Vor 50 Jahren entwarf Michel Ducaroy das Modell Togo. Damit begann eine Erfolgsgeschichte, die bis heute anhält. Passend zum Anlass kleidet sich das Sofa von Ligne Roset nun in ein neues Gewand. Im Rahmen einer limitierten Edition schmückt sich das Polstermöbel mit einem zeitgenössischen Bezugsstoff. La Toile du Peintre von Pierre Frey interpretiert damit eine Arbeit der Malerin Heather Chontos neu.

Modell Togo entpuppt sich als Exportschlager

Michel Ducaroy, der einer Unternehmerfamilie entstammte und zeitgenössische Möbel entwarf, arbeitete schon in jungen Jahren mit der Firma Roset. Im gleichen Jahr, 1973, in welchem aus dem französischen Möbelhersteller Roset die Marke Ligne Roset wurde, entwarf der Designer das Modell Togo. Das Design-Sofa wird seither ununterbrochen in den Werkstätten von Briord in Frankreich, einem Dorf, das an den Ausläufern des Jura-Gebirges liegt, gefertigt. Mittlerweile wurden rund 1.500.000 Stück in insgesamt 72 Länder verkauft.

Togo symbolisiert einerseits die Zeiten nach 1968, welche sich drastisch geändert hatten ebenso die Sehnsucht der Menschen nach einem “Strand unter dem Pflasterstein”. Ebenso symbolisiert das Modell aber auch die Auseinandersetzung Michel Dicaroys mit den damals nun schier unbegrenzten Möglichkeiten bezüglich der Formgebung. Das machten neue Materialien möglich, die zu diesem Zeitpunkt aufkamen, wie etwa Qualitätsschaumstoffe oder Polyesterwatte. Er selbst beschrieb seine Kreation im Übrigen so: “Eine Zahnpastatube, wie ein Ofenrohr gefaltet, und an beiden Enden geschlossen.”

Ligne Roset kleidet Togo in neues Gewand zum 50. Geburtstag

Im Rahmen einer limitierten Sonderedition erhält das Modell Togo zum 50. Geburtstag ein neues Gewand, welches der Inneneinrichtung eine neue Persönlichkeit verleiht. Dazu schmückt sich das Sofa mit einem hochwertigen Bezugsstoff in stilvollem zeitgenössischem Design. La Toile du Peintre von Pierre Frey besticht mit einem großen, in leuchtenden Farben gehaltenen grafischen Muster. Das Muster interpretiert ein Kunstwerk der Malerin Heather Chontos neu.

Die Künstlerin vereint mit ihren grafischen Kompositionen intensive Farben, organische Formen und Dynamik. Dabei arbeitet sie mit kraftvollen Bewegungen impulsiv und spontan. Ihr Arbeitsgerät sind zweckentfremdete Alltagsgegenstände wie alte Kreditkarten oder auch Glasscherben. Mit diesen Materialien aber auch einfach mit der Farbtube bringt sie lange, durchdringende Linien ebenso wie große gesättigte Farbflächen auf die Leinwand. Dazu bevorzugt die Malerin und Bildhauerin dicke Vintage-Leinwände. Diese schätzt sie besonders wegen ihrer Haptik und ihrer Materialwirkung.

Weitere Infos finden Sie unter: www.ligne-roset-koeln.de