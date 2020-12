Wie bereits das ganze Jahr über, gelten wegen der aktuellen Corona-Lage in Köln, auch zum Jahreswechsel an Silvester 2020 zahlreiche Bestimmungen, Regeln und Maßnahmen. So gilt an Silvester, dass sich max. 5 Personen aus max. 2 Haushalten treffen dürfen. Dabei werden aber Kinder bis 14 Jahren nicht gezählt. Die Sonderregelungen von Weihnachten gelten nicht! Es gilt außerdem zum Jahreswechsel in Köln ein An- und Versammlungsverbot. Außerdem ist der Alkoholkonsum im öffentlichen Raum untersagt. Bereits im Vorfeld wurde der Böller- sowie Feuerwerks-Verkauf ebenfalls verboten und bereits erworbenes Feuerwerk soll nicht abgefeuert werden.

Die Stadt Köln verbietet vom 31.12.2020 ab 20 Uhr bis 01.01.2021 um 3 Uhr, in Teilen des Kölner Stadtgebiets das Zünden und Abbrennen von Feuerwerkskörpern, Leuchtkugeln, Raketen, bengalischem Feuer, Rauchpulver oder anderen pyrotechnischen Gegenständen.

Feuerwerk-Verbot an Silvester 2020 in Bereichen Kölns

Das Böller- und Feuerwerk-Verbot soll dazu dienen, die Bildung von Menschenansammlungen im öffentlichen Raum zu verhindern, so die Stadt Köln. Zudem soll das Verbot bewirken, dass die Gesundheitseinrichtungen nicht durch zusätzliche Patienten, die sich z. B. durch Feuerwerk Brandverletzungen zugezogen haben, überstrapaziert wird.

Die Stadt Köln teilt weiter mit, dass in den folgenden Verbotszonen in den vergangenen Jahren aus größeren Menschenansammlungen heraus in erheblichem Umfang Pyrotechnik gezündet und abgebrannt wurde. Diese Bereiche gelten auch in diesem Jahr an Silvester 2020 als “Hotspots”.

Das sind die Pyro-Verbotszonen in Köln

In den folgenden Bereichen, Straßen und Orten gilt in Köln an Silvester das Feuerwerk- und Böller-Verbot:

Alle Rheinbrücken auf Kölner Stadtgebiet

Chorweiler Zentrum (mit Pariser Platz, Liverpooler Platz, Turkuplatz und Grazer Steig über Mercatorstr. und Chorweiler Zubringer)

Deutz Nord und Süd (insbesondere Rheinboulevard / Rheinpromenade)

Görlinger Zentrum in Bocklemünd / Mengenich

Brüsseler Platz (inkl. St. Michael und unmittelbare Umgebung)

Chlodwigplatz und dessen Umgebung

Deutzer Brücke

Deutzer Freiheit (ab Kreuzung Mindener Str. bis Kreuzung Justinianstr.)

Ebertplatz

Frankfurter Straße (ab Genovevastr. bis Montanusstr.)

Friesenplatz

Hohenzollernbrücke

Hohenzollernring

Keupstraße (ab Ecke Schanzenstr. bis Kreuzung Bergisch Gladbacher Str.)

Kölner Altstadt

Rheinboulevard

Rheinauhafen

Rheinuferpromenade linksrheinisch an der Mülheimer Brücke

Rheinuferpromenade rechtsrheinisch am Gustav-Heinemann-Ufer

Rudolfplatz

Severinsbrücke

Theodor-Heuss-Park

Umgebung Kölner Dom

Wiener Platz

Zülpicher Viertel

Einen genauen Überblick über die Verbotszonen gibt es unter: www.stadt-koeln.de.

Sperrungen zum Jahreswechsel in der Domstadt

Ab 15 Uhr werden die Treppenstufen auf dem Rheinboulevard, der rheinseitige Fahrradweg und die Bastionen geschlossen. Bei Bedarf werden auch die Zugänge am Panoramaweg gesperrt. Ebenfalls bei Bedarf werden das Kennedy-Ufer zwischen Hohenzollernbrücke und Tanzbrunnen sowie die Kölner Altstadt in Höhe Alter Markt / Heumarkt für Fuß- und Radverkehr geschlossen.

werden die Treppenstufen auf dem Rheinboulevard, der rheinseitige Fahrradweg und die Bastionen geschlossen. Bei Bedarf werden auch die Zugänge am Panoramaweg gesperrt. Ebenfalls bei Bedarf werden das Kennedy-Ufer zwischen Hohenzollernbrücke und Tanzbrunnen sowie die Kölner Altstadt in Höhe Alter Markt / Heumarkt für Fuß- und Radverkehr geschlossen. Die Domumgebung ist für den Verkehr ab 18 Uhr gesperrt.

gesperrt. Ab 18:30 Uhr Sperrung der Domumgebung und beideitig die Hohenzollernbrücke. Verspätete Besucher der Jahresabschlussmesse im Kölner Dom erhalten noch Zutritt. Da keine Veranstaltung auf dem Roncalliplatz stattfindet, ist der komplette Bereich abgesperrt.

