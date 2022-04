Sessionsmotto 2023: 200 Jahre Kölner Karneval – Ov krüzz oder quer

Das Festkomitee des Kölner Karneval hat am Freitag, 29.04.2022, das neue Sessionsmotto 2023 bekannt geben. “200 Jahre Kölner Karneval – Ov krüzz oder quer“, so lautet das neue Leitmotiv für die kommenden Jubiläumssession.

Damit nimmt das Festkomitee Bezug auf ein Lied von Emil Jülich aus dem Jahr 1905. In diesem heißt es: “Ov krüzz oder quer, ov Knäch oder Hähr – mer looße nit un looße nit vum Fasteleer!” Das Motto passt somit im übertragenen Sinne gut zu den Höhen und Tiefen der 200 Jahre des organisierten Fasteleers. Insbesondere natürlich auch im Hinblick auf die letzten beiden Jahre in der Corona-Pandemie. “Wie es also auch kommen mag, die Kölner lassen nicht von ihrem Fastelovend”, erläutert Christoph Kuckelkorn, Präsident des Festkomitees das neue Leitmotiv.

Sessionsmotto 2023: Jecke tolle Tage für alle

Und ergänzend fügt Kuckelkorn hinzu: “Das Sessionsmotto im Jubiläumsjahr erinnert an diese unglaubliche Kraft des Karnevals. Selbst in Kriegszeiten, in extremen Wirtschaftskrisen und zuletzt während der Corona-Pandemie – er ist für die Kölnerinnen und Kölner eine Konstante, er ist eine Stütze in schwierigen Zeiten, eine Auszeit von den Problemen des Alltags. Diesem Phänomen, das einmal im Jahr eine ganze Stadt und eine ganze Region erfasst, widmen wir unser Jubiläum.” Auch schwinge, so das Kölner Festkomitee, welches im Jahre 1823 gegründet wurde, die implizierte Liedzeile “ov Knäch oder Hähr” im Ohr der kölschen Jecken immer mit. Denn, der Fastelovend sei offen für alle, egal ob Knecht oder Herr. Er baue Brücken und bringe Menschen zusammen.

Inzwischen gehören 140 Gesellschaften dem Festkomitee an. Und vier der Gesellschaften feiern ebenfalls 200. Jubiläum: die “Roten Funken”, die “Grosse von 1823”, die “Hellige Knäächte un Mägde” sowie die “Goldene Lyskircher Hellige Knäächte un Mägde”. Laut Festkomitee sei das Jubiläum nicht nur für den organisierten Fastelovend von Bedeutung. Das Motto “Ov krüzz oder quer” erinnere vielmehr an das jecke Durcheinander, das während der tollen Tage die Welt ein klein wenig auf den Kopf stelle.

Kölner Karneval überwindet alle Schranken

“Karneval ist nicht nur Organisation in Reih und Glied. Fastelovend ist auch immer ein bisschen kreuz und quer, spontan und improvisiert. Horizontale wie vertikale Schranken werden im Kostüm überwunden. Hier feiert jeder mit jedem und wir laden ausdrücklich alle Jecken ein, dieses Jubiläum mit uns gemeinsam zu feiern”, betont Kuckelkorn ausdrücklich.

Klar ist bereits, dass es im Jubiläumsjahr besonders viele einzigartige Aktionen im Kölner Karneval geben wird. Dazu gehören unter anderem eine Sonderausstellung im Gürzenich und sogar ein Stickeralbum für die Pänz. Zudem beteiligen sich weitere Kölner Kultureinrichtungen mit eigenen Veranstaltungen an den Jubiläumsfeiern.

Höhepunkt wird im kommenden Jahr natürlich der Kölner Rosenmontagszug sein. Erstmals in seiner 200-jährigen Geschichte wird er auf beiden Seiten des Rheins zu sehen sein. “In zwei Jahrhunderten hat sich der Rosenmontagszug vom kleinen Festumzug auf dem Neumarkt zum Spektakel für Hunderttausende von Zuschauern entwickelt”, freut sich Zugleiter Holger Kirsch. “Nun machen wir zum Jubiläum den nächsten Schritt. Wir gehen über die Deutzer Brücke und haben das Altstadt-Panorama und den Dom vor Augen. Das wird ein ganz besonderer Augenschmaus in einem ganz besonderen Jahr.”