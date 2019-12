Zuhause ist es doch am Schönsten, das kann für die Silvesternacht gelten. Hier können Sie es sich dann aussuchen, ob Sie nur im engsten Familienkreis feiern oder ob Sie sämtliche Verwandte und Freunde einladen möchten. Außerdem entfällt bei einer Silvesterparty in den eigenen vier Wänden auch die Autofahrt nach Hause, sodass Sie in aller Ruhe das eine oder andere Gläschen Sekt genießen können. Und zu einer “richtigen” Silvestersause gehören natürlich auch Traditionen und Gebräuche. Dabei spielt der Kult-Film “Dinner for One” natürlich auch im Jahreswechsel von 2019 auf 2020 eine wichtige Rolle. Bevor es allerdings gemeinsam vor das Fernsehgerät geht, sollten einige Vorbereitungen getroffen werden. CityNEWS hat für Sie hier praktische Tipps und die passende Musik für die perfekte Silvesterparty zusammengestellt. Außer haben wir für Sie alle Sendetermine 2019, den Stream und YouTube-Videos von “Dinner for One” einer praktischen Übersicht!

Frühzeitige Planung der Silvesterparty

So sollten Sie rechtzeitig vorher alles Notwendige für die Feier einkaufen. So kommt man einerseits nicht in Zeitdruck und es ist andererseits in den Läden auch noch alles vorhanden. Ein sehr beliebtes Silvester-Essen ist beispielsweise Fondue. Dabei genießen Sie und Ihre Gäste die unterschiedlichsten Köstlichkeiten und auch die Zeit bis Mitternacht geht dann quasi wie im Flug vorbei.

Eine andere Variante ist das Silvester-Buffet. Das ist in der Regel recht schnell und einfach vorbereitet (sofern Sie sich nicht zu ausgefallenen Speisen hinreißen lassen) und jeder der Gäste kann sich aussuchen, wann was gegessen wird. Das ist vor allem dann vorteilhaft, wenn bei einigen Gästen noch zu später Stunde plötzlich Hunger aufkommt. Soll es etwas ganz Individuelles sein: Wie wäre es mit leckeren Burgern? Zudem sollten Dinge wie Konfetti, Partyhüte und Co. als Dekoration natürlich nicht fehlen.

Die passende Musik zur Party an Silvester

Und auch die richtige Musikauswahl sollte passen. Wie wäre es mit dem besten der 80er-Jahre als kostenlose Playliste? CityNEWS hat hier für Sie eine Auswahl an 150 Songs zusammengestellt, so bleibt auch kein Tanzbein still.

Ebenso ein “Muss” ist das allseits bekannte sowie beliebte Wachsgießen (Bleigießen ist seit 2018 verboten), dass ebenfalls die Zeit schnell verstreichen lässt. Schließlich müssen Sie und Ihre Gäste dann bei jedem Stück erraten, um welche Figur oder welches Symbol es sich handelt, um anschließend dessen Bedeutung nachzuschlagen. Diese lässt in der Regel sehr viel Spielraum offen, sodass es natürlich auch zu jeder Menge lustigen Spekulationen kommen kann. Sofern Ihre Gäste ein Faible dafür haben, können Sie auch die unterschiedlichsten Gesellschaftsspiele zum Zeitvertreib spielen.

Außerdem sollten Sie unbedingt für ausreichend Getränke (alkoholische sowie alkoholfreie) sorgen. Wie wäre es mit einer Auswahl an passenden Cocktails? Unabdingbar sind natürlich ebenfalls diverse Glücksbringer, wie beispielsweise Glücksklee (vielleicht sogar als Tischdeko?), Glücksschweinchen und Schornsteinfeger.

Kult an Silvester: Dinner for One

Mittlerweile fast schon Tradition ist am 31.12. auch das gemeinsame Schauen vom “Dinner for One” im Fernsehen. Jährlich verfolgen an Silvester unzählige Zuschauer vor den TV-Gerät wie Miss Sophie (May Warden) als alleinspeisende alte Dame ihren 90. Geburtstags feiert. Das Prozedere ist seit 1963 jedes Jahr gleich (“The same procedure like every year”) und wie immer wird Butler James (Feddie Frinton) die betagte Miss Sophie in ihr Schlafzimmer begleiten. Mit der ein oder anderen Umdrehung im Blut.

Einfach kultig und heute auch in verschiedensten Versionen verfügbar, wie z. B. in einer kölschen Fassung aus dem Kölner Gloria-Theater mit Ralf Schmitz und Annette Frier. CityNEWS hat hier für Sie alle Sendetermine von “Dinner for One” an Silvester 2019 in der praktischen Übersicht – mit allen Fassungen, sowie für Zuschauer in Österreich und der Schweiz.

Alle Sendetermine 2019 von Dinner for One im Fernsehen

14:05 Uhr: SWR – Schweizer Version

15:00 Uhr: HR – Hessische Version

15:40 Uhr: Das Erste / ARD

15:40 Uhr: NDR

17:05 Uhr: SWR – Schweizer Version

17:10 Uhr: NDR

17:20 Uhr: WDR

17:35 Uhr: WDR – Kölsche Version

18:00 Uhr: WDR

18:10 Uhr: RBB

18:45 Uhr: BR

18:45 Uhr: HR – Nordhessische Version

19:00 Uhr: MDR

19:10 Uhr: HR

19:10 Uhr: SRF1

19:20 Uhr: SWR

19:40 Uhr: NDR

19:55 Uhr: 3+

21:45 Uhr: WDR – Dinner for Wan(ne)

22:15 Uhr: WDR – Kölsche Version

22:35 Uhr: ZDF neo – Dinner for Cohn

23:25 Uhr: ORF

23:35 Uhr: NDR

00:05 Uhr: BR (01.01.2020)

00:05 Uhr: 3+ (01.01.2020)

01:30 Uhr: Das Erste / ARD (01.01.2020)

05:10 Uhr: Das Erste / ARD (01.01.2020)

Stand: 27.12.2019

Dinner for One als kostenloser Stream und bei YouTube

In der heutigen Zeit ist man allerdings nicht mehr an das lineare Fernsehprogramm gebunden. Der Kult-Film ist auch per Stream beim NDR oder bei YouTube in den verschiedenen Versionen ganz einfach zu finden, kostenlos abrufbar und kann so zu jeder Zeit angesehen werden. Ebenso gibt des Klassiker mittlerweile auch als coloierte Farbversion.