Musik, Tanz, Show und mehr: Das steht 2020 im Musical Dome Köln an

Von Musicals über Tanz zu Theater und Show – das Jahr 2020 bietet wieder zahlreiche Veranstaltungen in der Domstadt. Auch wenn noch nicht alle kommenden Events für das neue Jahr bekannt sind, stellt CityNEWS bereits jetzt einige besondere Highlights im Musical Dome Köln vor.

Die Schöne und das Biest

(09.01. – 19.01.2020)

Der märchenhafte Welterfolg von Disney zu Gast in der Rheinmetropole

“Die Schöne und das Biest” zählt sowohl als Zeichentrick- als auch als Real-Film (im Remake mit Emma Watson aus dem Jahr 2017) zu den größten Erfolgen aus dem Hause Disney. Mit seinem wunderschönen Soundtrack begeisterte das Werk das Publikum und erhielt zwei Oscars und vier Grammys für die Musik. Kein Wunder also, dass Disneys zauberhafte Broadway-Umsetzung des Märchens geradezu nach einer Fassung für die große Bühne verlangte. Sie schreibt seitdem als Musical eine eigene Erfolgsgeschichte. Die Show besticht ebenso durch ihre Zauberwelten wie durch die weltberühmte Musik aus der Feder Alan Menkens.

Die für Disney so typischen, liebevoll gestalteten Charaktere entführen die Gäste ab dem ersten Takt in eine fantastische Märchenwelt. Ein Ensemble ausgezeichneter Solisten, fantasievolle Tanzeinlagen, prächtige Kostüme und ein effektvolles Bühnenbild machen die Inszenierung des Budapester Operetten- und Musicaltheaters zu einem großartigen Live-Erlebnis.

BERLIN BERLIN

(21.01. – 02.02.2020)

Die große Revue-Show der Goldenen 20er

Paillettenkleider glitzern, heiße Melodien entfesseln zügellose Tänze und alle Grenzen verschwimmen im Dickicht der Nacht. BERLIN BERLIN entführt das Publikum in den brodelnden Kosmos der Goldenen 20er. Ein charismatischer Conférencier sowie ein 30-köpfiges Ensemble wagen das Abenteuer auf Messers Schneide zwischen Wirtschaftskrise und Vergnügungslust. Mit pikanten Anekdoten aus der Hauptstadt des Lasters erleben große Stars eine brillante Renaissance – die Stilikone Marlene Dietrich, die legendären Comedian Harmonists oder Tänzerin Josephine Baker, die mit ihren Charleston-Variationen die Massen provoziert.

Funken sprühen, wenn die Revuegirls ihre Beine schwingen und das Orchester mit über 30 Glanznummern zum heißen Tanz einlädt. Frei nach dem Motto: “Es geht doch nichts über einen kleinen Skandal!” entwickelt die Revue-Show BERLIN BERLIN einen atemberaubenden Sog der Nummern und Sensationen. Die zeitgemäß arrangierte Musik von Komponisten wie Friedrich Hollaender sowie Tänze von Swing, Charleston bis Lindy Hop lassen das Publikum in die Ära der 1920er eintauchen.

Saturday Night Fever

(17.03. – 29.03.2020)

Das Kult-Musical rund um den Sound der Bee Gees

Glitzernde Spiegelkugeln, riesige Hemdkragen, Schlaghosen und Musik, zu der man einfach tanzen muss. Mit Saturday Night Fever kehrt in den Musical Dome Köln das Discofieber der 70er zurück – jedoch bunter und wilder als je zuvor. Die Neuinszenierung des Kult-Musicals ist eine packende Hommage an den John-Travolta-Klassiker aus dem Jahr 1977. Und damit an die Bee Gees, die mit Songs wie “Stayin’ Alive”, “Night Fever” oder “Tragedy” nicht nur den Soundtrack zum Film, sondern auch gleich für das ganze Jahrzehnt geliefert haben.

Im Musical performt eine Liveband die Songs der Brüder Gibb so grandios, als stünden Barry Robin und Maurice persönlich auf der Bühne. Da bleibt garantiert niemand auf den Sitzen im Kölner Musical Dome sitzen!

Priscilla – Queen of the Desert

(09.06. – 21.06.2020)

Auf High Heels und mit Glitter vom australischen Outback in die Domstadt

Was passiert, wenn zwei Drag Queens und eine Transsexuelle das australische Outback erobern? Die Antwort gab 1994 der Film Priscilla – Queen of the Desert. Ein absoluter Überraschungserfolg und Hit an den Kinokassen, der für seine wundervoll schrägen Kostüme einen Oscar erhielt. Jetzt geht es quietschbunt und aufgedreht weiter, denn die gleichnamige Musical-Adaption kommt erstmals in der englischen Originalfassung nach Köln.

Im Gepäck haben die drei unerschrockenen “Outback-Ladies” große Disco-Klassiker und Gute-Laune-Songs wie “I Will Survive”, “Go West” oder “Girls Just Wanna Have Fun” … und es gibt mehr Glitter als jemals zuvor! Als rasanter Roadtrip auf High Heels führt “Priscilla – Queen of the Desert” mitten in die australische Wüste hinein in große Tanznummern, farbenfrohe Kostüme und jede Menge Hits aus den 70er-, 80er- und 90er-Jahren.

We Will Rock You

(17.11. – 29.11.2020)

Die rockige Hommage an QUEEN kehrt zurück in Kölner Musical Dome



Mehr als 15 Millionen Fans in 17 Ländern hat We Will Rock You bisher begeistert. Erstaunliche zwölf Jahre mit 4.600 Shows dauerte allein die Auftrittsserie im Londoner Dominion Theater, und in Köln währte das Gastspiel ganze vier Jahre. Insgesamt sahen rund drei Millionen Besucher “We Will Rock You” in Deutschland. Nach triumphalen Gastspielen weltweit beginnt für den Musical-Smash-Hit jetzt ein neues Erfolgskapitel.

Ab Oktober 2020 tourt die Show rund um die 24 größten QUEEN-Hits in einer spektakulären Neu-Inszenierung der englischen Original-Produktion und macht auch erneut im großen blauen Zelt am Kölner Hauptbahnhof halt. Die futuristische Musical-Komödie, die inhaltlich und optisch einen Bogen spannt, der auch an die legendären Liveauftritte von Freddie Mercury und seiner Band erinnert, gilt als globales Phänomen. Zwei Dutzend Klassiker von “We are the Champions” bis “Bohemian Rhapsody” feiern die Karriere von QUEEN und sind gleichzeitig eine Hommage an eine der genialsten Rockbands aller Zeiten.