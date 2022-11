Das Programm der Sessionseröffnung 2022 am 11.11.2022 in Köln

Et jeiht widder los! Am Freitag, den 11. November 2022 sind in Köln wieder die Jecken los. Ein Großteil findet sich auf dem Heumarkt ein, wo pünktlich am 11.11.2022 um 11:11 Uhr die Jubiläums-Session 2022/23 eröffnet wird. Die neue Session steht unter dem Motto 200 Jahre Kölner Karneval – Ov krüzz oder quer. Wie immer, wird die Sessionseröffnung in der Kölner Altstadt auch in diesem Jahr von der Willi-Ostermann-Gesellschaft veranstaltet. Aber auch auf der “Schäl Sick” am Kölner Tanzbrunnen wird die Eröffnung der Session am 11.11.2022 gebührend gefeiert. CityNEWS hat hier alle Infos und das komplette Programm zur Sessionseröffnung 2022 am 11.11.2022 in Köln!

Sessionseröffnung 2022: Das designierte Dreigestirn tritt Dienst an

Traditionell wird an diesem Tag das neue, bis dahin noch designierte Dreigestirn, seinen ersten öffentlichen Auftritt absolvieren. Gemeinsam mit der Oberbürgermeisterin der Stadt, Henriette Reker, und dem Präsidenten des Festkomitees, Christoph Kuckelkorn, sowie dem Präsidenten der Willi-Ostermann-Gesellschaft, Ralf Schlegelmilch werden sie eine ganz besondere Jubiläumssession eröffnen. Denn der Kölner Karneval feiert Geburtstag. Ganz 200 Jahre wird das bunte Treiben im Jahr 2023, was selbstverständlich mit allerlei Aktionen im neuen Jahr gebührend gefeiert wird.

Hauptbeschäftigung am 11.11.: Schunkeln, Singen, Feiern, Bützen

Wie immer werden die Feierwilligen am 11.11. bereits ab 9:00 Uhr in voller Kostüm-Montur auf dem Heumarkt Spalier stehen. Wer einen guten Platz erwischen möchte, sollte tatsächlich recht früh erscheinen. Erfahrungsgemäß sind dann bereits etliche Jecken vor Ort und singen und schunkeln sich warm. Überhaupt wird das die Hauptbeschäftigung der Feierwilligen sein: Schunkeln, Singen, Tanzen, Feiern und – natürlich – Bützen. Alles wartet auf die Eröffnung und das Programm, welches geboten wird. Und das Warten lohnt sich, denn auch dieses Mal werden wieder nahezu alle musikalischen Größen, die der Fastelovend in der Domstadt zu bieten hat, die Bühne rocken.

So werden neben den Bläck Fööss auch die Höhner, Brings, Kasalla, Cat Ballou sowie bekannte Größen wie JP Weber und Marita Köllner und vielen mehr Stimmung auf und vor der Bühne verbreiten. Und mit den Original Tanzgruppe Kölsch Hännes´chen 1955 e. V. sowie der Kinder- und Jugendtanzguppe De Pänz vum Rhing werden dieses Mal auch Tanzgruppen dabei sein.

Das gesamte Bühnenprogramm wird wieder von Gebärdendolmetschern, wie schon in den Jahren zuvor, in die Gebärdensprache übersetzt – inklusive aller Karnevals-Hits. Im Rahmen seiner Initiative Karneval für alle werden die Gebärdendolmetscher vom LVR finanziert.

Grundsätzlich kann jeder Jeck kostenlos an der Veranstaltung teilnehmen, solange die Auslastungsgrenze der Fläche nicht erreicht ist. Wer jedoch sicher gehen wollte, konnte ein Ticket für 11,11 Euro erwerben und wird somit garantiert Zugang erhalten. Diese Tickets sind jedoch natürlich längst ausverkauft.

WDR überträgt im TV und Livestream

Für die Karnevalsjecken, die nicht persönlich auf dem Heumarkt dabei sein können, überträgt der WDR ab 10:30 bis 16:00 Uhr live im TV und im Livestream. Moderiert wird das Ganze vom Moderationsteam Guido Cantz und Andrea Schönenborn. Für den Social-Media-Bereich ist Expertin Svenja Kellershohn dabei.

Das Programm am 11.11.2022 auf dem Heumarkt in der Kölner Altstadt

09:15 Uhr – Begrüßung

09:17 Uhr – Tommy Walter

09:27 Uhr – Rabaue

09:42 Uhr – Chanterella

09:57 Uhr – StadtRand

10:35 Uhr – Klüngelköpp

10:50 Uhr – Kempes Feinest

11:00 Uhr – Henriette Reker, OB der Stadt Köln, Christoph Kuckelkorn, Präsident des Festkomitees Kölner Karneval, Ralf Schlegelmilch, Präsident Willi-Ostermann-Gesellschaft

11:10 Uhr – Countdown

11:15 Uhr – Cat Ballou

11:33 Uhr – Vorstellung des designierten Kölner Dreigestirns

11:51 Uhr – Torben Klein

12:06 Uhr – Kasalla

12:25 Uhr – Domstürmer

12:44 Uhr – Rumtreiber

12:53 Uhr – Kinder- und Jugendtanzguppe De Pänz vum Rhing

12:59 Uhr – Kindertanzgruppe der Original Tanzgruppe Kölsch Hännes´chen 1955 e. V.

