Kölner Mittsommerfest am Schokoladenmuseum im Rheinauhafen

Vom Freitag, 21.06.2024 bis Sonntag, 23.06.2024, gibt es im Kölner Rheinauhafen wieder Kunsthandwerk, Design, Streetfood und Riesenrad. Denn dann findet wieder das Mittsommerfest mit viel Spaß für Groß und Klein statt. Und das Beste: Der Eintritt ist frei!

Als Mittsommer bezeichnet man die Sommersonnenwende, das heißt, an diesem Tag gibt es die kürzeste Nacht und somit dann auch der längste Tag des Jahres. Seit Jahrtausenden wird dieses Ereignis in vielen Kulturen gefeiert. In Köln hat sich der alte Brauch inzwischen ebenfalls etabliert. Seit Jahren findet aus diesem Anlass das Kölner Mittsommerfest am Schokoladenmuseum statt. So natürlich auch in diesem Jahr.

Spiel und Spaß für Groß und Klein beim Kölner Mittsommerfest

Wie immer ist der “Mittsommerbaum” der zentrale Punkt des Markt- und Festplatzes. Vom ersten Tag an wird der “Baum”, am Boden liegend, nach und nach geschmückt. Daran können auch interessierte Besucher teilnehmen. Am Samstag wird er dann gemeinsam mit viel Spaß aufgerichtet, im Rahmen eines feierlichen Festaktes. Zudem wird der schönste Blumenhaarschmuck geehrt.

Zum Fest gehören auch, täglich von 11 bis 21 Uhr, Auftritte von Musikern, Jongleuren und vieles mehr. Ein besonderes Highlight ist das kostenfreie Kinderspielzelt für die Kleinsten sowie ein Puppentheater. Weiteres Highlight wird in diesem Jahr ein Riesenrad, mit einer Höhe von 48 Meter sein. Von dort oben kann man sich dann, besonders am Abend, an einem unvergleichlichen Blick über die funkelnde Domstadt mit seiner Kathedrale und über den Rhein erfreuen.

Leckere Speisen und süffige Getränke am Schokoladenmuseum im Rheinauhafen

Aber das Mittsommerfest hat noch mehr zu bieten. Der Streetfood-Markt und der große Kunsthandwerker- und Designmarkt lockt mit Sicherheit viele weitere Besucher an. Bei einem Spaziergang über den Kunsthandwerker- und Designmarkt können Besucher sich an vielen liebevoll selbstdesignten und handgemachten Dinge erfreuen.

An den Streetfood-Ständen haben Besucher dann die Möglichkeit, ihren Hunger u.a. mit herzhaften gegrillten Speisen, köstlichem Flammlachs und Empanadas zu stillen. Für den süßen Genuss gibt es zudem frische Crêpe und selbstgemachtes Eis. Auch für den Durst gibt es einiges vor Ort. Neben den üblichen Getränken gibt es auch Wein- und Craftbeer-Tastings. Verzehren lassen sich Speisen und Getränke auf den zahlreichen Sitzmöglichkeiten oder auch an rustikalen Eichenfässern. Hier lässt sich der lange Tag bei einem Glas Wein oder einem kühlen Bier besonders gut ausklingen.