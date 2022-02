Corona: Köln soll an Karneval zur sicheren Brauchtumszone werden

Die neue Coronaschutz-Verordnung des Landes Nordrhein-Westfalen sieht vor, dass die Kommunen an den jecken Karnevalstagen sogenannte “Brauchtumszonen” ausweisen können. Dies sind Bereiche, in denen durch das brauchtumsbedingte Zusammentreffen einer Vielzahl von Menschen von erhöhten Corona-Infektionsrisiken auszugehen ist. Innerhalb dieser Zonen ist das Verweilen im öffentlichen Raum “zum Zwecke des geselligen Zusammenseins” nur unter Voraussetzungen der Regelung von 2G+ zulässig. Dies bedeutet, dass Menschen in diesen Bereichen geimpft und getestet sein müssen. Durch den Nachweis einer Booster- / Auffrischungs-Impfung kann ein tagesaktueller Corona-Test ersetzt werden.

Köln wird zur stadtweiten Brauchtumszone

Die Stadt Köln wird vom 24. Februar bis 1. März 2022 das gesamte Stadtgebiet der Rheinmetropole als Brauchtumszone ausweisen. Kölns Stadtdirektorin Andrea Blome erklärt dazu: “Dies bedeutet ausdrücklich nicht, dass wir eine Party-Zone schaffen oder die Menschen dazu animieren möchten, in unsere Stadt zu kommen und zu feiern! Unser Ziel ist ein geschützter Raum mit hohen Vorsichtsmaßnahmen, in dem das Feiern in gewissem Rahmen ermöglicht wird. Aber in Köln ist Karneval ein dezentrales Fest und nicht wie vielleicht in anderen Städten auf wenige Hotspots beschränkt. Die Kölner feiern insbesondere in ihren Veedeln und damit im gesamten Stadtgebiet.”

Die Kölner Stadtdirektorin appelliert: “Wer hierher kommt, um Karneval zu feiern, sollte den aktuellen negativen Test schon in der Tasche haben, denn die Kölner Testkapazitäten sind begrenzt. Das Ordnungsamt wird im ganzen Stadtgebiet stichprobenartig kontrollieren und Verstöße konsequent ahnden.” Blome unterstreicht: “Wir setzen darauf, dass die Menschen auch an Karneval 2022 in großer Eigenverantwortung handeln werden.”

Henriette Reker, Oberbürgermeisterin der Stadt Köln, zeigt sich zufrieden, dass das Land NRW mit der neuen Coronaschutz-Verordnung (hier zum Download) nun Planungssicherheit geschaffen habe. Sie betont: “Wir werden nicht so feiern können, wie wir das in Köln gewohnt sind, aber es ist nun mehr möglich als im letzten Jahr, als der Karneval geprägt war von strengen Kontaktbeschränkungen, Ausgangssperre und Lockdown und als erst wenige Menschen geimpft und damit vor einem schweren Verlauf geschützt waren. Seitdem sind wir in der Bewältigung der Pandemie viele Schritte vorangekommen, aber sie ist noch nicht vorbei. Nach wie vor gilt es, Ansteckungen zu vermeiden, um diejenigen, die auch geimpft ein höheres Risiko haben, schwer zu erkranken, zu schützen und unser Gesundheitssystem mit all seinen Akteuren nicht noch mehr zu belasten.”

Regelungen zum Kölner Karneval

Die Coronaschutz-Verordnung sieht vor, dass in den Brauchtumszonen Veranstaltungen ohne Personenbegrenzungen untersagt sind, insbesondere karnevalistische Umzüge. Der Kölner Rosenmontagszug kann daher, wie auch schon im vergangenen Jahr, nicht wie gewohnt stattfinden. Gleiches gilt für die Umzüge in den einzelnen Kölner Stadtteilen.

Karnevalsfeiern in der Gastronomie sind higegen erlaubt, allerdings gilt in Innenräumen eine weitere Verschärfung. Das “Boostern” ersetzt dort nicht einen tagesaktuellen Corona-Test. Somit müssen alle Jecken, die in einer Kneipe Karneval feiern möchten, sowohl geimpft als auch tagesaktuell negativ getestet sein.