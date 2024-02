PHÄNOMENTA Lüdenscheid: mag(net)isch, elektrisierend, vielseitig!

Bereits seit über 25 Jahren werden in der PHÄNOMENTA Lüdenscheid spielerisches Forschen und Entdecken für Groß und Klein großgeschrieben. Mit ihren Themenbereichen aus der faszinierenden Welt der Naturwissenschaften besticht die interaktive Ausstellung des Erlebnismuseums durch ihre Vielfalt. An rund 200 Experimentierstationen haben die Besucher die Möglichkeit zu staunen und eigenständig auszuprobieren.

In der PHÄNOMENTA gibt es keine festgelegten Rundwege oder klassische Führungen, hier wird gerätselt, getüftelt und gestaunt – mit allen Sinnen! Die Gäste können wahlweise geheime Botschaften per Rohrpost verschicken oder ihren eigenen Schatten einfrieren. Auch können sie selbst in die Pedale treten, um Strom zu erzeugen oder sie verfolgen vorbeiflitzende Kugeln in der riesigen selbstgebauten Kugelbahn. Eins steht fest: Langweilig wird es hier nicht!

In vergangene Dino-Welten reisen

Wäre es nicht toll, einmal über die Skyline berühmter Städte zu fliegen? Oder einmal in vergangene Dino-Welten zu reisen? Der Birdly-Simulator ermöglicht diese und weitere virtuelle Ausflüge. Hier warten einmalige Erlebnisse! Aber das ist noch nicht alles. Sonderstationen versprechen ordentlich Action, wie beispielsweise der Astronautentrainer oder auch das Laserlabyrinth. Vielleicht befinden sich unter den Besuchern einige mit verborgenen Talenten, potenzielle Raumfahrer oder Geheimagenten zum Beispiel.

Geheimnisvollen Geräuschen nachgehen kann man im LiLoTa (Lichtloses Tasten), einem nachempfundenen Wohnraum. Denn hier werden besonders der Hör- und Tastsinn auf die Probe gestellt, während man durch den stockdunklen Raum kriecht. Und dann gibt es da noch die Spin Station, in der sich einfach alles dreht, oder etwa doch nicht? Übrigens: An diesen Stationen können Besucher mit der Sonderstation-Sparkarte für nur fünf Euro ganze sechsmal Spaß haben.

Forschungspause im PHÄNOMENTA-Turm

Nach so vielen Entdeckungen im Erlebnismuseum in Lüdenscheid kommt eine kleine Forschungspause gerade richtig. Im PHÄNOMENTA-Turm unter dem größten Kaleidoskop Europas oder im hauseigenen Café kann man sich die wohlverdiente Pause gönnen. Für eine Erfrischung sorgt eine Auswahl an Kalt- und Heißgetränken und der Hunger lässt sich mit den angebotenen Snacks stillen.

Besonders beliebt sind die Kindergeburtstage in der PHÄNOMENTA. Von dem bunt dekorierten Partytisch sowie den süßen und deftigen Leckereien werden die kleinen Forscher begeistert sein. Und verschiedene Programmpunkte, wie das spannende Forschen mit der Experimente-Kiste, einer digitalen Schatzsuche quer durch die Ausstellung oder auch das eigenständige Programmieren kleiner Roboter sorgen für einen unvergesslichen Tag – einfach phänomen(t)al!