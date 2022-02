Kölner Rosenmontagszug 2022 findet im RheinEnergie-Stadion statt

Im vergangenen Jahr fiel der Kölner Rosenmontagszug wegen der Corona-Pandemie aus. Stattdessen wurde ein Mini-Zoch im Hänneschen-Theater realisiert. In diesem Jahr geht er wieder in fast voller Größe unters jecke Volk. Allerdings nicht in Form eines langen Lindwurms mit hunderttausenden Jecken am Wegrand. Dies lässt die Coroaschutz-Verordnung und die verschiedenen Regelungen zur Pandemiebekämpfung nicht zu. Vielmehr hat sich das Festkomitee Kölner Karneval dazu entschlossen, die 22 Persiflagewagen und 20 Festwagen mitsamt Fußgruppen durch das Kölner RheinEnergie-Stadion zu schicken. Neben 4.700 Teilnehmern aus 65 Karnevalsgesellschaften dürfen auch 8.800 Zuschauer von den Tribünen aus an dieser wohl einmaligen Veranstaltung teilnehmen.

Stadion wird zum Hofe des Kölner Dreigestirn

Zu Ehren des Dreigestirns, Prinz Sven I., Bauer Gereon und Jungfrau Gerdemie werden sich die Gesellschaften in Gruppen zu jeweils 30 Personen in der Heimstätte des 1. FC Köln präsentieren. Zudem sorgen Tanzgruppen und Spielmannszüge während des “Festes am Hofe des Kölner Dreigestirns” für Stimmung. “Ich bin froh, dass das Echo aus unseren Karnevalsgesellschaften für diesen sehr besonderen Zoch so einhellig positiv war”, so Kölns Zugleiter Holger Kirsch erfreut. “Alle waren sofort Feuer und Flamme, obwohl der Zugweg nur 300 Meter beträgt und der Rahmen der Veranstaltung natürlich ein völlig anderer ist als in den vorherigen 198 Jahren der Rosenmontagsgeschichte.”

“Alles hät sing Zick” – so lautet ja das Motto der diesjährigen Session. Entsprechend wurde das Musikprogramm zusammengestellt. Das “Klimpermännchen” Thomas Cüpper, die Bläck Fööss, Fiasko und der Jugendchor St. Stephan sind mit dabei und bringen den kölschen Fastelovend aus unterschiedlichen Blickwinkeln musikalisch zu Gehör. Wie bei einem “richtigen” Karnevalsumzug ist natürlich die Stadionrunde von Prinz, Bauer und Jungfrau des Kölner Dreigestrins das Highlight dieses so ganz anderen, aber hoch interessanten kölschen Festzugs.

Persiflagewagen werden auf bekannten Plätzen in der Domstadt präsentiert

Zudem wird der diesjährige Kölner Rosenmontag noch auf eine weitere besondere Art und Weise den Jecken präsentiert. Denn im Anschluss an die Runde im RheinEnergie-Stadion können Interessierte die großen Persiflagewagen 24 Stunden lang auf zwölf bekannten Kölner Plätzen entlang des normalen Zugwegs bestaunen. Die Wagen sind dann an bzw. auf den folgenden Orten und Plätzen ganz aus der Nähe zu betrachten:

Chlodwigplatz,

Severinskirchplatz,

Waidmarkt,

Schildergasse,

Neumarkt,

Rudolfplatz,

Hohenzollernring,

Appellhofplatz,

Oper,

Gürzenichstraße,

Heumarkt

und vor dem Kölner Dom.

Holger Kirsch erklärt: “Die Persiflagen sind die Ausdrucksform des Karnevals, um Missstände anzuprangern und der Gesellschaft und der Politik den Spiegel vorzuhalten. Das können die Karnevalsjecken in diesem Jahr ganz besonders intensiv betrachten, denn sie werden 24 Stunden lang zu sehen sein. So vermeiden wir auch Gedränge vor den einzelnen Wagen, die natürlich nachts beleuchtet sind und rund um die Uhr bewacht werden, denn man kann über die verschiedenen Plätze am Montagabend ebenso bummeln wie am Dienstagmittag.”

WDR überträgt den Kölner Rosenmontagszug auch 2022 live

Wie immer steigt der heimische WDR groß in die Berichterstattung ein. So können die Jecken, die nicht live dabei sein können, das Event in voller Länge am Fernseher oder im Livestream genießen. “Kölner Rosenmontagszug 2022 – Live aus dem Stadion” heißt die Sendung, die von 9:45 bis 13 Uhr vom WDR Fernsehen aus dem Stadion übertragen wird. Ab 14:10 Uhr berichtet das Erste und zeigt die Höhepunkte des Geschehens in einer Zusammenfassung. Die Moderation übernehmen dabei Sabine Heinrich, Guido Cantz und Monika Salchert.

Für alle, die an diesen ganz besonderen Rosenmontag-Zoch in der Müngersdorfer Spieltätte der Geißböcke live erleben will, gibt es eine gute Nachricht. Die 8.800 zur Verfügung stehenden Tickets gehen in den Vorverkauf. Es gelten, wie auch bei allen anderen Veranstaltungen über die tollen Tage in der Rheinmetropole, die 2G-Plus-Regelungen. Die Karten zum jecken Preis von 11,11 Euro können in Kürze über die Website www.koelnerkarneval.de bezogen werden.