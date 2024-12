LANXESS arena: Neuer Zuschauerrekord mit über 2,4 Millionen Gästen

Die LANXESS arena in Köln hat im Jahr 2024 ein historisches Kapitel aufgeschlagen. Mit über 2,4 Millionen Gästen wurde der bisherige Zuschauerrekord von 2017, der bei 2,1 Millionen lag, deutlich übertroffen. Insgesamt fanden 193 Veranstaltungen statt, die Besucher aus dem In- und Ausland anzogen und die Arena erneut als eine der führenden Veranstaltungsstätten Europas positionierten.

Ein Jahr voller unvergesslicher Momente

Das Veranstaltungsjahr 2024 war geprägt von einer außergewöhnlichen Bandbreite an Events. Weltstars wie Depeche Mode, Apache 207, Ayliva, Nicki Minaj, Olivia Rodrigo und Janet Jackson standen auf der Bühne und begeisterten ihr Publikum mit spektakulären Shows. Besonders bemerkenswert waren die mehrfachen Auftritte von Künstlern wie Justin Timberlake und Peter Fox, die den Kölner Fans gleich an mehreren Abenden unvergessliche Erlebnisse boten. Die LANXESS arena bewies einmal mehr ihre Anziehungskraft für nationale und internationale Größen des Showbusiness.

Auch sportliche Großereignisse prägten das Jahr. Die Handball-Europameisterschaft im Januar war ein voller Erfolg. Allein für die Spiele der EHF EURO wurden 335.750 Tickets verkauft, was die Bedeutung der Arena als Austragungsort von Weltsportereignissen unterstrich. Zusätzlich sorgte die traditionsreiche Veranstaltung “Lachende Kölnarena”, die 2024 ihr 25-jähriges Jubiläum feierte, für Begeisterung. Zum ersten Mal seit 1999 wurde der Oberrang der Arena geöffnet, um den hohen Besucherzahlen gerecht zu werden.

Die Kölner Haie als sportliches Highlight

Ein weiterer Höhepunkt des Jahres war die Leistung der Kölner Haie, die mit einem neuen Zuschauerrekord von durchschnittlich 16.996 Fans pro Heimspiel in der Saison 2023/2024 glänzten. Damit stellte der traditionsreiche Eishockeyclub einen neuen Maßstab für die Sportlandschaft in Europa auf. In der neuen Spielzeit, die im September begann, übertreffen die Haie diese Marke sogar und zeigen, dass sie ein integraler Bestandteil des Erfolgs der LANXESS arena sind.

Eine Arena von kultureller und wirtschaftlicher Bedeutung

Für Arena-Geschäftsführer Stefan Löcher ist der neue Rekord ein Beleg für die herausragende Bedeutung der LANXESS arena. In einem Jahr, das von wirtschaftlichen Herausforderungen geprägt war, stellt der Boom im Bereich Live-Entertainment eine bemerkenswerte Entwicklung dar. Löcher betonte, dass die Arena nicht nur für die Veranstaltungsbranche, sondern auch für die gesamte Region ein zentraler wirtschaftlicher Motor sei. Gastronomie, Hotellerie und der Tourismus insgesamt profitieren in erheblichem Maße von den Großereignissen in der Arena. Zudem hob er die imagefördernde Wirkung der Veranstaltungen hervor, die Köln national und international als Kultur- und Eventstandort weiter gestärkt haben.

Löcher bedankte sich ausdrücklich bei seinem Team, das durch außergewöhnlichen Einsatz maßgeblich zum Rekordjahr beigetragen hat. Ohne das Engagement der Mitarbeitenden wäre es nicht möglich gewesen, die Vielzahl an Veranstaltungen erfolgreich umzusetzen und so viele Gäste zu begeistern.

Ein Kalender voller Vielfalt und Qualität

Die LANXESS arena präsentierte im Jahr 2024 ein umfassendes und vielfältiges Programm. Sportveranstaltungen, Konzerte, Comedy-Formate, Karnevalsveranstaltungen und andere Show-Highlights sorgten für ein durchweg beeindruckendes Jahr. Die hohe Qualität der Veranstaltungen und die professionelle Organisation machten die Arena erneut zu einem Magneten für Fans aus aller Welt.

Die Zukunft der Arena: Ein vielversprechender Ausblick auf 2025

Auch für das kommende Jahr stehen bereits hochkarätige Veranstaltungen in den Startlöchern. Die “Lachende Kölnarena” wird 2025 erneut mit einer Vielzahl an Terminen vertreten sein und das Kölner Publikum in Karnevalsstimmung versetzen. Stars wie der US-amerikanische Sänger Pitbull werden mit exklusiven Deutschland-Shows das Publikum begeistern. Im Mai wird Billie Eilish gleich zweimal in der Arena auftreten, während im September Ayliva mit vier aufeinanderfolgenden Terminen für volle Ränge sorgen wird.

Ein Jahr, das Geschichte schreibt

Die LANXESS arena hat 2024 Maßstäbe gesetzt. Mit über 2,4 Millionen Gästen und einem facettenreichen Programm aus Sport, Musik und Unterhaltung hat sie sich nicht nur als Veranstaltungsort von Weltrang etabliert, sondern auch ihre Bedeutung für die Stadt Köln und die gesamte Region unter Beweis gestellt. Der Zuschauerrekord des Jahres 2024 wird als ein Meilenstein in die Geschichte der Arena eingehen. Doch schon jetzt stehen die Zeichen auf weitere Erfolge, die die Strahlkraft der LANXESS arena auch in Zukunft festigen werden.