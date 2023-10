Urlaub in der Stadt der Liebe: Mit dem Zug von Köln nach Paris

Wer viel arbeitet oder auch sonst viel Stress um die Ohren hat, sollte sich hin und wieder eine Auszeit gönnen. Manche finden Erholung auf dem heimischen Balkon oder im Garten, andere verlassen lieber das traute Heim und unternehmen eine Reise. Wohin man fährt, ist natürlich eine Frage des Geschmacks. Ob nun ans Meer, in die Berge oder auch einfach im Rahmen einer Städtereise in eine andere Stadt, jeder hat da so seine Vorlieben. Wenn es eine Städtereise sein soll, warum dann nicht beispielsweise ein Trip in die Stadt der Liebe – Paris? Und wenn man auch noch entspannt reisen möchte, nimmt man am besten den Zug, was zudem auch noch wesentlich nachhaltiger ist.

Paris – Stadt der Liebe und des Lichts

Die Weltmetropole an der Seine ist das kulturelle Zentrums Frankreichs. Jedes Jahr strömen Millionen Touristen in die Hauptstadt des Nachbarlandes, welche neben ihrem besonderen Flair für jeden etwas zu bieten hat. Wer noch nie in dort war, kommt sicher nicht um die bekanntesten Sehenswürdigkeiten herum. An erster Stelle steht dabei natürlich der Eiffelturm, der mit einem atemberaubenden Ausblick auf die Stadt aufwarten kann. Eine weitere Sehenswürdigkeit ist Notre-Dame. Der eine oder andere wird sich noch daran erinnern, dass die Kathedrale im Jahr 2019 durch ein Feuer stark beschädigt wurde. Von außen kann Notre-Dame nach wie vor besichtigt werden, der Innenraum ist nur zum Teil für Besucher geöffnet.

Eine Bootsfahrt auf dem Canal Saint-Martin

Neben diesen beiden, sicher bekanntesten Hot-Spots, gibt es in Paris noch viele weite Orte, die einen Besuch wert sind. Da wäre unter anderem der Louvre, der die weltberühmte Mona Lisa beherbergt, oder der Invalidendom, in welchem Napoleons Gebeine ruhen und viele weiter mehr. Neben den bekannten Orten lockt die Stadt jedoch auch mit etlichen charmanten Ecken, wie beispielsweise am Canal Saint-Martin. Am von Bäumen gesäumten Kanal findet man gemütliche Cafés, kleine Boutiquen sowie einige der besten Restaurants. Hier lässt sich bei schönem Wetter entspannt bummeln und shoppen. Der Kanal lädt zudem zu einer Bootsfahrt ein, während der man die Metropole aus einer völlig anderen Perspektive erleben kann.

In die Katakomben von Paris

Für Abenteuerlustige empfiehlt sich während eines Aufenthalts in der Stadt der Liebe und des Lichts einen Besuch der Katakomben der Metropole. Dort wartet auf die Besucher ein Erlebnis er besonderen Art, denn das unterirdische Labyrinth beherbergt Gebeine von über sechs Millionen Menschen. Bei einer Führung erfahren Interessierte hier mehr über die Geschichte und die Bedeutung dieses ungewöhnlichen und gruseligen Ortes.

Wer nach so viel Eindrücken immer noch nicht genug vom Tag hat, der kann sich ins wilde Pariser Nachleben stürzen. Hierfür ist das 11. Arrondissement genau die richtige Adresse. Das angesagte Viertel lockt mit etlichen Bars, mit Clubs, Live-Konzerten, Underground-Dance-Partys und vielem mehr. Außerdem finden sich zahlreiche exzellente Restaurants, in denen sich der Abend mit einem leckeren Essen starten lässt.

Zugverbindung suchen, vergleichen und buchen mit Omio

Wie bereits erwähnt, lockt die Weltmetropole an der Seine in jedem Jahr Millionen Touristen an. Dementsprechend viel Verkehr haben die dortigen Straßen zu bewältigen. Wer einen Städte-Trip nach Paris ins Auge fasst, sollte dies bei der Planung berücksichtigen und im besten Fall die Fahrt mit dem Zug wählen. Wer von Köln aus gerne mit der Bahn nach Paris reisen möchte, kann sich über ein Portal wie Omio bei der Planung helfen lassen. Die Millionenmetropole an der Seine verfügt über ein weitläufiges Bahnnetz und ist mit allen Regionen innerhalb aber auch außerhalb des Landes verbunden. Das Portal Omio sucht nach den besten und günstigsten Bahn-Verbindungen, vergleicht die Anbieter und bucht auch gleich die entsprechenden Tickets. Zudem können Nutzer hier von besonderen Angeboten rund um die Reise profitieren. Auf diese Weise lässt sich mit Omio stressfrei das passende Ticket finden.