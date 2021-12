Silvester in Köln 2021 / 2022: Die Infos zum Feuerwerks- und Böller-Verbot

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage findet auch der kommende Jahreswechsel 2021 / 2022 in Köln unter besonderen Vorzeichen statt. Die Coronaschutz-Verordnung regelt ab dem 28.12.2021 strengere Kontaktbeschränkungen und verbietet an Silvester öffentliche Feuerwerke sowie – auf von den Kommunen zu bestimmenden Plätzen und Straßen – das Abbrennen von Pyrotechnik.

Die Stadt Köln setzt diese Verbote mit einer entsprechenden Allgemeinverfügung (hier zum Download) um. In den folgenden Bereichen, die sich in den Vorjahren als Silvester-Hotspots erwiesen haben, sind von Silvester (31.12.2021) ab 20 Uhr bis Neujahr (01.01.2022) um 3 Uhr, Menschenansammlungen und das Abbrennen von Pyrotechnik untersagt.

In diesen Bereichen gilt das Feuerwerks- und Böller-Verbot an Silvester in Köln

Alle Rheinbrücken auf Kölner Stadtgebiet

Altstadt

Brüsseler Platz und Umgebung

Chlodwigplatz und Umgebung

Chorweiler Zentrum und Umgebung

Deutz Nord

Deutz Süd

Deutzer Brücke

Deutzer Freiheit

Ebertplatz

Frankfurter Straße

Friesenplatz und Umgebung

Friesenstraße und Umgebung

Görlinger Zentrum und Umgebung

Hohenzollernbrücke

Hohenzollernring

Keupstraße

Rheinauhafen

Rheinuferpromenade linksrheinisch zwischen Mülheimer Brücke und gegenüber Gustav-Heinemann-Ufer

Rudolfplatz

Severinsbrücke

Theodor-Heuss-Park

Wiener Platz

Zülpicher Viertel

Die Stadt Köln ruft dazu auf, auch dort, wo im öffentlichen Raum das Abbrennen erlaubt wäre, auf Feuerwerk zu verzichten. Der Ordnungsdienst und der Verkehrsdienst der Stadt Köln werden, unterstützt von der Polizei Köln, an Silvester und Neujahr im Einsatz sein, um die geltenden Regelungen durchzusetzen.

In Anbetracht der sich aktuell entwickelnden Corona-Lage wurde von Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker gemeinsam mit dem Krisenstab der Stadt Köln bereits am 26.11.2021 entschieden, auf das kulturelle Rahmenprogramm im Umfeld des Kölner Doms in diesem Jahr zu verzichten.