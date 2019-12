Wer für eine Weile der Hektik der Großstadt entfliehen möchte, findet in der Umgebung von Köln und des Rheins etliche Möglichkeiten für eine kleine Auszeit. Gerade die Region entlang des Flusses bietet eine Fülle von landschaftlichen und kulturellen Highlights, die zu erkunden sich wirklich lohnen. Die sogenannte Route der Rheinromantik von Köln über Koblenz bis nach Mainz zählt zu den schönsten Strecken Europas.

Über 60 imposante Burgen und märchenhafte Schlösser sowie eine Vielzahl von Weinbergen prägen die Landschaft des Tals. Aber auch Städte und Metropolen wie Köln, Bonn, Koblenz und Wiesbaden mit ihren ganz speziellen Eigenarten und Sehenswürdigkeiten zählen zu den Highlights der Route der Rheinromantik. Köln lockt z. B. mit seinem imposanten Kölner Dom und vielen Museen ebenso wie mit seiner von kölscher Lebensart geprägten Geschichte.

Zwischen Sagen, Mythen und Legenden entlang des Rheins

Das Tal, in welchem der größte Strom Deutschlands fließt, besticht jedoch nicht nur durch seine malerische Natur. Auch kulturell kann man viele Facetten entdecken. Die unzähligen Legenden und Mythen, wie die Sage der Loreley oder der Drachenfels in Königswinter mit seiner geschichtsträchtigen Vergangenheit sind fest verbunden mit Rheinregion.

In Koblenz kann man diese Geschichten z.B. im Romanticum erleben. Auf rund 800 Quadratmetern werden die Sagen- und Sehenswürdigkeiten der Region auf nicht alltägliche Art inszeniert und der Besucher geht auf eine interaktive Zeitreise. Das Besondere: An insgesamt 30 Stationen können Inhalte auf der Eintrittskarte gespeichert und später wieder abgerufen werden. Dazu wird für jeden Besucher der Ausstellung eine individuelle Webseite erstellt. Über einen auf der Eintrittskarte abgedruckten Code, kann man die eigenen in der Ausstellung erstellten Inhalte später dann bequem per Smartphone oder am PC abrufen.

Reizvoll entlang der Strecke sind auch besonders die kleineren Orte wie Rüdesheim am Rhein, dessen historische Altstadt ein Besuch wert ist. Vor allem die Römer haben auf der Route der Rheinromantik viele eindrucksvolle Spuren hinterlassen. Und das nicht nur in der Millionenmetropole Köln, sondern auch im kleinen Städtchen Rheinbrohl, wo beispielsweise ein Wachturm des Limes steht. Der über 550 Kilometer lange Grenzwall schütze einst das Römische Reich vor Eindringlingen. Er zählt seit dem Jahr 2005 als UNESCO Welterbe. Ganz entspannt lassen sich die Hinterlassenschaften der Römer auch im nahegelegenen Bad Breisig in den dortigen Thermen erkunden.

Maler, Dichter und Denker von Route der Rheinrmantik inspiriert

Die Region mit ihrer wechselvollen Geschichte fasziniert bis heute zahlreiche Besucher aber auch Künstler aller Art. Die eindrucksvolle Landschaft und die sagenumwobenen Burgen, Schlösser und Ruinen diente vielen Malern, Dichtern, Denkern und Schriftstellern als Vorlage sowie Kulisse für ihr Schaffen. Künstler wie Clemens Brentano, Richard Wagner oder Heinrich Heine ließen sich von der Gegend zu ihren weltberühmten Werken inspirieren.

Auch der britische Maler William Turner oder der französische Schriftsteller Victor Hugo und viele weitere Künstler aus dem Ausland teilten die Faszination der Region. Sie alle begründeten damit Anfang des 19. Jahrhunderts die Epoche der Rheinromantik. Bis heute hält die Faszination der Region an und lockt jährlich Menschen aus aller Welt an. Ein Besuch entlang der Route, die den Namen der Epoche trägt, lohnt daher allemal.

Wer einmal selbst diese ereignisreiche Epoche, mit den vielen berühmten Werken aus Literatur, Architektur und Musik erleben möchte, kann sich einfach auf die Route der Rheinromantik mit dem Auto, dem Schiff, zu Fuß oder per Rad begeben.