13:05 Uhr – Boore

13:19 Uhr – Mätropolis

13:29 Uhr – Eldorado

13:44 Uhr – Räuber

14:03 Uhr – Höhner

14:22 Uhr – Paveier

14:41 Uhr – Funky Marys

14:51 Uhr – Miljö

15:05 Uhr – Brings

15:25 Uhr – Marita Köllner und Original Tanzgruppe Kölsch Hännes´chen 1955 e. V.

15:35 Uhr – Bläck Fööss

15:55 Uhr – JP Weber

16:10 Uhr – Kuhl un de Gäng

16:25 Uhr – Salooon

16:40 Uhr – Dräcksäck

16:55 Uhr – Auerbach

17:10 Uhr – Fiasko

17:25 Uhr – Altreucher

17:40 Uhr – Scharmöör

18:00 Uhr – Zack! Rocking Fastelovend

Grosser Kölscher Countdown zur Sessionseröffnung im Tanzbrunnen Köln

Die GROSSE von 1823 feiert die Sessionseröffnung am 11.11.2022 neunten Mal mit dem Grossen Kölschen Countdown auf der “Schäl Sick” am Kölner Tanzbrunnen. Mit dabei sind die Top-Bands des Karnevals, wie Brings, Bläck Fööss, Höhner Kasalla und viele mehr. Und die besonders familienfreundliche Veranstaltung wird dieses Mal ein besonderes Event. Denn Kölns erste Traditionsgesellschaft gehört neben dem Festkomitee des Kölner Karnevals, den “Roten Funken”, den “Hellige Knäächte un Mägde” sowie den “Goldene Lyskircher Hellige Knäächte un Mägde” zu den Gesellschaften, die im Jahr 2023 ihren 200. Geburtstag feiern.

Familienfreundliche Sessionseröffnung mit Spaß für Groß und Klein

Bereits zum neunten Mal organisiert die “Die GROSSE von 1823 die familienfreundliche Sessionseröffnung am Tanzbrunnen. Auch in diesem Jahr wird mit Groß und Klein gefeiert. Das bedeutet, dass Familien mit Kindern besonders willkommen sind. So wird es, wie immer, keinen hochprozentigen Alkohol im Ausschank geben. Im hinteren Bereich werden Tische und Bänke zur Verfügung stehen, um in Ruhe zu essen und zu trinken.

Zudem gibt es dort wieder zwei riesige Videoleinwände, damit auch niemand das Programm verpasst. Außerdem wird es viele saubere Sanitär-Anlagen geben sowie ein Wickel- und Stillzelt für die ganz Kleinen. Viel Spaß werden die Pänz auch beim Karussell fahren, beim Springen in den Hüpfburgen, beim Verschönen mit Glitzertattoos und einer Ballon-Bastel-Aktion haben.

Grosser Kölscher Countdown läutet Jubiläumsjahr ein

Mit dem Event wird das Jubiläumsjahr der Gesellschaft, die sich selbst als Mutter aller Karnevalsgesellschaften bezeichnet, eingeläutet. Eine besondere Ehrung erhielt die KG bereits beim Grossen Kölschen Countdown am 11.11.2021. Das Festkomitee des Kölner Karnevals verlieh ihr den Ehrentitel der “Traditionsgesellschaft”. Außerdem nahm der Vorstand das bevorstehende Jubiläumsjahr zum Anlass, sich für Frauen zu öffnen, die bis dahin von einer Mitgliedschaft ausgeschlossen waren.

Top-Programm mit Kult-Bands und Top-Acts

Es gibt also viel zu feiern, was sich auch auf die Sessionseröffnung am Tanzbrunnen auswirken wird. Zum Auftakt des 200. Geburtstags haben die Verantwortlichen ein Spezialprogramm für Jung und Alt angekündigt. Das heißt, die Jecken können sich über ein Top-Programm freuen, u.a. mit Brings, Kasalla, einem der größten Jugendchöre Deutschlands, dem Kölner Jugendchor St. Stephan, der Micky Brühl Band und vielen weiteren Kult-Bands und Top-Acts.

Und natürlich wird auch das Kölner Dreigestirn mit Prinz, Bauer und Jungfrau, vorbeischauen. Moderiert wird das Ganze ab 9:00 Uhr von Kult-Moderator Linus. Und zwar bis zum großen Feuerwerk am Abend, welches aus Anlass des 200. Geburtstages den Abendhimmel hell und farbenfroh leuchten lassen wird.

Das Programm am 11.11.2022 beim Kölschen Countdown 2022 im Tanzbrunnen