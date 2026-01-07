Das Jahr 2026 in der LANXESS arena: Die Highlights in Köln-Deutz

Wenn die Lichter in der LANXESS arena angehen und tausende Menschen gemeinsam jubeln, singen oder mitfiebern, entsteht pure Gänsehaut. Nach einem herausragenden Jahr 2025 mit ausverkauften Shows, spektakulären Sporthighlights und emotionalen Konzertmomenten steht Köln-Deutz 2026 erneut im Zentrum von Live-Entertainment der Extraklasse. Die LANXESS arena wird zur Bühne für internationale Superstars, legendäre Rock-Ikonen, gefeierte Shooting-Stars, hochklassige Sportevents und magische Familienshows – ein Erlebnisort für alle Generationen.

Das Programm verbindet Tradition und Moderne, lokale Verwurzelung und internationale Strahlkraft. Musik, Comedy, Sport, Family-Entertainment und kölsche Kultur verschmelzen zu einem Eventkalender, der das ganze Jahr über für unvergessliche Momente sorgt.

Kölsch & Karneval: Wenn Köln feiert, feiert die Arena mit

Die LANXESS arena ist auch 2026 wieder das Herzstück des Kölner Karnevals. Die “Lachende Kölnarena” bringt das jecke Lebensgefühl an 15 Terminen zwischen Januar und Februar auf die Bühne und verwandelt die Arena in ein Meer aus Kostümen, Lichtern und Musik. Der erstmals ausgetragene “Lachende Kölnarena-Contest” ermöglicht Newcomern den Sprung auf die große Bühne – ein Highlight für alle Jecken und Fans kölscher Kultur.

“Kölle singt 2026” am 27.09.2026 lässt die Arena zu einem riesigen Chor werden, während am 14.11.2026 mit “Elfter im Elften – Immer wieder kölsche Lieder” die neue Session feierlich eröffnet wird. Kasalla feiern ihr 15-jähriges Bandjubiläum mit zwei Heimspiel-Konzerten am 16.10.2026 und 17.10.2026 und zeigen einmal mehr ihre enge Verbundenheit zu Köln und den Fans.

Internationale Stars und musikalische Vielfalt

Das musikalische Jahr startet mit voller Kraft. Apache 207 eröffnet vom 10.01. bis 15.01.2026 gleich fünf Abende mit ausverkauften Shows und elektrisierender Rap-Energie. Bushido folgt am 20.01.2026 und bringt sein Publikum zum Mitsingen und Mitfiebern.

Ab Februar geht es international weiter: RAYE am 10.02.2026 fasziniert mit ehrlichen Texten und emotionaler Bühnenpräsenz, Sean Paul am 19.02.2026 entfacht karibische Dancehall-Energie, Florence + The Machine am 26.02.2026 verzaubert mit Indie, Soul und epischer Bühnenästhetik. Jason Derulo am 28.02.2026 verwandelt die LANXESS arena in einen riesigen Dancefloor.

Rock- und Hip-Hop-Legenden prägen das Frühjahr: mgk am 02.03.2026, der ikonische Wu-Tang Clan am 10.03.2026 und Howard Carpendale am 18.03.2026 auf seiner Abschiedstournee. Tash Sultana am 24.03.2026 bringt Folk, Funk, Jazz und Reggae in die Arena, Sarah Connor am 25.03.2026 zeigt deutsche Popmusik auf höchstem Niveau.

International geht es weiter: Louis Tomlinson am 02.04.2026, 5 Seconds of Summer am 13.04.2026, Rosalía am 29.04.2026 und The Neighbourhood am 10.05.2026 bieten für jeden Pop- und Alternative-Fan das passende Erlebnis. Eric Clapton am 15.05.2026, einer der größten Gitarristen der Musikgeschichte, bringt Klassiker und Hits nach Köln. TWICE am 26.05.2026 versprüht K-Pop-Energie, Calum Scott am 07.06.2026 bewegt mit gefühlvollen Balladen. Im Sommer liefern Twisted Sister am 23.07.2026 und Lenny Kravitz am 29.07.2026 energiegeladene Rock-Abende.

