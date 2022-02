Demonstration für den Frieden statt Kölner Rosenmontagszug 2022

Aufgrund der aktuellen Ereignisse in der Ukraine hat das Festkomitee Kölner Karneval am 25.02.2022 entschieden, das Rosenmontagsfest nicht wie geplant im RheinEnergie-Stadion stattfinden zu lassen. Stattdessen wird an Rosenmontag (28.02.2022) in Köln eine Demonstration für den Frieden stattfinden, um ein deutliches Signal gegen die Kampfhandlungen in der Ukraine zu setzen. Das Motto der Demo lautet “Kölner Karneval für Frieden in Europa” und es werden mehere zehntausend Teilnehmer erwartet. Unterstützt wird das Festkomitee bei der Organisation bereits von vielen Kölner Künstlern und Vereinen, darunter Arsch Huh e.V., das Bündnis Köln stellt sich quer, KLuST e.V. und Brings. Auch Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat ihre Teilnahme an der Friedensdemonstration zugesagt.

“Der Kölner Karneval kann mehr als feiern und schunkeln. Er lebt vor allem von der Solidarität und der Gemeinschaft, Werte wie Freiheit und Gleichheit sind unser oberstes Gut. Alles hät sing Zick – und jetzt ist es an der Zeit, sich solidarisch mit den Menschen in der Ukraine zu zeigen”, so Christoph Kuckelkorn, Präsident des Festkomitees.

Demonstration von der Kölner Südstadt durch die Innenstadt

Die Demonstration startet um 10:00 Uhr auf dem Chlodwigplatz mit einer kurzen Kundgebung. Die Strecke wird über die Severinstraße, den Neumarkt, den Rudolfplatz und die Kölner Ringe in Richtung Mohrenstraße. Die Gesamtlänge beträgt etwa 4,5 Kilometern.

“Wir freuen uns über jeden Teilnehmer, gerne im Kostüm, gerne bunt und laut”, betont Christoph Kuckelkorn. “Aber wir machen eine Demonstration, keinen Rosenmontagszug, das sollte jeder Jeck berücksichtigen.” Dementsprechend werden keine Festwagen mitgenommen und keine Kamelle geworfen. Lediglich dem Demonstrationszug vorangestellt wird ein Persiflagewagen zur Situation in der Ukraine.

Bereits im Vorfeld war geplant, die Persiflagewagen als wichtigstes Mittel des Narren, um auf gesellschaftliche und politische Missstände aufmerksam zu machen, von Montag auf Dienstag entlang der regulären Zugstrecke des Rosenmontagszuges aufzustellen und möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen. Die Persiflagewagen werden nun bereits Montagmorgen vor Beginn der Demonstration an ihre Aufstellplätze gebracht. Die Route der Demonstration überschneidet sich in großen Teilen mit der Strecke des Rosenmontagszugs und führt die Demonstranten dementsprechend an den meisten politischen und gesellschaftskritischen Wagen vorbei.

Für die gesamte Dauer der Demonstration gilt 3G sowie die Maskenpflicht.

Sperrungen und Verkehrseinschränkungen wegen Demo am Rosenmontag

Im Zeitraum von 7 Uhr bis 17 Uhr ist infolge der erforderlichen Straßensperren mit erheblichen Beeinträchtigungen auf den Straßen sowie im öffentlichen Nahverkehr zu rechnen. Die Polizei Köln wird frühzeitig vor Ort sein, um sowohl den Schutz der Versammlung zu gewährleisten, als auch die Verkehrsbeeinträchtigungen möglichst gering zu halten.

Folgender Streckenverlauf ist angemeldet und nach einem Kooperationsgespräch mit den Veranstaltern bestätigt:

Chlodwigplatz

Severinstraße

Löwengasse

Follerstraße

Mühlenbach

Hohe Pforte

Cäcilienstraße

Schleife um den Neumarkt

Hahnenstraße

Rudolfplatz

Hohenzollernring

Magnusstraße

Burgmauer und

Mohrenstraße

Die Polizei bittet Autofahrer, den Aufzugsweg bereits ab 7 Uhr weiträumig zu umfahren und die Straßen für die Versammlungsteilnehmer freizuhalten. Die Polizei schaltet ein Bürgertelefon am Sonntag, 27.02.2022 von 10 Uhr bis 15 Uhr sowie am Rosenmontag, 28.02.2022 von 8 Uhr bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 0221 – 22 97 77 7. An Rosenmontag informiert die Polizei auf koeln.polizei.nrw und über die sozialen Netzwerke wie Twitter und Facebook.