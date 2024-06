Deutschland sucht den Überflieger: Benefizaktion mit Malaika Mihambo in Köln

Die zweifache Weltmeisterin und Olympiasiegerin im Weitsprung, Malaika Mihambo, lädt am 22. Juni 2024 unter dem Motto “Spring mit Malaika!” zu einer besonderen Benefizaktion in Köln ein. Als Mineralwasser-Botschafterin wird sie zusammen mit der Informationszentrale Deutsches Mineralwasser (IDM) von 13:00 bis 18:00 Uhr auf dem Platz vor dem RTL-Gebäude in Köln-Deutz nach Deutschlands Überfliegern suchen.

Pro halben Meter ein Euro Spende

Für jeden Sprung – ob ein weiter Hüpfer, kleiner Hopser oder großer Satz – fließen Spenden für Projekte zur Kinder- und Jugendförderung des Vereins “Malaikas Herzsprung e. V.”. Darüber hinaus wird ein Spendenscheck an die “Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V.” im Rahmen des Benefiz-Events überreicht.

“Jeder kann mitmachen, ob jung oder alt. Für jeden gesprungenen halben Meter spenden die Deutschen Mineralbrunnen einen Euro”, erklärt Mihambo. Ziel der Veranstaltung ist es, Sport und Spaß zu vereinen und gleichzeitig Gutes zu tun. Den besten Überfliegern des Tages winken zudem attraktive Preise in der Kategorie Gold, Silber und Bronze.

Musikalische Unterhaltung und Training mit Malaika

Das Event bietet nicht nur sportliche Aktivitäten, sondern auch musikalische Unterhaltung und eine Mineralwasser-Verkostung durch den erfahrenen Mineralwasser-Sommelier Markus Ernst. Kinder- und Jugendmannschaften haben zudem die Chance, eine Trainingseinheit mit der Profisportlerin zu absolvieren und die Ausnahmeathletin persönlich zu treffen. Zudem haben angemeldete Kinder- und Jugendgruppen von Vereinen die Chance auf viermal 500 Euro für ihre Teamkasse.

Die Veranstaltung verspricht einen Tag voller Action und Engagement für den guten Zweck. Für Mineralwasser-Erfrischung ist gesorgt und alle Teilnehmenden können sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen.

Malaika Mihambo fördert sportliche Entwicklung von Grundschülern

Für die Profisportlerin, die mit dem deutschen Leichtathletik-Team, welches aus insgesamt mindestens 100 Athleten besteht, an der EM in Rom (7. bis 12. Juni 2024) teilnimmt, ist die sportliche Entwicklung von Kindern eine Herzensangelegenheit. So setzt sie sich seit Jahren mit ihrem Verein Malaikas Herzsprung e. V. dafür ein, dass Grundschulkinder die Möglichkeit haben, sich neben dem Schulsport sowohl sportlich als auch persönlich weiterzuentwickeln. Unter anderem finanziert ihr Verein Grundschülern die Mitgliedschaft in Leichtathletikvereinen.

Beim Event im Jahr 2023 in Ludwigshafen sprangen 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer für den guten Zweck. Dabei kam ein Betrag von 3.650 Euro zusammen, welchen der Verband Deutscher Mineralbrunnen verdoppelt hat. Die deutschen Mineralbrunnen werden in der Öffentlichkeit vertreten durch die Informationszentrale Deutsches Mineralwasser (IDM). Diese informiert produkt- und markenneutral über das Naturprodukt Mineralwasser.