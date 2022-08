In Köln-Longerich wird der Besuch des Autohauses Odendahl & Heise am 3. September 2022 zum Erlebnis. Oder besser gesagt zum Sommer-R-lebnis. Denn dann präsentiert das erfolgreiche Autohaus im Kölner Norden seinen Kunden und natürlich auch allen interessierten Besuchern eine ganz besondere Flotte von Fahrzeugen.

R-Modelle etablieren sich als Premium Performance Marke von Volkswagen

Vorgestellt werden die sportlich ausgelegten Modelle der Marke Volkswagen. Die Flotte besteht aus sieben Wagen der Volkswagen R-Modelle: Golf R, T-Roc R, Tiguan R, Arteon R, Arteon R Shooting Brake sowie der Touareg R.* Stand das “R” bei seiner Einführung noch für Racing, hat es sich seither als die Premium Performance Marke von VW etabliert. Die leistungsgesteigerten Serienfahrzeuge mit besonderem Design stellen einen festen Bestandteil der Volkswagen-Familie dar und unterstreichen die sportliche Attitüde der Wolfsburger Traditionsmarke.

Sommer, Sonne, Strand: Echtes Beach-Flair in Köln-Longerich

Sportliche Autos, sommerliches Flair sowie viele Programmhighlights zum Fahren, Staunen und Genießen erwarten die Gäste. Zu Sommer und Sonne gehört natürlich auch ein Strand. Und so hat das Team von Odendahl & Heise einen Sandstrand in den Kölner Norden gebracht. Für die passende Musik zum echten Beach-Flair legt ein DJ auf, auch für Speisen und Getränke ist gesorgt. Es gibt Softdrinks, aber auch leckere, alkoholfreie Cocktails für nur zwei Euro. Im aufgestellten Burger-Truck werden frische Hamburger zubereitet. Für drei Euro je Burger is(s)t man dabei. Die Einnahmen aus Essen- und Getränkeverkauf werden für einen guten Zweck gespendet.

Jetzt anmelden für eine Probefahrt und VW neu R-leben

Interessierte können außerdem zwischen dem 29. August und 3. September 2022 ein Wunsch-Modell der R-Flotte exklusiv Probe fahren. Dazu ist die Vereinbarung eines Termines per Mail volkswagen@odendahl-heise.de erforderlich. Teilnehmer müssen zudem mindestens 25 Jahre alt sein. Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine Probefahrt. Abgerundet wird der Sommer-Sonnen-Strand-Samstag mit einer Sonderfahrzeug-Ausstellung – z.B. mit einem echten Polo R WRC (World Rally Car) und dem Golf 5 R 32 aus den Anfängen der R-Modelle.

Große Auswahl an Neu- und Gebrauchtwagen, Ersatzteilen sowie Zubehör

Die Odendahl & Heise GmbH wurde im Jahr 1971 gegründet und behauptet sich seit über 50 Jahren erfolgreich am Markt. Am Standort in Köln-Longerich sind aktuell rund 110 Mitarbeiter beschäftigt. Als Vollfunktionshändler für die Marken VW, Audi, Volkswagen Nutzfahrzeuge und als Skoda Service Partner bietet das Autohaus stets die hohe Qualität der jeweiligen Hersteller. Neben zahlreichen Serviceangeboten steht eine große Auswahl an Neuwagen, Gebrauchtwagen, Ersatzteilen, Zubehör sowie Reifen und Rädern bereit.

Mehr als nur Neuwagen beim Autohaus Odendahl & Heise

Am gleichen Standort finden Autofans neben der Marke Volkswagen auch Volkswagen Nutzfahrzeuge, Audi und Gebrauchtwagen verschiedener Hersteller mit Garantie. Odendahl & Heise engagiert sich nebenbei im Rahmen des historischen Motorsports und in der Pflege von Audi Tradition sowie Volkswagen Classic und ist außerdem offizieller Partner des Audi Club International.

Weitere Infos unter: www.odendahl-heise.de

Odendahl & Heise GmbH Robert-Perthel-Str. 65-69

50739 Köln

* Kraftstoffverbrauch des Golf R (Foto), l/100 km: innerorts 9,1 / außerorts 5,8 / kombiniert 7,0; CO₂-Emissionen, g/km: kombiniert 161. Kraftstoffverbrauch des T-Roc R, l/100 km: innerorts 9,3 / außerorts 6,8 / kombiniert 7,8; CO₂-Emissionen, g/km: kombiniert 177. Kraftstoffverbrauch des Tiguan R, l/100 km: innerorts 10,2 / außerorts 7,0 / kombiniert 8,1; CO₂-Emissionen, g/km: kombiniert 186. Kraftstoffverbrauch des Arteon R, l/100 km: innerorts 9,9 / außerorts 6,4 / kombiniert 7,7; CO₂-Emissionen, g/km: kombiniert 176. Kraftstoffverbrauch des Arteon R Shooting Brake, l/100 km: innerorts 9,9 / außerorts 6,5 / kombiniert 7,7; CO₂-Emissionen, g/km: kombiniert 177. Kraftstoffverbrauch des Touareg R, l/100 km: kombiniert 2,6; Stromverbrauch, kWh/100 km: kombiniert 20,3; CO₂-Emissionen, g/km: kombiniert 59. Fahrzeugabbildung zeigt Sonderausstattungen. Stand 08/2022. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.