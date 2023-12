Zwei fahren, eine*r zahlt im VRS: “eezy.nrw” feiert Jubiläum

Am 01. Dezember 2023 wurde der landesweit geltende eTarif für Bus und Bahn, “eezy.nrw“, zwei Jahre alt. Der Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) feiert mit und gibt zusammen mit allen Partnern in Nordrhein-Westfalen bei einer gemeinsamen Jubiläumsaktion vom 01. bis 31. Dezember 2023 einen aus. Nutzerinnen und Nutzer von “VRS eezy.nrw” und allen anderen Apps haben dann bei jeder Fahrt die Möglichkeit eine Person kostenlos mitzunehmen.

Einchecken, fahren, auschecken, fertig!

Am 01. Dezember 2021 wurde der eTarif “eezy.nrw” eingeführt. Die Zahl der Nutzer und Nutzerinnen hat sich seit der Einführung kontinuierlich erhöht. Denn die Handhabung ist denkbar einfach: Per App einchecken, fahren, auschecken. Im Hintergrund wird anschließend die Luftlinien-Verbindung berechnet. Bezahlt wird somit neben einem Grundpreis lediglich die kürzeste Entfernung zwischen Start und Ziel.

Ein weiterer Vorteil: Kunden und Kundinnen zahlen für ihre Fahrten in der 2. Klasse maximal 49 Euro im Monat. Ist diese Preisgrenze erreicht, sind, im gleichen Kalendermonat, alle folgenden Fahrten kostenlos. Dank des Tarifs braucht man also keine Ticket- oder Tarifkenntnisse mehr, um im Nahverkehr grenzenlos mobil zu sein. In ganz Nordrhein-Westfalen. Somit gibt es für alle, die nur gelegentlich Bus und Bahn nutzen, eine günstige Alternative zum Deutschlandticket, welches ausschließlich im Abo, aber monatlich kündbar, erhältlich ist.

Jubiläumsaktion “Zwei fahren, eine*r zahlt”

Zum zweijährigen Jubiläum nehmen der Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) sowie alle Partner nun an einer besonderen Aktion teil. Vom 01. bis zum 31. Dezember 2023 dürfen Kunden und Kundinnen ohne Aufpreis eine Person mitnehmen. Das heißt, einen Monat lang gilt das Motto “Zwei fahren, nur eine*r zahlt!”. Die mitgenommene Person benötigt dabei keine zusätzliche Buchung in allen eezy-fähigen Apps. Die Hauptperson muss sich lediglich wie gewohnt ein- und auschecken.

VRS eezy.nrw-App inklusive eTarif

Die kostenlose App des Verkehrsverbund Rhein-Sieg ist der digitale Luftlinientarif für die Hosentasche und bietet sicheren Ticketkauf für Fahrten durch ganz Nordrhein-Westfalen. Mit dem eTarif für Nordrhein-Westfalen checken Kunden bequem über die App ein, am Ziel checken sie aus und zahlen automatisch in der App. Und gezahlt wird je nach Wunsch mit Lastschrift, PayPal oder Kreditkarte.

Der NRW-Tarif ist der Nahverkehrstarif für Fahrten, die über die Grenzen von Verkehrsverbünden und -gemeinschaften innerhalb Nordrhein-Westfalens hinausgehen. Er gilt stets “von Haus zu Haus”, d.h. mit nur einem Ticket können alle Busse, Straßen-, Stadt- sowie U-Bahnen, Nahverkehrszüge und die S-Bahn (2. Klasse) genutzt werden.