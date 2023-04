Nicht nur Immobilien in Flussnähe können von Hochwasser bzw. Überflutung betroffen sein. Bei Starkregen sind auch tiefer liegende Straßenzüge sowie Gebäude in Senken oder am Hang gefährdet. Aufsteigendes Grundwasser und Rückstau aus den Kanälen können dann genauso verhängnisvoll werden wie ein hoher Pegel für Häuser in Flussnähe. Infos und Tipps von den Stadtentwässerungsbetrieben Köln (StEB Köln) können dabei helfen, Schlimmeres zu verhindern.

Das vor Überflutung geschützte Haus

Die StEB Köln und die Stadt Köln leisten viel für den Überflutungsschutz. Dennoch verbleiben immer Restrisiken. Daher müssen sich Eigentümer und Eigentümerinnen gegen Hochwasser und Starkregen auch selbst schützen. Das können Betroffene vorsorglich tun:

Überdachte Kellereingänge sorgen für weniger Regeneinfall.

sorgen für weniger Regeneinfall. Die Abdichtung der Kellermauern verhindert das Eindringen von Sickerwasser.

verhindert das Eindringen von Sickerwasser. Treppen und Rampen halten Wasser von Haus- und Terrassentüren fern.

fern. Aufkantungen und Mäuerchen helfen, dass nichts durch Kellerfenster und Lichtschächte eindringt.

eindringt. Druckwasserdichte Fenster und Türen schützen alle Eingänge und Türen . Nach außen öffnende Fenster und Türen werden vom Druck in die Dichtung gepresst und halten länger dicht.

. Nach außen öffnende Fenster und Türen werden vom Druck in die Dichtung gepresst und halten länger dicht. Ein Rückstauschutz an Ablaufstellen unterhalb der Straßenoberkante verhindert das Eindringen aus dem Kanal in den Keller. Ganz wichtig: Der Schutz muss regelmäßig gewartet werden!

unterhalb der Straßenoberkante verhindert das Eindringen aus dem Kanal in den Keller. Ganz wichtig: Der Schutz muss regelmäßig gewartet werden! Durch eine Trennung von Dachentwässerung und Schmutzwasserentwässerung , z. B. indem das Regenwasser im Garten versickert, kommt es zu keinem Aufstauen im Keller.

, z. B. indem das Regenwasser im Garten versickert, kommt es zu keinem Aufstauen im Keller. Ein Flutschott und Dammbalkensysteme, aber auch mobile Schutzelemente sichern tiefliegende Eingänge und können bei Bedarf aufgebaut werden.

Was tun bei Hochwasser und Starkregen?

Ab einem Kölner Pegel von 4,50 m treffen die StEB Köln erste Maßnahmen zum Schutz der Kölner Bevölkerung. Ab diesem Zeitpunkt sollte man sich regelmäßig über den aktuellen Pegelstand und die Wasserstandsvorhersage informieren. Auch bei kleinen und mittleren Hochwassern im Kölner Stadtgebiet werden viele Schutzmaßnahmen koordiniert und durchgeführt. Für den Fall der Fälle sollte man eine Grundausrüstung zusammenstellen: Trinkwasser, Lebensmittel, Hausapotheke, Handy, netzunabhängiges Rundfunkgerät.

Außerdem sollte man folgende Hinweise beachten:

Bleiben Sie ruhig und besonnen, und befolgen Sie die Anweisungen der Einsatz- und Hilfskräfte vor Ort.

Entfernen Sie Ihre Fahrzeuge rechtzeitig aus den bedrohten Gebieten.

Sorgen Sie rechtzeitig dafür, dass kranke und pflegebedürftige Personen bei Verwandten und Freunden untergebracht werden.

Bringen Sie Ihre Möbel frühzeitig in höher gelegene Stockwerke, wenn möglich.

Halten Sie ein Handy mit aufgeladenem Akku bereit.

Schalten Sie in überfluteten Räumen den Strom ab und installieren Sie eine Notbeleuchtung.

ACHTUNG: Niemals vollgelaufene Keller betreten. Es besteht Stromschlaggefahr und die Gefahr zu ertrinken!