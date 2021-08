Die gamescom 2021 startet in Köln ab 25. August 2021 um 20 Uhr offiziell mit der großen Eröffnungsshow gamescom: Opening Night Live. Die Veranstalter Koelnmesse und game – Verband der deutschen Games-Branche verkündeten kurz vor Beginn des weltweit größten Events für Computer- und Videospiele weitere Details und gaben einen Überblick zum gesamten Programm, welches wegen der aktuellen Corona-Lage auch in diesem Jahr nur rein digital stattfinden wird.

Auf dem Content-Hub gamescom now können sich Spiele-Fans bereits jetzt kostenfrei registrieren und ab dem Start der gamescom 2021 alle Ankündigungen, News und Highlights gebündelt an einem Ort entdecken.

Mit rund 60 großen Unternehmen beteiligen sich 2021 gegenüber 2020 doppelt so viele große Partner

255 Indie-Entwickler in Indie Arena Booth Online, 120 kuratierte Top-Games an großen Ständen – alles auf gamescom now erlebbar

Über 30 heiß erwartete Spiele in der Eröffnungs-Show gamescom: Opening Night Live

Insgesamt über 70 Entwickler und Publisher mit Inhalten in gamescom-Shows

Rund 20 Stunden Streaming-Angebot zu Cosplay- und Retro-Themen

20 Finalisten beim gamescom cosplay contest

gamescom 2021 im kompletten Überblick

Am 23. August 2021 startet mit der Entwickler-Konferenz devcom die gamescom-Woche. Die Konferenz bietet bis zum 27. August 2021 ein umfassendes Content- und Business-Programm.

Den offiziellen Kick-off der gamescom 2021 gestaltet am 25. August 2021 um 20:00 Uhr die große Eröffnungs-Show gamescom: Opening Night Live mit Geoff Keighley, in der über 30 heiß erwartete Spiele präsentiert werden.

Über den 26. und 27. August 2021 versorgen das deutsch- und das englischsprachige gamescom studio Fans mit neuen Trailern, angespielten Demos, Interviews und vielen Überraschungen.

Am 26. August 2021 präsentiert die Show gamescom: Awesome Indies zudem die spannendsten Titel unabhängiger Entwickler.

Am 26. und 27. August 2021 findet zudem der gamescom congress, Europas führende Konferenz über die Potenziale von Computer- und Videospielen in einer digitalisierten Welt, statt.

Über die gesamten gamescom-Tage hinweg finden Besucher auf gamescom now brandneue Inhalte – wie Bild- und Videomaterial zu neuen Spielen – der gamescom-Partner. Die Partner werden außerdem eigene Live-Streams ausstrahlen und in den gamescom-Shows ihre Auftritte haben.

Ab dem 25. August 2021 können Indie-Fans zudem die virtuelle Welt des “Summercamp of Doom” der Indie Arena Booth Online mit eigenen Avataren erkunden.

Cosplay- und Retro-Fans kommen bei tagesfüllenden Live-Streams am 26. und 27. August 2021 voll auf ihre Kosten.

Abgerundet wird das gamescom 2021-Erlebnis vom Rahmenprogramm diverser Partner. So veranstalten beispielsweise Rocket Beans TV, Freaks 4U Gaming, INSTINCT3 erneut gemeinsam die “Gamevasion“. Die Streamer Gronkh, Papaplatte und Trymacs tun sich wiederum erstmalig zur SPIELESAUSE zusammen. Zahlreiche Creator-Netzwerke und Online-Plattformen co-streamen und kommentieren zudem die gamescom-Shows in diversen Sprachen.

Unterstützung durch zahlreiche Partner

Rund 60 internationale große Publisher und Entwickler sind als Partner der gamescom 2021 dabei: Sie präsentieren sich sowie ihre neuen Spieletitel umfänglich im Rahmen der gamescom und vor allem auf gamescom now. Ein starkes Signal für das Digitalkonzept der gamescom: Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zahl der großen Unternehmen damit verdoppelt. In den letzten Wochen sind weitere namhafte Vertreter der Games-Branche dazugestoßen, unter anderem: Amazon Games, Epic Games, Humble Games, Konami Digital Entertainment B.V., Nekki, Netmarble, Pearl Abyss, Sharkmob AB (Tencent Games), Techland und Warner Bros. Games. Bereits seit Mitte Juli an Bord sind Unternehmen wie Activision, BANDAI NAMCO Entertainment, Bethesda Softworks, Electronic Arts, Koch Media, SEGA Europe, Ubisoft, Wargaming und Xbox.