Sperrung der Domumgebung und beideitig die Hohenzollernbrücke. Verspätete Besucher der Jahresabschlussmesse im Kölner Dom erhalten noch Zutritt. Da keine Veranstaltung auf dem Roncalliplatz stattfindet, ist der komplette Bereich abgesperrt. Ab 20 Uhr werden die Bereiche Rheinparkweg, Kennedy-Ufer, Charles-de-Gaulle-Platz zwischen dem Kreisel Auenweg und der Kreuzung Auenweg / Charles-de-Gaulle-Platz für den Autoverkehr gesperrt. Die Zufahrten zum Parkhaus und Picassoplatz bleiben frei.

werden die Bereiche Rheinparkweg, Kennedy-Ufer, Charles-de-Gaulle-Platz zwischen dem Kreisel Auenweg und der Kreuzung Auenweg / Charles-de-Gaulle-Platz für den Autoverkehr gesperrt. Die Zufahrten zum Parkhaus und Picassoplatz bleiben frei. Um 22 Uhr wird die Südseite der Deutzer Brücke für Fußgänger und Radverkehr gesperrt.

wird die Südseite der Deutzer Brücke für Fußgänger und Radverkehr gesperrt. Bis circa 23 Uhr kann man die Kölner Altstadt über folgende Zugänge erreichen: Wer vom Kölner Hauptbahnhof anreist, kann grundsätzlich über den Chargesheimerplatz, die Trankgasse, beim Tunnel Am Domhof und den Kurt-Hackenberg-Platz passieren. Da hier auch ein Feuerwerk-Verbot herrscht, werden die Passanten unter der Berücksichtigung der Corona-Regeln kontrolliert. Vom Kölner Hauptbahnhof kommend über Dompropst-Ketzer-Straße, Marzellenstraße, Kardinal-Höffner-Platz, Unter Fettenhennen, Walraffplatz und Am Hof. Ab circa 23 Uhr werden Personen im Bereich zwischen dem Kreisel Marzellenstraße und Walraffplatz auf die Mitnahme von Feuerwerk kontrolliert. Und vom Kölner Hauptbahnhof kommend über den Breslauer Platz, Goldgasse und der Promenade Konrad-Adenauer-Ufer.

kann man die Kölner Altstadt über folgende Zugänge erreichen: Verkehrssperrungen der Deutzer Brücke und Severinsbrücke erfolgen nur nach bei Bedarf.

Lichter statt Böller zu Silvester 2020

Unter dem Motto “Licht an. Jahr aus.” sollen um 0 Uhr alle Kölner gemeinsam statt zu Böllern das größte Lichterfeuerwerk der Welt veranstalten. Das Besondere der Aktion: Die Domstadt soll dabei von “drinnen” strahlen – ganz ohne Feuerwerksraketen oder Knaller. Pünktlich um 0 Uhr sollen die Lichter an den Fenstern der Kölner Haushalte angeschaltet werden. Diese sollen dann für 5 Minuten immer wieder ein- und ausgeschaltet und die Rheinmetropole zum kollektiven Strahlen gebracht werden. Damit es richtig bunt wird, sind alle Kölner aufgerufen, die Silvesterfenster möglichst farbig zu dekorieren.

Weitere Infos zu den Regeln und Corona-Maßnahmen

Alle Infos zum aktuellen Lockdown haben wir hier in einer Übersicht zusammengestellt! Die aktuell in NRW geltenden Corona-Regelungen finden Sie hier! Bei CityNEWS haben wir für Sie außerdem einen ausführlichen Bericht erstellt, mit allen Bereichen die aktuell geöffnet sind, geschlossen haben oder nur eingeschränkt genutzt werden können.

Bitte beachten Sie, dass durch die dynamische Lage bestimmte Passagen nicht unbedingt dem aktuellen Stand entsprechen. Außerdem kann es zu lokalen Abweichungen kommen. Die lokalen Kölner Maßnahmen haben wir für Sie hier zusammengefasst!

Weitere Infos zu Silvester in Köln finden Sie auch auf dem Online-Portal der Stadt Köln unter: www.stadt-koeln.de