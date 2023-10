Kölns erster Rettungswagen mit rein elektrischem Antrieb

Köln setzt Maßstäbe für Nachhaltigkeit und Effizienz im Rettungswesen, indem die Feuerwehr Köln ihren ersten Rettungswagen mit rein elektrischem Antrieb einführt. Die Enthüllung des Fahrzeugs fand am 12. Oktober 2023 auf der Feuerwache 2 in Marienburg statt, in Anwesenheit von Stadtdirektorin Andrea Blome und Bundesverkehrsminister Dr. Volker Wissing.

Dieser elektrische Rettungswagen, kurz eRTW, ist Teil einer Flotte von 85 neuen Rettungswagen, die den aktuellen Fuhrpark des Kölner Rettungsdienstes innerhalb der nächsten vier Jahre ersetzen werden. Dieser umfangreiche Rahmenliefervertrag beläuft sich auf insgesamt 22,5 Millionen Euro und zählt zu den größten kommunalen Fahrzeugprojekten.

Die zusätzlichen Kosten für den elektrischen Antrieb des eRTW in Höhe von 119.000 Euro werden zu 80 Prozent durch das “Förderprogramm für klimaschonende Nutzfahrzeuge” (KsNI) des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr übernommen.

Über einen Zeitraum von sechs Jahren wird der eRTW auf der Feuer- und Rettungswache 2 in Marienburg stationiert sein. Dieser Standort wurde aufgrund seiner idealen Testbedingungen ausgewählt, da er sowohl die Innenstadt als auch die ländlich strukturierten südlichen Stadtteile abdeckt. Während dieser intensiven sechsjährigen Testphase des eRTW werden wertvolle Erkenntnisse aus dem praktischen Einsatz gesammelt, um die Elektrifizierung weiterer Einsatzfahrzeuge nicht nur in Köln, sondern auch darüber hinaus voranzutreiben.

Darüber hinaus plant die Feuer- und Rettungswache Marienburg, sich zu einer Pilot-eWache weiterzuentwickeln. Neben dem eRTW werden zukünftig auch die gerade in der Beschaffung befindlichen, elektrisch betriebenen Notarzteinsatzfahrzeuge an diesem Standort stationiert und getestet.