zum Entspannen zur Verfügung. Auf zwei Stockwerken kann man es sich hier wunderbar mit dem Roman, den man schon immer lesen wollte, gemütlich machen.

Café Fridolin

Venloer Straße 425

50825 Köln

www.cafefridolin.de

Café Goldmund

Glasstraße 2

50823 Köln

www.goldmundkoeln.de

Café Schnurrke

Ritterstraße 27

50668 Köln

www.cafeschnurrke.de

Textilcafé

Eigelstein 122

50668 Köln

www.textilcafe.de

Indoor-Flohmarkt

Stöbern und Feilchen auf kleinem Raum

Wenn es regnet fallen die regulären Flohmärkte wirklich regelrecht ins Wasser. Gut, dass es hier Indoor-Flohmärkte gibt. Sowohl im Odonien als auch in den Balloni Hallen finden immer wieder tolle Flohmärkte statt – überdacht und trocken. Hier eine kleine Auswahl:

Bazar de Nuit

Odonien

Hornstraße 85

50823 Köln

DIY Designmarkt

Balloni Hallen

Ehrenfeldgürtel 88 – 92

50823 Köln

Mädelsflohmarkt

AbenteuerhallenKalk

Christian-Sünner-Straße 8

51103 Köln

Minimii handmade Designermarkt für Kindersachen

Barthonia Showroom

Venloer Straße 231b

50823 Köln

Stadtbibliothek

Nicht nur für Leseratten interessant

Mit über 2.000.000 Besuchern im Jahr ist die Kölner Stadtbibliothek eine der wichtigsten Akteurinnen im Bereich der kulturellen Bildung. Angebote zur Leseförderung wie die “BücherBabys”, mehrsprachige Aktionen wie “Kinder in aller Welt” sowie ein umfangreiches Medienangebot (von DVDs bis Computerspiele), E-Books zum Download und sogar ein 3-D-Drucker steht zum kreativen Mitmachen und Ausprobieren bereit.

Zentralbibliothek

Josef-Haubrich-Hof 1 (Neumarkt)

50676 Köln

www.stadt-koeln.de

Aquarium

Abtauchen in Unterwasserwelten

Auf Unterwasser-Entdeckungstour kann man im Aquarium gehen. Hier gibt es zahlreiche Tierarten zu beobachten die im nassen Element zu Hause sind. Spektakulär (vor allem für die kleinen Besucher) sind die verschiedenen Fütterungen z.B. von exotischen Fischen wie Piranhas. Seepferdchen und Co.

So kann man in den Aquarien trockenen Fußes Unterwasserwelten entdecken, Infos zur Haltung erfahren und außerdem gibt es bei der Kölner Einrichtung auch das Terrarium noch dazu. Wenn man denn Krabbeltierchen spannend findet. In der Nähe der Rheinmetropole gibt es ansonsten auch das SEA LIFE bei Königswinter – einen Besuch könnte man mit einem Ausflug zum Drachenfels verbinden.

Kölner Aquarium

Riehler Str. 173

50735 Köln

www.koelnerzoo.de

SEA LIFE Königswinter

Rheinallee 8

53639 Königswinter

www.visitsealife.com/Konigswinter