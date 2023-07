gamescom 2023: Das größte Gaming-Event kehrt nach Köln zurück

Die gamescom, das weltweit größte Event rund um Computer- und Videospiele sowie Europas führende Business-Plattform für die Games-Branche, kündigt ihre Rückkehr nach Köln an. Vom 22. bis zum 27. August 2023 werden Gaming-Enthusiasten die Möglichkeit haben, das Event sowohl vor Ort in Köln als auch online zu erleben. Die gamescom 2023 wird gemeinsam von der Koelnmesse und dem game-Verband der deutschen Games-Branche veranstaltet.

Bedeutung von Games als Weltkulturmedium

Spiele haben weltweit bereits etwa 3 Milliarden Menschen zusammengebracht, die gemeinsam Abenteuer erleben und Geschichten teilen. Games sind zu einem bedeutenden Weltkulturmedium herangewachsen, das ganze Generationen auf der Erde prägt. Die Games-Branche setzt nicht nur kulturelle, sondern auch technologische Trends, darunter Virtuelle Realität, 3D-Technologien und Künstliche Intelligenz. Die Innovationskraft der Games-Branche hat auch für immer mehr Wirtschaftszweige eine entscheidende Bedeutung erlangt. Diese einzigartige kulturelle und technologische Relevanz macht Games zu einer weltklasse Industrie.

Felix Falk, Geschäftsführer des game-Verbands der deutschen Games-Branche und Mitveranstalter der gamescom, betont die Bedeutung des Events: “Die gamescom bringt als weltgrößtes Games-Event die globale Community und die Branche zusammen. Ende August ist Deutschland das Herz der Games-Welt. Das gilt insbesondere für dieses Jahr. Unser Ziel sollte es sein, dass die internationale Games-Branche nicht nur einmal im Jahr nach Deutschland schaut, sondern auch den Rest des Jahres. Um sicherzustellen, dass auch Games aus Deutschland weltklasse sind, benötigen wir jedoch die zuverlässige Unterstützung der Politik. Daher freue ich mich sehr, dass auch in diesem Jahr zahlreiche Top-Politikerinnen und -Politiker die gamescom 2023 besuchen werden, um über die richtigen Weichenstellungen zu sprechen.”

Blick auf die Trends der gamescom 2023

Ein bedeutender Trend auf der gamescom 2023 ist das “Upgrade für die Wirklichkeit”. Das Know-how der Games-Branche wird zunehmend für verschiedene Wirtschaftszweige entscheidend, sei es bei der Anwendung von Künstlicher Intelligenz oder der Entwicklung des Metaverse. Obwohl KI derzeit vor allem aufgrund von Chatbots im Rampenlicht steht, wird sie in der Games-Branche schon seit vielen Jahren erfolgreich eingesetzt, sei es zur Schaffung glaubwürdiger Verhaltensweisen von Spielfiguren oder zur Entdeckung von Fehlern im komplexen Code. Auch die 3D-Technologien, die bei der Entwicklung von Games eingesetzt werden, ermöglichen es, ganze Filmsets zu ersetzen oder sogar vollständige Ausbildungsgänge zu modernisieren.

Ein weiterer bedeutender Trend auf der gamescom 2023 ist die wachsende Bedeutung von Games-Studios als neue Traumfabriken. Games erzählen die epischen Geschichten unserer Zeit, und Teams hochkreativer Menschen sind entscheidend für ihre Umsetzung. Expertenkenntnisse in Bereichen wie Programmierung, Interface-Gestaltung und Erschaffung von Story-Universen sind in allen Wirtschaftsbereichen gefragt. Wer heute Menschen auf der ganzen Welt mit Geschichten begeistern möchte, sollte in der Games-Branche Fuß fassen, da Games nicht nur weltweit gespielt, sondern auch überall verstanden werden.

Politik trifft auf Games

Auf der gamescom 2023 treffen nicht nur die internationale Games-Community und die Branche aufeinander, sondern auch immer mehr Politikerinnen und Politiker aus Deutschland, Europa und der ganzen Welt. Mit dem gamescom congress, der Politischen Eröffnung und der Debatt(l)e Royale bietet das Event mehrere politische Formate.

An der offiziellen Politischen Eröffnung am 23. August 2023 werden unter anderem Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Robert Habeck und Hendrik Wüst, Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, teilnehmen. Am 24. August 2023 folgt der Politik-Talk Debatt(l)e Royale, an dem prominente Politikerinnen und Politiker wie Franziska Giffey (SPD Berliner Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe und SPD-Landesparteivorsitzende), Nathanael Liminski (Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales sowie Medien des Landes Nordrhein-Westfalen und Chef der Staatskanzlei), Emily Büning (Bundesgeschäftsführerin, Bündnis 90/Die Grünen) und Bijan Djir-Sarai (Generalsekretär, FDP) teilnehmen werden. Im Rahmen des gamescom congress wird außerdem Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Lisa Paus, an einer Diskussion zum zeitgemäßen Jugendschutz in Games teilnehmen.

Wachstum und Internationalität der gamescom 2023

Die gamescom 2023 verspricht ein noch größeres Event zu werden. Schon jetzt ist absehbar, dass mehr Aussteller vertreten sein werden als im Vorjahr. Die Bruttoausstellungsfläche wird im Vergleich zu 2022 um 10.000 Quadratmeter auf insgesamt 230.000 Quadratmeter erweitert – ein neuer Rekord. Die gamescom wird auch internationaler, da die Aussteller aus 60 Ländern kommen, im Vergleich zu 53 Ländern im Jahr 2022. Der Auslandsanteil der Aussteller ist im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozentpunkte auf 78 Prozent gestiegen.

