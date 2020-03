Bundesliga kostenlos im Fernsehen: Sky zeigt Fußball im Free-TV

Im Zuge der Vorsichtsmaßnahmen zur Verlangsamung der Weiterverbreitung des neuartigen Coronavirus werden an den nächsten beiden Wochenenden zahlreiche Fußballspiele der Bundesliga und 2. Bundesliga ohne Stadionpublikum stattfinden müssen. Aufgrund dieser Ausnahmesituation hat der Pay-TV-Anbieter Sky entschieden an den beiden kommenden Spieltagen die Bundesliga-Konferenz am Samstag (14.03.2020 ab 14 Uhr) sowie die Konferenz der 2. Bundesliga am Sonntag (15.03.2020 ab 13 Uhr) für alle frei empfangbar auf Sky Sport News live im Fernsehen zu übertragen.

Um noch mehr Fans den Zugang zum Bundesliga-Erlebnis zu ermöglichen, wird es darüber hinaus in Zusammenarbeit mit der DFL und den Vereinen für den Rest der laufenden Saison weitere Angebote sowohl für neue als auch bestehende Kunden geben. Genauere Infos hierzu will man rechtzeitig bekanntgegeben. Einzelne Partien stehen allerdings weiterhin ausschließlich nur regulären Kunden von Sky zur Verfügung.

Bundesliga-Fußball im Free-TV

Im Rahmen der Bundesliga-Konferenz am Samstag, 14. März, wird Sky die vier Begegnungen des Nachmittags kostenlos und für alle frei empfangbar zeigen. Neben dem Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 werden auch die Spiele des 1. FC Köln gegen den 1. FSV Mainz 05, sowie RB Leipzig gegen den SC Freiburg und TSG 1899 Hoffenheim gegen Hertha BSC zu sehen sein. Ab 14 Uhr begrüßen Moderatorin Esther Sedlaczek und Experte Didi Hamann die Zuschauer zur Live-Berichterstattung im.

Darüber hinaus zeigt Sky am Sonntag, 15. März, die Konferenz der 2. Bundesliga ebenfalls frei empfangbar auf Sky Sport News HD. Hier führt ab 13 Uhr Moderator Stefan Hempel auf Sky Sport News HD durch die Begegnungen SV Wehen Wiesbaden gegen den VfB Stuttgart, sowie FC St. Pauli gegen den 1. FC Nürnberg.

UPDATE vom 12.03.2020 um 15:45 Uhr: Das Spiel Hannover 96 gegen Dynamo Dresden steht derzeit auf der Kippe, da die komplette Profi-Mannschaft inkl. Trainerteam und Mitarbeiter von Hannover für 14 Tage unter Quarantäne gestellt wurde. Im Zweitliga-Verein ist der ehemalige Spieler des 1. FC Köln Jannes Horn sowie Timo Hübers positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Club hat nun wohl bei der DFL die Absetzung der Spiels gegen Dynamo Dresden am Sonntag, 15.03.2020 und gegen VfL Osnabrück am Samstag, 21.03.2020 beantragt.

Spiele auch per kostenlosen Livestream empfangbar

Zusätzlich zur Übertragung auf dem 24-Stunden-Sportnachrichtensender sind die Bundesliga-Übertragungen auch im frei empfangbaren Livestream von Sky Sport News HD sowie in der Sky Sport App für Android und iOS verfügbar.

Neben der frei empfangbaren Übertragung auf Sky Sport News HD wird die Konferenz der Bundesliga auch wie gewohnt auch auf den üblichen Sendern des Pay-TV-Anbieters übertragen.

Empfang von Sky Sport News: So funktioniert es!

Für Sky Kunden ist der kostenlose Sender auf den Programmplätzen 200 (HD) und 250 (SD) zu finden. Für Zuschauer, die keine festen Kunden von Sky sind, hängen die Empfangsdetails vom konkreten Gerät ab. Bei neueren Digital-Receiver, IPTV-Receiver bzw. TV-Geräte mit integriertem DVB-S / DVB-C-Tuner führt man am besten einen automatischen Sendersuchläufe durch. Bei älteren Geräten kann es notwendig sein, dass man den Sendersuchlauf aktiv durchführen muss.

Auf folgenden Sendeplätzen ist Sky Sport News dann im Free-TV und somit die beiden Spieltage der Bundesliga frei empfangbar:

Telekom

HD: 452

SD: 52

HD: 452 SD: 52 Unitymedia / Horizon:

HD: 99

SD: 299

HD: 99 SD: 299 Vodafone / Kabel Deutschland:

HD: 970

SD: 984

HD: 970 SD: 984 Vodafone IPV:

HD: 250

SD: 276

HD: 250 SD: 276 Telecolumbus

HD: 913

SD: 67