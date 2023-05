2. Original Egerländer Festival am Tanzbrunnen in Köln

Am 10. Juni 2023 wird der Tanzbrunnen wieder zum Brass-Brunnen, denn dann findet dort das 2. Original Egerländer Festival statt. Für Fans der traditionellen Blas- und Brassmusik wird es ein Festtag werden. Denn Ernst Hutter und seine Original Egerländer Musikanten sowie weitere Gäste werden ihre Blasmusik zum Besten geben.

Zur zweiten Ausgabe des Festivals erwarten die Veranstalter wieder Tausende Besucher aus Deutschland. Aber auch Gäste aus den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Österreich und der Schweiz werden erwartet. Ernst Hutter erinnert sich noch begeistert an die erste Ausgabe des Festivals im Vorjahr: “Wahnsinnsstimmung, glückliche Gesichter und viele freundschaftliche Gespräche – unser erstes Original Egerländer Festival am Vatertag 2022 hat eindrucksvoll gezeigt, wie sehr Blasmusik Menschen verbinden und in Lebensfreude vereinen kann.”

Neben Ernst Hutter & Die Egerländer Musikanten – Das Original, dem erfolgreichsten Blasorchester der Welt wird auch die junge Generation, “Die kleine Egerländer Besetzung – das Original”, am Kölner Tanzbrunnen mit neuen Stücken aufspielen. Dabei präsentieren sowohl das große als auch das kleine Orchester ihre neuen, frisch aufgenommenen Alben.

Neun Kapellen beim 2. Original Egerländer Festival

Das Brass-Festival am Tanzbrunnen verspricht ein wahres musikalisches Spektakel zu werden. Insgesamt neun Kapellen haben sich vorgenommen, Party-Stimmung an der Kölner Kult-Location zu verbreiten. Den Auftakt machen dabei die Tegernseer Tanzlmusi, sieben gestandene Mannbilder in echter bodenständiger Tracht und mit unbegrenzter Spielfreude. Die fünf Blechbläser, begleitet von einer steirischen Harmonika sowie einer Gitarre begeistern seit Jahren mit handgemachter alpenländischer “Musi” das Publikum.

Begeistern werden sicher auch Southbrass mit virtuosem Spiel und mit ihrer eigenen frischen Art. Die sieben Jungs aus Südtirol sind die Newcomer der Szene und sorgen seit einigen Jahren für Furore. Sowohl innovative Ansichten als auch alte Traditionen vereinen die acht Mitglieder der Kaiser Musikanten. Sie spielen ihre Blasmusik auf höchstem Niveau und mit einem unverkennbaren Stil. Aber sie fühlen sich nicht nur dort zu Hause, sondern ebenfalls im ORF-Radio-Symphonieorchester oder auch der Volksoper Wien.

Druckluft und Swinging Funfares mit aktuellen Tönen

Neben den eher traditionellen Tönen aus den Blasinstrumenten gibt es auch aktuelle Töne mit explosiver Energie zu hören. Dafür sorgt die im Rheinland vor aus dem Karneval bestens bekannte Truppe Druckluft genauso wie die Show-Big-Band Swinging Funfares. Und auch die neun Mitglieder der Rhythmussportgruppe sowie der die Blaskapelle Lüchtringen sorgen mit Sicherheit für Festival-Feeling.

Mit dieser Mischung aus traditioneller Blasmusik, die Hofbräuhaus-Stimmung verbreitet, und der Karnevalssongs, die Party-Stimmung versprechen, wird das 2. Original Egerländer Festival für das Publikum ein Tag voller Spaß und Lebensfreude.

2. Original Egerländer Festival Tanzbrunnen Köln

Beginn: 13:00 Uhr