Zu den rund 60 großen Publishern und Entwicklern kommen 255 Indie-Entwickler, die sich in der virtuellen Welt der Indie Arena Booth Online (IAB Online) präsentieren. 120 kuratierte Top-Games werden dabei an großen, virtuellen Ständen gezeigt. Die IAB Online ist exklusiv auf gamescom now eingebunden.

Über die bereits genannten Partner hinaus darf sich die Community zudem auf die ein oder andere Überraschung freuen. Einige Partner werden erst mit Start der gamescom: Opening Night Live bekanntgegeben.

Ab sofort läuft zudem das Programm der devcom, der Konferenz für Entwicklerinnen und Entwickler. Neben exklusiven Talks und Keynotes wird es zahlreiche Businessformate und Matchmaking geben. Tickets und Informationen zum finden Sie hier.

gamescom EPIX kommt bei Community an

Die zur gamescom 2021 erstmals gestartete Community-Aktion gamescom EPIX hat die Community bereits jetzt in ihren Bann gezogen. Zum offiziellen Start der gamescom 2021 am 25. August 2021 wird die Community voraussichtlich bereits die ersten 15 Quests abgeschlossen haben, die das muntere Maskottchen EPI regelmäßig stellt.

Damit wird sich dann der gamescom VAULT mit ersten Preisen öffnen. Weitere 15 Quests gibt es während der gamescom. Sind alle Aufgaben abgeschlossen, öffnet sich der gamescom VAULT abermals und gibt die Hauptgewinne von rund 30 Partnern preis.

Rund 20 Stunden Cosplay-Power und Retro-Style

Cosplay und Retro waren schon immer essenzielle Teile der gamescom. Zur gamescom 2021 vereinen beide Bereiche ihre Kräfte, um Fans ein Show-Programm sondergleichen zu liefern. Jeweils am 26. und 27. August 2021 eröffnet das virtuelle cosplay village von 12:00 bis 17:30 Uhr den Live-Stream mit Cosplays, Musik, Arts & Props sowie diversen Workshops.

In der zweiten Tageshälfte geht es dann an beiden Tagen von 17:30 bis 22:30 Uhr weiter mit Spiele-Entwicklern, Sammlern, Fans und Kennern klassischer Spiele sowie mit neuen Games im modernen Retro-Style. Das gesamte Streaming-Programm ist für Fans kostenlos auf gamescom now abrufbar.

Wer von Cosplay nicht genug bekommt, freut sich dieses Jahr sicher über die nun zweite rein digitale Ausgabe des gamescom cosplay contest. In den vergangenen Wochen liefen die Nähmaschinen wieder heiß, es wurden großartige Verkleidungen angefertigt, verzaubernde Bilder geschossen und nun stehen die 20 Finalisten des gamescom cosplay contest 2021 fest. Die Kür der diesjährigen Gewinnerinnen und Gewinnern in drei verschiedenen Kategorien wird am 27. August ab 21:00 Uhr auf gamescom now ausgestrahlt. Alle Informationen zu den Finalisten, den Preisen, der Jury und dem Ablauf findet sich hier.

gamescom forest soll weiter wachsen

Bereits zur gamescom 2020 haben Koelnmesse und game-Verband den gamescom forest ins Leben gerufen. Das Ziel: Gemeinsam mit der Community dabei helfen, Deutschlands bedrohte Wälder wieder aufzuforsten und einen Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel zu leisten. 2020 konnten bereits 12.000 m² aufgeforstet werden, zur gamescom 2021 soll der Wald nun auf über 15.000 m² wachsen. Jeder kann sich bereits ab einer Spende von einem Euro hier beteiligen.