Erlebnismesse im Rheinland: Berufe live erleben bei der Einstieg Köln

Die Einstieg Köln ist eine große Erlebnismesse im Rheinland am 30. und 31. Januar 2026, die Jugendlichen, Eltern und Lehrkräften eine praxisnahe Orientierung für die Berufs- und Studienwahl bietet. In der Koelnmesse erhalten Schülerinnen und Schüler konkrete Einblicke in verschiedene Berufsfelder, können Berufe aktiv ausprobieren und direkt mit Auszubildenden, Studierenden sowie Fachkräften aus Unternehmen und Hochschulen ins Gespräch kommen. Der Eintritt ist mit einem Online-Ticket kostenlos, sodass der Besuch unkompliziert möglich ist.

Orientierung für die Zeit nach der Schule

Die Messe richtet sich an Schülerinnen und Schüler ab der Mittelstufe, an Studieninteressierte sowie an Eltern und Lehrkräfte. Die Veranstaltung unterstützt junge Menschen dabei, fundierte Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen. Ob Ausbildung, Studium, Auslandsjahr oder Freiwilligendienst, die Einstieg Köln bietet Orientierung für alle, die noch unsicher sind, wie es nach der Schule weitergehen soll. Der Austausch findet auf Augenhöhe statt und ermöglicht realistische Einblicke und individuelle Perspektiven.

Mitmachen und Berufe live erleben

Ein besonderer Fokus liegt auf interaktiven Aktionen, bei denen Besucherinnen und Besucher selbst aktiv werden können. Am Stand von HOCHTIEF ist es möglich, in einer Maurerecke praktisch zu arbeiten und eine Wand zu errichten. Die Deutsche Sportakademie lädt zu einer Blazepod-Challenge ein, bei der Schnelligkeit und Reaktionsvermögen gefragt sind. Für Nervenkitzel und authentische Einblicke in den Berufsalltag sorgt die Berufsfeuerwehr mit einer Abseilaktion sowie weiteren interaktiven Angeboten rund um Rettung, Technik und Sicherheit.

Persönliche Unterstützung durch Berufswahl-Speed-Coaching

Zusätzliche Orientierung bietet ein kostenloses, 15-minütiges Berufswahl-Speed-Coaching mit einer erfahrenen Berufswahlexpertin. In kurzen Einzelgesprächen erhalten Jugendliche eine individuelle Einschätzung ihrer Interessen, Stärken und möglicher beruflicher Wege. Dieses Angebot ist besonders hilfreich für alle, die noch unentschlossen sind und eine persönliche Entscheidungshilfe suchen.

Angebote für Lehrkräfte und Schulen

Auch für Lehrkräfte ist die Einstieg Köln eine wichtige Anlaufstelle in der Berufsorientierung. Am Messefreitag findet von 11:15 bis 12:15 Uhr das Programm “Meet & Match – Das Speed-Dating für Schulkooperationen” in Zusammenarbeit mit dem Berufswahl-SIEGEL NRW statt. Dabei können gezielt Kontakte zwischen Schulen und Ausbildungsbetrieben geknüpft werden. Lehrkräfte erhalten zudem praxisnahe Impulse und Anregungen, wie Berufsorientierung nachhaltig in den Schulalltag integriert und Kooperationen mit regionalen Unternehmen aufgebaut werden können.

Einstieg Köln: Termin und Veranstaltungsort

Die Einstieg Köln, die Erlebnismesse für Ausbildung und Studium, findet am 30. und 31. Januar 2026 in der Koelnmesse in Halle 1 statt. Am Freitag ist die Messe von 9 bis 15 Uhr geöffnet, am Samstag von 10 bis 16 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos mit Online-Ticket möglich, und weitere Informationen sind unter www.einstieg.com/koeln zu finden.