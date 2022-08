Rote Funken stellen das Kölner Dreigestirn 2022/23

In der Jubiläumssession des Kölner Karnevals, den die Menschen der Domstädter bereits seit 200 Jahren feiern, stellt die Gesellschaft Kölsche Funke rut-wieß vun 1823 das Kölner Dreigestirn 2022/23. Als Prinz Boris I., Bauer Marco sowie als Jungfrau Agrippina werden Boris Müller, Marco Schneefeld und André Fahnenbruck die Jecken der Rheinmetropole regieren.

Kölner Dreigestirn 2022/23 feiert doppeltes Jubiläum

Interessanter Fakt: Auch die Gesellschaft Kölsche Funke rut-wieß vun 1823 feiert in diesem Jahr ihren 200. Geburtstag. Das bedeutet doppelte Freude für das zukünftige Trifolium. Und auch Christoph Kuckelkorn, Präsident des Kölner Festkomitees, freut sich darauf, diese beiden besonderen Geburtstage zusammen zu feiern: “Die Drei passen perfekt in unsere Jubiläumssession – auch wenn das Jubiläum ihrer Gesellschaft bei der Auswahl keine Rolle gespielt hat. Denn egal, welche Überraschungen die kommenden Monate bereithalten, ich bin mir sicher, dass sie jede Menge Energie und das richtige Verständnis des kölschen Fastelovends mitbringen. Ich freue mich auf viele tolle Momente, die wir mit dem Dreigestirn zusammen haben werden.”

Endlich wieder Karneval mit der ganzen Stadt feiern

Das Motto der Jubiläumssession 2022/23 lautet: “200 Jahre Kölner Karneval: Ov krüzz oder quer”. Sowohl das Festkomitee als auch das designierte Kölner Dreigestirn 2022/23 freuen sich darauf, das Phänomen Karneval endlich wieder mit der ganzen Stadt feiern zu können. In der Historie des Karnevals in der Domstadt hat es immer wieder Krisen und Kriege gegeben. Und diese sowie die Corona-Pandemie haben verdeutlicht, wie wichtig den Menschen der Fastelovend als Pause im Alltag ist. Nur mit unermüdlichem Engagement und viel Herzblut konnten die Vereine sowie die Gesellschaften den für die Stadt so wichtigen Fastelovend als Teil des Brauchtums am Leben halten. Dabei spielt es keine Rolle, ob man Teil eines Traditionskorps ist, eines Veedelsvereins angehört oder einfach nur ein Jeck im Herzen ist.

Vier Jubiläumgesellschaften feiern 200 Jahre

Dieses einzigartige Phänomen, welches auch in schwierigen Zeiten verbindet, soll in der kommenden Session mit allen Jecken sowie den vier Jubiläumsgesellschaften gebührend gefeiert werden. Denn neben dem Festkomitee und den Roten Funken feiern auch die Große von 1823 sowie die Helligen Knäächte un Mägde ihren 200. Geburtstag. Dementsprechend ist die Freude bei allen groß. Und ganz besonders freut sich der designierte Prinz Boris Müller darauf, mit dem Kölner Dreigestirn 2022/23 durch Sitzungssäle, Schulen, Kitas und Seniorenheime zu ziehen und mit allen Jecken zu feiern. “Einmal im Leben Prinz zo sin ist schon unglaublich, aber dann auch noch in dieser ganz besonderen Session: Das ist wirklich ein Traum!”, so Müller. “Wir freuen uns auf alle Jecken und werden jeden Moment dieser historischen Session genießen!”

Prinz Boris I. (Boris Müller)

Der designierte Prinz Boris I., bürgerlich Boris Müller, arbeitet als Immobilienverwalter. Er ist in Stadtteil Rodenkirchen zuhause und glücklich verheiratet. Bei den Roten Funken ist er als “Jereech” seit 2001. Im Jahre 2013 wurde er zum Senator und Offizier ernannt, 2015 zum Knubbelführer im 3. Knubbel gewählt. Müller ist zudem Mitglied im Förderverein der Fidelen Burggrafen. Außerdem wurde er 2018 zum Ehrenschmuckstückchen der Karnevalsgesellschaft Schmuckstückchen ernannt.

Bauer Marco (Marco Schneefeld)

Der Dachdeckermeister Marco Schneefeld ist verheiratet und Vater von zwei Töchtern. Sein Dachdeckerunternehmen befindet sich in Bilderstöckchen, wo er auch mit seiner Familie lebt. Schneefeld ist bereits zuvor in die Rolle eines Prinzen geschlüpft, nämlich im Jahr 1984 im Kinderdreigestirn. Im gleichen Jahr war zudem sein Vater als Jungfrau Theodora Teil des damaligen Trifoliums. Die Roten Funken sind für den designierten Bauern bereits von Kindesbeinen an seine karnevalistische Heimat. Bereits 1989 war er Kamellejung und Helfer. 1994 absolvierte er sein erstes offizielle Dienstjahr. 1995 wurde er unter dem Namen “Rähnkall” vereidigt. Auch Schneefeld ist Teil des 3. Knubbels und dort seit 2015 Säckelmeister. 2017 wurde er zum Senator ernannt, 2020 zum Offizier.

Jungfrau Agrippina (André Fahnenbruck)

André Fahnenbruck, erfolgreicher Geschäftsführer mehrerer Unternehmen und Vater eines Sohnes, lebt mit seiner Familie im Hahnwald. Auch er war Kamellejung bei den Roten Funken. Fahnenbruck ist seit 1998 unter dem Spitznamen “Bällche” Teil des 3. Knubbels. Schon sein Vater Hans Willy Fahnenbruck war Jungfrau. 1998 bekleidete er das Amt als Jungfrau Hanni im damaligen Trifolium. Schneefeld ist seit 2015 Knubbelschriever in seinem Knubbel. 2017 ernannte man ihn zum Senator und 2020 zum Offizier. Er war über zehn Jahre an der Gestaltung der Wibbeldance Party aktiv beteiligt. Zudem trat er mehrmals beim Regimentsexerzieren des Traditionskorps auf.