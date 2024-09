Ägyptische Schätze in Köln: Ramses & das Gold der Pharaonen

Seit dem 13. Juli 2024 begeistert die Ausstellung “Ramses & das Gold der Pharaonen” im ODYSSEUM Köln die Besucher. Bis zum 5. Januar 2025 können Gäste in Köln in die faszinierende Welt des alten Ägyptens eintauchen und über 180 beeindruckende Artefakte aus den Museen und Pyramiden Ägyptens bestaunen. Diese einmalige Gelegenheit bringt die glanzvolle Epoche der Pharaonen direkt nach Deutschland und zieht Historiker sowie Kulturbegeisterte gleichermaßen in ihren Bann.

Eine Reise in die Vergangenheit: Die Schätze Ramses’ des Großen

Die Ausstellung präsentiert eine herausragende Sammlung antiker Kunstwerke und Goldschätze, die selten oder noch nie außerhalb Ägyptens zu sehen waren. Zu den Highlights gehören kunstvoll verzierte Sarkophage, majestätische königliche Masken, prächtige Schmuckstücke und faszinierende Tiermumien. Diese Relikte erzählen nicht nur die Geschichten einer glanzvollen Epoche, sondern vermitteln auch einen Einblick in die künstlerischen Innovationen der Zeit Ramses’ des Großen.

Besonders beeindruckend ist der Zedernsarg von Ramses II., der aus der späten 18. Dynastie stammt. Ursprünglich nicht für den berühmten Pharao bestimmt, wurde der Sarg im Laufe der Zeit modifiziert und erhielt eine kunstvolle Bemalung, die die Besucher in Staunen versetzt.

Ein interaktives Erlebnis: Per Virtual Reality ins Reich der Pharaonen

Neben den klassischen Exponaten bietet die Ausstellung ein modernes Highlight: ein Virtual Reality-Erlebnis, das die Gäste auf eine virtuelle Reise zu zwei der bedeutendsten Monumente Ramses’ mitnimmt. Diese virtuelle Tour führt durch das prächtige Grab der Königin Nefertari und die beeindruckenden Tempel von Abu Simbel – ein Muss für alle, die sich noch tiefer in die Welt des alten Ägyptens hineinversetzen wollen.

Ein globales Ereignis in Köln

Nach erfolgreichen Stationen in Paris und Sydney ist Köln die letzte europäische Station dieser außergewöhnlichen Ausstellung, bevor sie weiter nach Asien zieht. Die Ausstellung wird in Zusammenarbeit mit World Heritage Exhibitions, Neon und dem Houston Museum of Natural Science organisiert und von Andreas Waschk, CEO der Explorado Group GmbH, nach Deutschland gebracht. Er betont die Einzigartigkeit dieses Ereignisses: “Solche Ausstellungen sind selten und erfordern eine immense Vorbereitung. Wir sind stolz, diese unersetzlichen Artefakte in Köln zeigen zu können.”

Dr. Zahi Hawass, der renommierte Archäologe und Kurator der Ausstellung, ergänzt: “Diese Ausstellung ermöglicht es den Besuchern, in die Welt von Ramses einzutauchen und eine Kultur zu erleben, die so anders ist als unsere heutige. Die Kunstwerke, die in dieser Ausstellung gezeigt werden, sind Meisterwerke, die geschaffen wurden, um die Pharaonen zu ehren und ihre Herrschaft zu verewigen.”

Praktische Informationen für Besucher

Die Ausstellung “Ramses & das Gold der Pharaonen” ist bis zum 5. Januar 2025 im ODYSSEUM Köln zu sehen. Tickets sind ausschließlich über www.ticketmaster.de erhältlich, mit Preisen ab 16,00 Euro für Kinder und 22,00 Euro für Erwachsene. Spezielle Angebote für Familien, Gruppen, Senioren sowie Studierende werden ebenfalls angeboten. Besucher müssen beachten, dass die Tickets für ein bestimmtes Zeitfenster gelten und für das VR-Erlebnis zusätzliche Tickets erforderlich sind.