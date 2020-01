Fahrplanauskunft und alle Tarife für NRW in einer kostenlosen App

Eine Anwendung, die alle Tarife des NRW-Nahverkehrs vereint? Die gibt es und zwar in Form der mobil.nrw App. Sie macht Schluss mit dem Tarif-Chaos auf dem Smartphone. Egal, ob kreuz und quer mit den Kölner Verkehrs-Betrieben durch die Domstadt oder für größere Ausflüge durch Nordrhein-Westfalen, mit der praktischen Smartphone-Anwendung findet man den passenden Tarif. In der kostenlosen App sind nämlich alle Tarife und Verbindungen des NRW-Nahverkehrs gebündelt.

Alle, die den öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) in Nordrhein-Westfalen nutzen, müssen sich nicht mehr durch die Angaben der verschiedenen Anbieter wühlen. Dadurch, dass die Tarife nun vereint wurden, lassen sich die benötigten Tickets schneller finden. Zudem haben die Nutzer die Möglichkeit, sämtliche Fahrscheine des NRW-Tarifs sowie der Verkehrsverbünde Rhein-Sieg (VRS) und Rhein-Ruhr (VRR), des Aachener Verkehrsverbundes (AVV) und des WestfalenTarifs in digitaler Form über das Smartphone zu erwerben.

Eine App als Begleiter für Bus, Bahn und Co. in NRW

Die App, entwickelt in Zusammenarbeit des nordrhein-westfälischen Verkehrsministeriums mit der Deutschen Bahn, kann jedoch noch mehr. So entpuppt sich die Smartphone-Software als ÖPNV-Alleskönner und bietet zahlreiche weitere Funktionen. Denn außer dem Fahrschein-Kauf findet sich auch eine Fahrplanauskunft, die die schnellsten Verbindungen von A nach B aufführt.

Zudem ist es möglich, einen Alarm für die gewählte Verbindung einzurichten. So erhält man per Push-Mitteilungen Informationen in Echtzeit über Verspätungen auf der Strecke. Außerdem kann man, um auf dem Laufenden zu bleiben, Infos über Baustellen und Störungen im ÖPNV abrufen. Dazu gibt es noch weitere Funktionen wie Netzpläne, den Abfahrtsmonitor und eine Übersichtskarte. Auf diese Weise lassen sich die entsprechenden Haltestellen und somit die Ankunfts- und Abfahrtszeiten im Blick behalten. Mit der mobil.nrw App sind die Nutzer des ÖPNV somit jederzeit vollständig informiert.

Der ÖPNV in Nordrhein-Westfalen wird digitaler

Um mit den Bedürfnissen und Ansprüchen der Fahrgäste in Bezug auf Service, Individualität und beim Thema Umweltbewusstsein Schritt zu halten, wird die mobil.nrw App nach und nach weiterentwickelt. So soll sie zur Mobilitäts-App werden, die nicht nur den ÖPNV abdeckt. Zukünftig sollen die Nutzer der Anwendung auch die Möglichkeit erhalten, z.B. auf Sharing-Angebote zuzugreifen. Und dies, ohne dafür in andere Anwendungen wechseln zu müssen.

Mit der Software zeigt sich, dass der Nahverkehr im einwohnerstärksten Bundesland auch weiterhin immer digitaler wird. Die Nahverkehrslandschaft ändert sich rasch und die Ansprüche der Fahrgäste steigen. Bereits seit Juni 2019 reagiert die neue Marke mobil.nrw darauf. Unter einem Dach sammelt und vereint sie Informationen und Serviceangebote aus der Region. Somit steht sie für ein neues Leitsystem in Bezug auf die individuelle Mobilität in Nordrhein-Westfalen.

mobil.nrw App jetzt kostenlos downloaden

Die mobil.nrw App gibt es kostenlos zum Download im: