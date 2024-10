Köln erneut Gastgeber der Handball-Weltmeisterschaft 2027

Die Sportwelt richtet ihren Blick wieder nach Köln, denn im Januar 2027 wird die Rheinmetropole erneut zum zentralen Austragungsort der Handball-Weltmeisterschaft. Der Deutsche Handballbund (DHB) gab bekannt, dass Köln Gastgeber der 30. IHF Men’s World Championship sein wird. Mit einer Kombination aus zwei Hauptrunden und der Finalrunde erwartet Köln im Januar 2027 ein internationales Handballfest. Besonders die LANXESS arena, als einer der wichtigsten Schauplätze im Handballsport, verspricht ein unvergessliches Event, bei dem Fans aus aller Welt zusammenkommen.

Der Auftakt und Spielplan der Handball-WM 2027

Die Handball-Weltmeisterschaft 2027 startet am 13. oder 14. Januar 2027 in den erst kürzlich eröffneten und modern ausgestatteten Spielstätten: dem SAP Garden in München, der Porsche-Arena in Stuttgart, der Wunderino Arena in Kiel und der GETEC-Arena in Magdeburg. In diesen Arenen kämpfen jeweils zwei Vorrundengruppen mit vier Teams um den Einzug in die Hauptrunde. Der endgültige Spielplan wird derzeit noch in enger Abstimmung mit der Internationalen Handballföderation (IHF) festgelegt.

In die Hauptrunde ziehen die besten drei Teams jeder Vorrundengruppe ein. Diese Phase wird in der LANXESS arena in Köln sowie der ZAG arena in Hannover in Form von zwei Gruppen mit jeweils sechs Teams ausgetragen. Anschließend findet in Köln das Viertel- und Halbfinale statt, sowie die entscheidenden Platzierungs- und Medaillenspiele. Am 31. Januar 2027 – genau zwanzig Jahre nach dem legendären “Wintermärchen” und dem WM-Sieg der deutschen Mannschaft – wird der neue Weltmeister ebenfalls in Köln gekürt.

Die deutsche Nationalmannschaft startet das Turnier in München und wird, sofern die Qualifikation zur Hauptrunde gelingt, nach Köln weiterziehen. Dort hofft das Team von Bundestrainer Alfred Gislason, den Fans und sich selbst eine lange und erfolgreiche Turnierteilnahme zu schenken.

Ein Handballfest für Köln und die Welt

Henriette Reker, Oberbürgermeisterin von Köln, hob in ihrer Stellungnahme den Stellenwert der Stadt im internationalen Handballsport hervor. “Köln hat sich international einen Ruf als Handball-Hauptstadt erarbeitet und wird nun nach 2007 und 2019 erneut Austragungsort der Handball-Weltmeisterschaft sein. Zuletzt hat die Europameisterschaft im Januar dieses Jahres gezeigt, wie handballbegeistert unsere Stadt ist”, erklärte Reker. Die LANXESS arena wird, wie bereits in der Vergangenheit, den Spielern sowie den Fans ein sportliches Zuhause bieten, das weltweit für seine Atmosphäre geschätzt wird. Reker verspricht ein “unvergessliches Handballfest mit spektakulärem Sport, großen Emotionen und vielen internationalen Besucherinnen und Besuchern.”

Die LANXESS arena als Herzstück der Weltmeisterschaft

Die LANXESS arena in Deutz wird als größte Multifunktionsarena Deutschlands und als Symbol für Sportgroßveranstaltungen erneut zum Zentrum des Turniers. Die Arena bietet Platz für bis zu 20.000 Zuschauern und war bereits bei der Handball-Europameisterschaft im Januar dieses Jahres bei allen 17 Spielen restlos ausverkauft. Dieses eindrucksvolle Beispiel für die Begeisterung der Kölner und ihrer internationalen Gäste unterstreicht die Bedeutung Kölns als Veranstaltungsort. Die LANXESS arena wird die besten Handballspieler der Welt beherbergen und erwartet Tausende von Fans, die das Finale und die Hauptrunden hautnah miterleben werden.

Einzigartige Rolle als Spiel- und Finalort in Nordrhein-Westfalen

Köln ist der einzige Standort in Nordrhein-Westfalen, an dem Spiele der Weltmeisterschaft ausgetragen werden. Doch die Rolle der Stadt geht über den Sport hinaus: Die Handball-WM wird erneut einen großen Beitrag zur Förderung des Jugend- und Breitensports in der Region leisten. Solche hochkarätigen Veranstaltungen tragen nachhaltig zur Entwicklung und Begeisterung für den Handballsport bei. Vor allem junge Talente und Breitensport-Initiativen werden von der Aufmerksamkeit profitieren, die mit der WM einhergeht.

Eine Chance für die Region und den Handballsport

Die 30. IHF Men’s World Championship 2027 in Köln ist weit mehr als ein sportliches Großereignis. Sie bietet der Region eine Bühne, sich international zu präsentieren, und stellt gleichzeitig die sportliche Infrastruktur in den Fokus, die der Handballnachwuchs und der Breitensport benötigen. Die Begeisterung für den Handballsport wird Köln im Januar 2027 aufs Neue in den Bann ziehen und die Stadt als festen Bestandteil der Handball-Welt etablieren. Fans und Spieler dürfen sich auf ein spektakuläres Turnier in einer einzigartigen Kulisse freuen, das den Ruf Kölns als “Olymp des Handballsports” weiter stärken wird.