gamescom 2023 in Köln: Hier alle Infos zum Ticketverkauf

Gaming-Fans können sich auf den Sommer freuen: Denn die gamescom 2023, das größte Event der Welt rund um Computer- und Videospiele, öffnet vom 23. bis 27. August 2023 in der Kölner Messe ihre Pforten. Und wer dabei sein will, kann sich ab sofort Eintrittskarten sichern. Allerdings gibt es diese ausschließlich im offiziellen Online-Ticketshop.

Egal, ob Fachbesucher oder Fan, die Computerspielemesse ist immer gut besucht und erfahrungsgemäß sind die Eintrittskarten schnell vergriffen. Wer sich also auch in diesem Jahr über die Neuheiten der Spiele-Branche informieren oder einfach nur spielen und staunen möchte, sollte sich beeilen. Denn: First come, first serve! Aber Achtung: Vor Ort sind keine Karten erhältlich. Sie sind exklusiv nur online über die Webseite der Veranstaltung zu erhalten und nur, solange der Vorrat reicht.

Mit Familienticket zur gamescom 2023

Wie bereits im letzten Jahr, kommen auch dieses Mal ganze Familien mit dem Familienticket auf ihre Kosten. Gültig ist es für höchstens fünf Personen. Die Gruppe muss dabei aus maximal zwei Erwachsenen und mindestens einem Kind im Alter von 7 bis 12 Jahren bestehen. Auch hier gilt: First come, first serve, denn das Kontingent ist auch hier begrenzt. Die Eintrittskarten müssen vorab online personalisiert werden.

Ebenfalls wieder dabei: das vergünstigte Abendticket, mit dem der Zugang in die entertainment area ab 16:00 Uhr möglich ist. Laut den Veranstaltern verlassen viele Personen das Event gegen Mittag wieder. Oder sie verbringen den Rest des Tages in einem der Event-Bereiche. Profitieren davon können Personen, die am späten Nachmittag bzw. frühen Abend die gamescom 2023 besuchen möchten.

Maximal zehn Tickets pro Tag für Privatbesucher

Im Vorjahr war es recht kompliziert, mehrere Tickets zu erwerben. Um sie vorzuzeigen, benötigte man dafür die Messe-App. Dies fällt in diesem Jahr weg. Für Privatbesucher wird es einfacher, gleich für mehrere Personen personalisierte Eintrittskarten zu kaufen. Maximal zehn Stück pro Tag können erworben werden. Sie werden als PDF versendet, die im jeweiligen Handy gespeichert und vor Ort vorgezeigt werden können.

Vom vereinfachten Verkaufsprozess profitieren auch Fachbesucher der gamescom 2023. Hier ist es möglich, für weitere Fachbesucher Tickets per Code zu erwerben. Allerdings muss die Person, die den Code nutzt, die Registrierung sowie die Aktivierung persönlich vornehmen. Wie bei den privaten Gästen werden auch hier die Karten per PDF versendet und können im Handy gespeichert werden. Gleichzeitig stehen sie auch online zur Verfügung.

3-Tages-Karte für Fachbesucher

Ebenfalls für Fachbesucher sind die 3-Tages-Karte gedacht, die auch online erworben werden können. Diese werden jedoch nur während der Laufzeit der business area vom 23. bis 25. August 2023 angeboten, sind aber sowohl für die business area als auch für die entertainment area gültig.

Um dem Thema Nachhaltigkeit gerecht zu werden, bieten die Veranstalter auch wieder das green ticket an. Die Gäste können so bei gamescom goes green mitmachen. Veranstalter, Aussteller sowie Besucher können auf die Weise einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten. Die Erträge gehen zugunsten des gamescom forest, der bereits seit 2020 in Bayreuth wächst und sich seitdem auf 22.600 Quadratmeter vergrößert hat.