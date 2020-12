Und schon steht wieder Weihnachten vor der Türe. Das bedeutet, dass man sich wieder den Kopf darüber zerbrechen muss, was man seinen Lieben zum Fest schenkt. In diesem Jahr stehen, vor allem aufgrund der aktuellen Corona-Lage, Gesundheit, Sport und Digitalisierung ganz oben auf der Themenliste. Da liegt es doch auf der Hand, auch die Weihnachtsgeschenke dementsprechend auszuwählen. Und wenn man Gesundheit und Digitalisierung auch noch verbinden kann, dann umso besser. CityNEWS stellt in Zusammenarbeit mit den Experten von Withings digitale Gadgets zur Unterstützung der Gesundheit vor und wir verlosen smarte Produkte im Wert von über 900 Euro!

ScanWatch: Das medizinische Gesundheitszentrum am Handgelenk

Die ScanWatch (UVP: ab 279,95 Euro) ist die neueste Hybrid-Smartwatch (eine Kombination aus klassischer Armbanduhr mit Zeigern gepaart mit smarten und digitalen Funktionen eines Fitness-Trackers) aus dem Hause Withings. Der schlaue Alltagsbegleiter verfügt neben den bereits gängigen Funktionen, wie Bewegungsaufzeichnungen oder Benachrichtigungen von Apps, außerdem über die Möglichkeit zum Erfassen zahlreicher Vital-Parameter. Von der Überwachung und Erfassung der Atmung mit einem Oximeter bis hin zur Herzgesundheit samt Herzfrequenzmessung und medizinisch genauer EKG-Erstellung lässt das smarte Wearable keine Wünsche offen.

Das Modell, welches auch in Sachen Design Maßstäbe setzt, vereint die Leistungen einer High-End-Uhr mit neuester medizinischer Technologie. So ist die ScanWatch die weltweit erste Hybrid-Smartwatch, die den Benutzer auf ein mögliches Vorhofflimmern oder Atemstörungen aufmerksam macht. Zudem überzeugt sie durch ein detailliertes Aktivitäts- und Schlaftracking, ist bis zu 50 Metern Tiefe wasserdicht und verfügt über eine Akkulaufzeit von bis zu 30 Tagen. Mit austauschbaren Armbändern kann man zu guter Letzt der Smartwatch einen ganz individuellen Look verleihen.

Body Cardio: Die innovative WLAN-Personenwaage

Body Cardio (UVP: 149,95 Euro) verschafft einen exakten Überblick über die eigene körperliche Konstitution. Steht man auf der smarten Personenwaage, wird die Herzfrequenz automatisch erfasst. Außerdem verfügt sie über die innovative Pulswellengeschwindigkeitsmessung, eine Diagnosemethode, die in Krankenhäusern Anwendung findet.

Zudem zeichnet sie das Gewicht und die Körperzusammensetzung auf. So hat man stets die Übersicht über den Körperfettanteil, die Muskel- und Knochenmasse sowie den Anteil von Körperwasser. Die aufgezeichneten Daten werden automatisch mit der kostenfreien App Health Mate auf dem Smartphone oder Tablet synchronisiert und es werden so Entwicklungen dargestellt, dank derer die Benutzer ihre Gesundheitsziele leichter erreichen.

Sleep Analyzer: Das eigene Schlaflabor zu Hause von Withings

Erstmals liefert ein digitaler Schlafsensor für zu Hause laborgenaue Messwerte und bietet auch noch den Vorteil der Bequemlichkeit. Denn dank einer unauffälligen Matte unter der Matratze muss nichts am Körper getragen werden. Der Sleep Analyzer (UVP: 129,95 Euro) vereint modernste Sensoren und Technologien, um die verschiedenen Schlafphasen zu analysieren.

So kann z. B. eine Schlafapnoe (also Atemaussetzer), die, zu spät erkannt, im schlimmsten Fall zu bleibenden Schäden führen kann, rechtzeitig festgestellt und behandelt werden. Dank der präzisen und verständlichen Einblicke in der begleitenden Health Mate-App kann jeder eine bessere Schlafqualität für eine bessere Gesundheit erreichen.

Thermo: Ein smartes Thermometer für die ganze Familie

Das mit 16 Sensoren ausgestattete WLAN-Schläfenthermometer Thermo (UVP: 99,95 Euro) bietet eine schnelle, genaue und hygienische Art und Weise, um Fieber zu messen. Die Messungen werden automatisch mit der dazugehörigen App synchronisiert. Damit können Nutzer den Fieberverlauf dokumentieren, Erinnerungen setzen sowie auftretende Symptome und die Einnahme von Medikamenten direkt im Smartphone notieren. Sehr praktisch ist auch die Möglichkeit die gemessenen Temperaturen für verschiedene Personen abzuspeichern, so hat man z. B. von der ganzen Familie immer alle Daten im Blick.

BPM Core: Das Blutdruckmessgerät mit 3-in-1-Herz-Check-ups

Bluthochdruck stellt eine ernsthafte Erkrankung dar, deren zeitnahe Erkennung zur Vermeidung ernsthafter Komplikationen wichtig ist. Withings´BPM Core (UVP: 249,95 Euro) ist nicht nur ein hochpräzises und gleichermaßen intelligentes Blutdruckmessgerät.

Diese moderne Entwicklung der Medizintechnik ist das erste vernetzte Gesundheitsgerät, das die eigenständige Erkennung von Vorhofflimmern und bestimmten Herzklappenerkrankungen ermöglicht, welche häufig in Begleitung von Bluthochdruck auftreten. Das klinisch validierte Gerät verfügt zudem über ein digitales Stethoskop, was die Früherkennung von Herzklappenerkrankungen ermöglicht.

