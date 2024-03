Kulinarische Vielfalt beim Street Food Festival in Köln

Kulinarische Neuentdeckungen und Soulfood vom Feinsten beim Street Food Festival in Köln. Die Street Food Festival-Saison startet am Freitag, dem 22. März 2024 in Köln und begrüßt die ersten Sonnenstrahlen des Frühlings mit vielfältigen Genüssen in den Industriehallen der Oskar-Jäger-Str. 192. Vom 22. bis 24. März 2024 lädt das Original Street Food Festival zum Saison-Auftakt zum Blick über den Tellerrand ein.

Mit über 25 Ständen und einer großen Auswahl von Street Food Klassikern wie Brisket Burgern, krossen Churros bis zu ausgefallenen Burger-Variationen mit konfierter Ente oder würziger eritreischer Küche wird für jeden Geschmack etwas geboten. Seit 2014 versammelt das Street Food Festival in über 25 Städten deutschlandweit Food Trucks, Imbisse, Restaurants und Hobbyköche, und bietet den Besuchern einen Einblick in die Street Food Kulturen dieser Welt.

Handgemachte Street Food Genüsse

Im Mittelpunkt stehen handgemachte Gerichte ohne industriell hergestellte Fertigprodukte, bei deren Zubereitung die Besucher in Echtzeit zuschauen können. Zudem gibt es die Möglichkeit, die beliebtesten Street Food Anbieter mit einem Preis auszuzeichnen. Sowohl eine lokale Jury aus Food Connaisseurs, als auch die Gäste selbst können den Stand, der ihnen die größten Gaumenfreuden beschert, mit dem Street Food Award auszeichnen.

Das Street Food Festival verwandelt die Hallen an der Oskar-Jäger-Str. 192 in ein wahres Schlemmerparadies. Der Eintritt zum Festival kostet 4 Euro. Der Startschuss in das Street Food Wochenende ist am 22.03.2024 von 16 Uhr bis 22 Uhr. Am Samstag, dem 23.03.2024 öffnen sich die Tore von 12 Uhr bis 22 Uhr und am Sonntag, dem 24.03.2024 öffnet das Schlemmerparadies um 12 Uhr und um 20 Uhr schließen die Tore des Festivals.

Das Street Food Festival im Überblick

Wo?

Oskar-Jäger-Straße 192, 50825 Köln

Wann?

Fr. 22.03.2024 – 16:00 – 22:00 Uhr

Sa. 23.03.2024 – 12:00 – 22:00 Uhr

So. 24.03.2024 – 12:00 – 20:00 Uhr

Eintritt?

4,00 Euro Tageskasse