XGIMI und CityNEWS verlosen einen 4K-Beamer im Wert von 1.699 Euro

Seit dem 13.08.2021 rollt der Ball wieder in der ersten Bundesliga! Und auch die zweite Bundesliga ist bereits wieder gestartet. Da es nach wie vor aufgrund der Corona-Beschränkungen auf nicht absehbare Zeit keine vollen Stadien geben wird, bietet es sich an, die Spiele des 1. FC Köln, Bayern München, Borussia Mönchengladbach und Co. daheim mit der Familie und Freunden zu verfolgen. Passend dazu verlosen XGIMI und CityNEWS einen Horizon Pro 4K-Beamer im Wert von 1.699 Euro!

Stadion-Atmosphäre nach Hause holen

XGIMI bietet Fußball-Fans mit seinen neuesten Projektoren die Möglichkeit, sich das Stadion-Feeling direkt in die eigenen vier Wände zu holen. Denn mit seiner neuen Horizon-Serie präsentiert das Unternehmen seine bisher leistungsstärksten Beamer. Kristallklare Bilder und eindrucksvoller Sound (über 2 Breitbandlautsprechern von Harman Kardon mit DTS-HD, DTS Studio und Dolby Digital) erzeugen auf einer Projektionsfläche von bis zu 300 Zoll echte Bundesliga-Atmosphäre. Die 4K-Auflösung sorgt für höchste Bildqualität mit gestochen scharfen Details.

Der Horizon Pro liefert selbst in hellen Umgebungen konstant leuchtende Farben und detailreiche Bilder. Durch die Kompatibilität mit dem Broadcast-Standard Hybrid Log Gamma (HLG) liefert der Horizon senderübergreifend volle HDR 10-Bilder, sodass kein Moment des großen Spiels verpasst wird. Und dank 2.200 ANSI-Lumen und automatischer Helligkeitsanpassung lässt sich “die beste zweite Liga aller Zeiten” zu fast jeder Zeit verfolgen. Zudem nutzt der Beamer eine hochmoderne und intelligente Bildschirmerkennung, um die Ausmaße der Projektionsfläche automatisch an die Größe des dargestellten Bildes anzupassen – ganz ohne stundenlanges Einrichten, Scharfstellen, Abdunkeln usw.

XGIMIs einzigartiges X-VUE Image Engine System erhöht außerdem die Klarheit und Genauigkeit von dynamischen Bildern erheblich. Die Bildqualität wird klarer und glatter, mit reineren und realistischeren Farben, wodurch ein wirklich intensives Benutzererlebnis entsteht.

Auspacken, einstecken und 4K-Ultra-HD erleben

Aber mit dem XGIMI Horizon Pro kommen natürlich nicht nur Fußball-Fans auf ihre Kosten. Auch Heimkino-Enthusiasten, Streamer und Gamer werden an dem neunen Flaggschiff des Herstellers ihre helle Freude haben. Mit einer Auflösung von bis zu 3840x2160p können Spieleabende auf das nächste Level gebracht werden und einem spontanen Ultra-HD-Date mit dem Lieblingsfilm steht Cineasten auch nichts mehr im Wege. Dabei muss sich nicht mehr zwischen Mobilität, Bildschirmgröße oder Bildqualität entschieden werden: der Horizon Pro bietet alles, was sich Entertainment-Freunde wünschen! Mit niedriger Latenz, starkem Kontrast und integrierter Optik macht der Horizon Pro Qualität und Einheitlichkeit schneller und automatischer als je zuvor.

Ganze sechs Sekunden benötigt das Gerät, um einsatzbereit zu sein. Dank der automatischen Keystone-Korrektur, dem sehr schnellen Autofokus sowie der KI-Objekterkennung fügt sich der schicke und platzsparende Beamer jedem Wohnstil an. Dabei kann die Projektionsfläche automatisch und sekundenschnell jede Unebenheit und Hindernisse berücksichtigen und ausgleichen. Da sich das mühselige Einrichten erübrigt, kann der Beamer auch flexibel in jedem Raum und sogar im Outdoor-Bereich genutzt werden.

Android TV mit Zugang zu über 5.000 Apps

Ein weiteres Highlight bietet der Projektor dank seiner übersichtlichen Anwendungsoberfläche von Android TV mit dem integrierten Google Play-Store. Über 5.000 Apps stehen dem Anwender so zur Verfügung. Da sollte für jeden etwas dabei sein. Auch eigene Inhalte und Apps können integriert werden, denn über Chromecast lassen sich Smartphones und Desktopgeräte synchronisieren. Und nicht zuletzt bietet der XGIMI-Beamer über die Horizon-Fernbedienung Zugang zum smarten “Google Assistant”-Sprachassistenten. Mit je zwei HDMI- und USB-Anschlüssen, LAN, Bluetooth, WLAN, optischem Eingang und Kopfhöreranschluss ist der Horizon Pro für nahezu jeden Einsatz und Anschluss gewappnet.

Mit XGIMI und CityNEWS einen Horizon Pro-Beamer im Wert von 1.699 Euro gewinnen

Damit auch Sie in den Genuss des kristallklaren Fußball-Erlebnisses oder der spannendsten Blockbuster auf Leinwandgröße kommen, verlosen XGIMI und CityNEWS einen Beamer der Horizon Pro-Serie im Wert von 1.699 Euro. Wir wünschen viel Glück bei der kostenfreien Teilnahme am Gewinnspiel!

Einsendeschluss ist der 03.10.2021. Teilnahme ab 18 Jahren.

Das Gewinnspiel wird durchgeführt von XGIMI und CityNEWS. Es gelten unsere Teilnahmebedingungen zu Gewinnspielen und Hinweise zum Datenschutz.