Tim Endres, Director gamescom bei der Koelnmesse, freut sich über das Wachstum der gamescom 2023: “Vergangenes Jahr konnte die gamescom dank ihrer einmaligen Community und der starken Unterstützung vieler Games-Unternehmen ein großartiges Comeback feiern. Dieses Jahr setzen wir noch einen drauf, denn die gamescom wächst an vielen Stellen. Es freut mich sehr, dass wir so viel Zuspruch aus der Branche erhalten und dieses Jahr große Unternehmen dabei sind, die in den letzten Jahren pausiert haben. Auch unsere Öffnung für branchenverwandte Unternehmen, wie zum Beispiel aus dem Bereich Streaming, zeigt die große Strahlkraft der gamescom. Die Tatsache, dass wir dieses Jahr nicht nur internationaler als 2022 sind, sondern sogar vor der Pandemie, spricht für unsere Bedeutung als weltweit wichtigstes Games-Event. Wie unsere Community kann ich es kaum erwarten, dass die gamescom 2023 startet.”

Felix Falk, Geschäftsführer des game-Verbands der deutschen Games-Branche, betont die internationale Bedeutung der gamescom 2023: “Games sind ein internationales Phänomen. Rund 3 Milliarden Menschen spielen weltweit über alle Grenzen hinweg. Für diese internationale Community ist die gamescom das Highlight-Event. Gerade in einer so globalen Branche wie der unseren sind zentrale Veranstaltungen, bei denen die Community und die Branche zusammenkommen, von großer Bedeutung. Auf der gamescom werden Games gemeinsam gefeiert und die herausragende Bedeutung der Games-Branche wird für alle deutlich. Die sehr positive Entwicklung bei den Ausstellern und die gestiegene Internationalität zeigen, wie wichtig die gamescom ist. Millionen Menschen weltweit freuen sich bereits auf Ende August, wenn die gamescom wieder ihre Tore öffnet – vor Ort in Köln und digital weltweit.”

Mehr Aussteller und Fläche zur gamescom 2023

Die gamescom 2023 wird eine noch größere Anzahl von Ausstellern begrüßen können. Bereits in den letzten Wochen haben einige Unternehmen ihre Teilnahme angekündigt. Die Veranstalter der gamescom, die Koelnmesse und der game-Verband der deutschen Games-Branche, geben nun weitere Unternehmen bekannt, die an der gamescom 2023 teilnehmen werden.

Zu den bereits angemeldeten Unternehmen gehören namhafte Größen wie 9GAG, Aerosoft, Amazon Games, Amazon Prime, AMD, Assemble Entertainment, astragon Entertainment, BANDAI NAMCO Entertainment, Bethesda Softworks, Crunchyroll, Devolver Digital, ESL FACEIT Group, Focus Entertainment, Frontier Developments, GIANTS Software, Headup Games, Hoyoverse, Die LEGO Gruppe, Level Infinite, MINI, Netflix, Nexon, Nintendo, Pearl Abyss, PLAION, Raw Fury, Rocket Beans TV, Samsung, SEGA, Star Wars Ahsoka (Disney+), Team17, TikTok, Ubisoft und Xbox. Zahlreiche weitere Unternehmen haben ihre Teilnahme bereits zugesagt und werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Die gamescom 2023 wird auch in Bezug auf die Fläche weiter wachsen. Das Event wird eine Gesamtfläche von 230.000 Quadratmetern einnehmen, im Vergleich zu 2022 eine Steigerung um 10.000 Quadratmeter. Die Erweiterung erfolgt unter anderem durch die Nutzung der Halle 1, in der in diesem Jahr der “social area” mit einem Creator-Co-Working-Space und einer Signing-Area untergebracht sein wird. Auch die Entertainment Area und die Indie Area werden vergrößert. Weitere Details zur Hallenbelegung können im offiziellen Hallenplan eingesehen werden.

Die steigende Internationalität der gamescom wird ebenfalls deutlich. Im Vergleich zur gamescom 2019, dem letzten Event vor der Corona-Pandemie, ist eine erneute Steigerung festzustellen: Während damals Aussteller aus 48 Ländern mit einem Auslandsanteil von 70 Prozent vertreten waren, kommen zur gamescom 2023 Aussteller aus 60 Ländern, und der Auslandsanteil liegt bei 78 Prozent.

Zur gamescom 2023 haben sich außerdem 33 Länderpavillons aus 26 Ländern angemeldet, im Vergleich zu 27 Ständen aus 25 Ländern im Jahr 2022.

Ein weiterer Faktor, der zur Internationalität der gamescom beiträgt, ist das jährlich wechselnde Partnerland. Brasilien wird das offizielle Partnerland der gamescom 2023 sein und fast 50 brasilianische Unternehmen zum Event bringen – die größte brasilianische Präsenz seit Beginn der gamescom.

Reichweitenstarke Show-Formate

Die gamescom ist auch für ihre reichweitenstarken Show-Formate bekannt, die zur internationalen Bedeutung des Events beitragen. Die große Eröffnungsshow gamescom: Opening Night Live wird erneut von Geoff Keighley produziert und genießt bereits jetzt das große Interesse vieler Games-Unternehmen. Das gamescom studio, das während der Woche das Event-Geschehen tagesaktuell verfolgt und digital präsentiert, wird auch zur gamescom 2023 in Zusammenarbeit mit dem renommierten Medienunternehmen IGN produziert.

Die gamescom 2023 verspricht eine einzigartige Erfahrung für Gaming-Fans weltweit zu werden. Mit ihrer Kombination aus Ausstellungen, Trends, politischen Diskussionen, dem gamescom city festival und Show-Formaten bietet sie eine Plattform, auf der die globale Games-Community und die Branche zusammenkommen und gemeinsam die faszinierende Welt der Spiele feiern können.