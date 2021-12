Revolution im Nahverkehr: eezy.nrw macht alles einfach in Köln und NRW!

Ganz ohne Ticket- und Tarifkenntnisse in Bus und Bahn steigen – das ist seit Anfang Dezember 2022 so leicht wie nie zuvor. Möglich macht es eezy.nrw, das neue Angebot für einen unkomplizierten Ein- und Ausstieg per Smartphone. Auch die Preisgestaltung dürfte nicht nur Nahverkehr-Neulinge in Köln bzw. Nordrhein-Westfalen überzeugen.

Einfach und übersichtlich eTarif für den Nahverkehr buchen

Es ist ein Begriff, der passender nicht sein könnte: eezy.nrw lautet der eingängige Name des neuen eTarifs, der ab sofort für Fahrten in ganz Nordrhein-Westfalen zur Verfügung steht. “Tippen, einsteigen, losfahren, fertig!” – so das kinderleichte Nutzungsprinzip, das die Qualität des Bus- und Bahnfahrens insbesondere für Gelegenheitsnutzer weiter steigert.

Bislang bestehende Hürden für den Zustieg in den öffentlichen Nahverkehr gehören nun der Vergangenheit an. Denn mit eezy.nrw muss sich niemand mehr mit den teilweise komplexen Tarifsystemen und Verbundbesonderheiten auskennen. Lediglich die Registrierung in einer App, die den neuen eTarif beinhaltet, ist nötig, um fortan schnell und sorglos mit Bus und Bahn von A nach B zu fahren.

Einchecken, losfahren und nur für Luftlinie zahlen

Und so funktioniert es genau:

Beim Einstieg in Bus und Bahn erfolgt ein “Check In” mit dem Smartphone, beispielsweise über die mobil.nrw-App. Ein daraus generierter QR-Code dient während der Fahrt als Nachweis für die Ticketkontrolle. Bei der Ankunft am Ziel genügt ein weiterer Fingertipp, um auszuchecken. Der Fahrpreis wird automatisch berechnet und über die in der App integrierte Bezahlfunktion beglichen.

Die Kosten für jede individuelle Fahrt setzen sich zusammen aus einem Grundpreis plus den zurückgelegten Luftlinien-Kilometern – einer völlig neuen und fairen Form der Berechnung. Denn damit sind Umstiege und Umwege völlig egal. Was zählt, ist die Luftlinie zwischen Start und Ziel. Über einen Preisrechner kann man sich zudem schon vor Antritt der Fahrt anzeigen lassen, wie viel diese am Ende kosten wird. Auch attraktiv für alle Nutzerinnen und Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs über die App: Innerhalb von 24 Stunden sind die Fahrkosten auf 30 Euro gedeckelt.

Neuer eTarif gilt in ganz Nordrhein-Westfalen

Mit eezy.nrw können Fahrgäste in ganz Nordrhein-Westfalen unterwegs sein. Der Gültigkeitsbereich umfasst die regionalen eTarifräume des Aachener Verkehrsverbundes (AVV), des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR), des WestfalenTarifs sowie des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg (VRS), zu dem auch Köln gehört.

eezy.nrw wird unter anderem über die mobil.nrw-App angeboten. In den nächsten Wochen wird das Angebot dann in immer mehr Apps in Nordrhein-Westfalen integriert – auch in denen von Verkehrsunternehmen. Eine aktuelle Auflistung aller Apps findet sich auf www.eezy.nrw.