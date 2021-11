Eine Ameise kann das 40-fache ihres eigenen Körpergewichtes transportieren sowie beseitigen und verwerten. Die Experten der EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH sind bis heute von der Intelligenz und Kreativität der Ameise in Sachen Entsorgung und Recycling fasziniert. Vom einzelnen Brotkrümel bis hin zu großen Transporten deckt sie dabei die vollständige Entsorgungskette für Mutter Natur ab. Da dies auch die Aufgabe und Philosophie der EGN ist, hat sie sich für die Ameise in ihrem Logo entschieden.

Abfall-Rundum-Service auch in Köln

Neu-Kölnerin ist die EGN im Übrigen schon lange nicht mehr. Das aus einem Traditionsunternehmen erwachsene Unternehmen bietet längst auch in der Domstadt einen Rundum-Service rund um die Bereiche Entsorgung und Recycling an. Passende Container, Abfallbehälter aber auch Serviceeinrichtungen wie mobile Toiletten gehören zum Angebot – für kleine Umbaumaßnahmen bis hin zu Großbaustellen.

Bei allen Fragen um diese Themen legt das Unternehmen größten Wert auf Effizienz sowie eine schnelle Umsetzung bei maximaler Sicherheit. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um komplexe Konzepte für Städte und Gemeinden oder um integrierte betriebliche Gesamtkonzepte oder gar maßgeschneiderte Individuallösungen handelt.

Wertschöpfung der Kreislaufwirtschaft

Verantwortungsvolles Handeln gegenüber Mensch und Umwelt sowie langfristige Entsorgungssicherheit sind das Tagesgeschäft der EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH. Ebenso wie aus vermeintlichen Abfällen Sekundärroh- und -brennstoffe herzustellen. Entlang der Wertschöpfungskette des Abfalls reihen sich die Leistungen Abfallsammlung und -transport, Sortierung, Aufbereitung, Verwertung und Beseitigung auf.

An 15 Standorten in der Region verarbeitet das am Niederrhein beheimatete Unternehmen Kunststoffe, Metalle, Papier, Elektroaltgeräte und Holz zu Sekundärrohstoffen. Aber auch Haus- und Sperrmüll sowie Gewerbe- oder Baustellenabfälle durchlaufen technische Aufbereitungsanlagen. In diesen werden Wertstoffe separiert und anschließend für die Wiederverwendung zur Verfügung gestellt. Das ist gelebte Kreislaufwirtschaft. Dabei eignen sich energiereiche Abfälle sowie Produktionsrückstände nach spezifischer Vorbehandlung als Sekundärbrennstoff für die Kalk- und Zementindustrie oder für Kraftwerke. So werden wertvolle natürliche Ressourcen geschont.

Beratung und Konzeptionierung der Abfallbeseitigung

Beim Outsourcing-Service für Industrie- und Gewerbe übernimmt das Unternehmen die komplette Verantwortung für die Abfälle von der Stelle, an der sie anfallen, bis zur endgültigen Vermarktung der Sekundärrohstoffe. Ausgefeilte, computergestützte Logistiksysteme, Personalstellung vor Ort sowie eine detaillierte Nachweisführung sind ein bundesweiter Komplettservice aus dem Repertoire. Im Bereich des Sondermülls verfügt das Unternehmen über Zertifikate zur Annahme und Behandlung fast aller gefährlichen Abfallarten.

Jecker Veranstaltungsservice

Neben den klassischen Dienstleistungen ergänzen die Geschäftsbereiche Veranstaltungsentsorgung und mobile Sanitäreinrichtungen das Angebot. Dies betrifft z.B. die Ausstattung von Sport- und Musikveranstaltungen, kulturellen Events, Karneval- und Schützenfesten oder Open-Air-Festivals mit mobilen Toiletten. Dusch-, Lager- Kassencontainer oder Tribünen, Absperrgitter sowie Bodenabdeckungen komplettieren das Serviceangebot der EGN in diesem Bereich.

Die komplette Logistik der Abfallentsorgung mit Personalgestellung z. B. zur Säuberung des Geländes erfolgen aus einer Hand. Ein Highlight ist die EGN DUSCH TRUCK-Flotte, Sattelzüge mit jeweils 20 Duschplätzen. Ihre flexiblen Einsatzmöglichkeiten überzeugen auf Großveranstaltungen, die keine fest installierte sanitäre Infrastruktur besitzen.