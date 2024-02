Kölner Sessionsmotto 2025: FasteLOVEnd – wenn Dräum widder blöhe

Unter dem Motto “FasteLOVEnd – wenn Dräum widder blöhe” wird die kommende Karnevalssession in Köln stehen. Zugleiter Holger Kirsch enthüllte dieses Motto am Ende des heutigen Rosenmontagszuges. Das Motto erinnert optisch stark an die Flower-Power-Zeit der 60er und 70er Jahre, die für “Peace, Love and Happiness” steht.

Sehnsucht nach einer besseren Welt

Das Motto spiegelt die Sehnsucht vieler Menschen nach einer besseren Welt wider. In Zeiten globaler Krisen sehnen sich Menschen nach Frieden, Glück und Unbeschwertheit. Der Karneval kann keine Krisen lösen, aber er bietet die Möglichkeit, eine Utopie auf Zeit zu leben.

Der Karneval ermöglicht es den Menschen, ihre persönlichen Träume Wirklichkeit werden zu lassen. Ob als Superhelden, Astronauten oder Zahnfeen verkleidet, der Karneval erlaubt es jedem, für ein paar Tage in eine andere Rolle zu schlüpfen und sich wie ein Superstar oder ein Spitzensportler zu fühlen.

Die Bedeutung des Karnevals in schweren Zeiten

In schweren Zeiten spendet der Karneval Trost, Freude, Gemeinschaft und Hoffnung. Christoph Kuckelkorn, Präsident des Festkomitees Kölner Karneval, betont, dass das Bedürfnis, Karneval zu feiern, in Krisensituationen besonders groß ist. Der Karneval lädt die Menschen ein, gemeinsam in die Traumwelt einzutauchen und sich ein bisschen treiben zu lassen.

Inspiration durch das Motto

Das Motto dient auch als Inspiration für die Auswahl von Kostümen und die Gestaltung von Mottopartys. Viele Jecken lassen sich von “FasteLOVEnd – wenn Dräum widder blöhe” inspirieren und wählen mit Liebe und Kreativität ihre Kostüme aus. Christoph Kuckelkorn freut sich auf die kommende Session und ist gespannt, welche fantasievollen Kostüme und Mottoumsetzungen präsentiert werden.