50 Jahre Höhner: Große Ausstellung im Maritim Hotel Köln am Heumarkt

Unter dem Namen “Ne Höhnerhoff” starteten sie 1972 als federwerfendes Quartett im Hühneroutfit im Karneval. Und nun existieren die Höhner bereits seit 50 Jahren. Grund genug, sie gebührend zu feiern. Das macht das Kölnische Stadtmuseum vom 31. August 2022 bis 12. Februar 2023 mit einer Sonderausstellung im Maritim Hotel Köln am Heumarkt.

Seit ihren ersten Auftritten unter ihrem alten Namen, mit denen sie für Stimmung in den Sitzungssälen sorgten, hat sich viel getan. Heute ist die Band deutschlandweit bekannt und gut im Geschäft.

Nicht nur in Viva Colonia – auch überregional ein Hit

Die großen Hits, die auch überregional große Erfolge feierten, wie “Viva Colonia” oder “Wenn nicht jetzt, wann dann?” sind nach wie vor in aller Munde. Da kann man guten Gewissens von einem musikalischen Exportschlager reden. Zumal die Band auch als internationaler Botschafter kölschen Lebensgefühls unterwegs ist. Ob in China auf der Chinesischen Mauer, ob in Brasilien, Kuba oder in den USA, überall haben die Musiker schon für gute Laune gesorgt.

Dass sie musikalisch echte Allroundtalente sind, beweisen die Jungs dabei jedes Mal aufs Neue: In ihrem Repertoire findet man Party-Schlager, Balladen oder rockige Songs. Auch für besondere Auftritte ist die Gruppe ein Garant. Dies beweisen beispielsweise ihre legendäre “KomZert”-Reihe im Millowitsch-Theater genauso wie die Klassik-Abende in der Philharmonie oder auch ihre Auftritte in der Zirkusmanege der “Höhner Rockin´ Roncalli Show”.

Großer Einsatz der Höhner für die AG Arsch Huh

Daneben beweist die Jubiläums-Band aber auch ihr großes gesellschaftliches Engagement. Dazu gehören ihr tatkräftiger Einsatz für die AG Arsch Huh, ihr Engagement für das LObby-REstaurant des Arbeitslosenzentrums der Domstadt und viele weitere soziale Projekte.

“Diese Band gehört zu Köln wie der Karneval, das Kölsch und der Dom. Mit dieser Ausstellung würdigen wir die vielen schönen Momente, die die Gruppe den Menschen unserer Stadt geschenkt haben”, erklärt die stellvertretende Leiterin des Kölnischen Stadtmuseums, Silvia Rückert.

Nun also erhält die Jubiläums-Band eine Ausstellung zur Feier ihres 50. Geburtstags. Einzigartige Exponate aus dem Privatbesitz sowie persönliche Erinnerungen der Musiker, nehmen die Besucher mit auf eine ganz besondere Zeitreise.

Führungen und Höhner-Chor-Workshop im Maritim Hotel Köln

Kuratorin Johanna Cremer verspricht: “Ohrwürmer sind beim Rundgang garantiert”. “Denn `50 JAHRE HÖHNER´ bedeuten nicht nur 50 Jahre voller spannender Anekdoten und Geschichten, sondern genauso 50 Jahre Lieder zum Mitsingen, Tanzen, Schunkeln, Lachen und Glücklichsein”, fügt sie hinzu. Zur Arbeit an der Jubiläumsschau sagt sie: “Die enge Zusammenarbeit mit der Band war wirklich wunderbar und hat diese abwechslungsreiche Zeitreise sowie die vielen überraschenden Einblicke möglich gemacht.”

Zur Jubiläumsschau gehört ein Begleitprogramm, bei dem die Musiker kräftig mitmischen. Beispielsweise nehmen die Musiker an den Führungen teil sowie am Familien-Chor-Workshop “Sing mit den Höhnern!”. Frontmann Henning Krautmacher dazu: “Für uns ist es eine große Freude und Ehre, dass das Jubiläum mit einer eigenen Ausstellung bedacht wird. Wir freuen uns darüber und darauf, ähnlich wie wir uns auf unser Gastspiel in Wacken, eines der weltweit größten Heavy-Metal-Festivals, gefreut haben. Wir wünschen der Ausstellung viele, viele Besucher.”

Neben der Jubiläumsschau gibt es noch ein ganz besonderes Special für alle Fans der Band. Die Musiker haben im Hotel das “Höhner-Soundstudio” eingerichtet. Hier kann jeder der möchte sein Lieblingslied der Band aufnehmen. Und das mit professionellen Mitteln sowie unter fachlicher Anleitung.

Ort Maritim Hotel Köln

Heumarkt 20

50667 Köln