Der Herbst besticht durch deutsche und internationale Vielfalt: Jazeek am 19.09.2026, Dardan am 19.10.2026, Nico Santos am 31.10.2026 und André Rieu am 13.11.2026 mit seinem Orchester. Westlife am 25.11.2026, NIMO am 07.12.2026, PUR am 13.12.2026, Unheilig am 17.12.2026 und BAP am 18.12.2026 runden das Jahr musikalisch emotional ab.

Family-Entertainment: Staunen, Magie und große Shows

Die LANXESS arena begeistert 2026 Familien und Kinder mit zahlreichen Highlights. Die Ehrlich Brothers am 21.02.2026 und 22.02.2026 präsentieren spektakuläre Illusionen und moderne Magie. Holiday On Ice verwandelt die Arena vom 20.03. bis 22.03.2026 in eine glitzernde Filmwelt auf dem Eis mit der neuen Show “CINEMA OF DREAMS”. Cavalluna – Tor zur Anderswelt am 02.05.2026 und 03.05.2026 kombiniert Pferdeshow mit epischem Storytelling.

Musikalische Highlights für Familien bieten ABBAMANIA THE SHOW am 11.04.2026, Disney in Concert am 29.10.2026 sowie The World of Hans Zimmer am 08.11.2026. Das Greator Festival am 26.06.2026 und 27.06.2026 sowie “Unleash the Power Within Europe” vom 03.09. bis 06.09.2026 verbinden Unterhaltung mit Inspiration. Let’s Dance am 03.12.2026 und Night of the Proms am 04.12.2026 und 05.12.2026 runden das Jahr mit Eleganz und klassischer Musik ab.

Sport-Highlights: Spannung, Action und internationale Wettbewerbe

Die LANXESS arena bleibt 2026 ein Hotspot für Spitzensport. Das Lidl Final4 am 18.04.2026 und 19.04.2026 sorgt für packende Handball-Finals und emotionale Momente. Das TruckScout24 EHF FINAL4 am 13.06.2026 und 14.06.2026 bringt internationales Club-Handball-Topniveau nach Köln-Deutz.

Über die Saison hinweg stehen Heimspiele der Kölner Haie auf dem Programm und liefern Leidenschaft, Tempo und unvergessliche Momente für Eishockey-Fans. Vom 18.06. bis 21.06.2026 verwandelt die IEM Cologne die LANXESS arena erneut in die weltbekannte “Cathedral of Counter Strike” für Gaming-Fans aus aller Welt.

Comedy: Lachen, Staunen und Unterhaltung pur

Comedy ist 2026 in der LANXESS arena wieder stark vertreten. Ralph Schmitz am 06.03.2026, Alain Frei am 12.03.2026 und Torsten Sträter am 30.03.2026 starten das Comedy-Jahr. Mario Barth am 25.04.2026, Jimmy Carr am 30.06.2026 und Sascha Grammel am 09.07.2026 sorgen für Lacher und pointierten Humor.

Die 1LIVE Köln Comedy-Nacht XXL vom 22.10. bis 24.10.2026 präsentiert Comedy in XXL-Format, Felix Lobrecht übernimmt vom 05.11. bis 07.11.2026 gleich dreifach. Hazel Brugger am 01.12.2026, Laura Larsson am 06.12.2026 und Chris Tall am 12.12.2026 runden das Comedy-Jahr mit Humor und Wortwitz ab.

Ein Jahr voller Highlights, Emotionen und Erlebnisse in der LANXESS arena

Die LANXESS arena blickt auf ein Jahr voller Emotionen, Vielfalt und unvergesslicher Live-Erlebnisse. Mit internationalen Stars, kölscher Tradition, spektakulären Shows, erstklassigem Sport und Comedy auf höchstem Niveau bleibt Köln-Deutz einer der bedeutendsten Eventstandorte Europas. 2026 wird ein Jahr, das in Erinnerung bleibt – voller Energie, Begeisterung und magischer Momente.