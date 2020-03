Was ist im Fitness- und Gesundheits-Bereich dieses Jahr angesagt? Welches Training liegt 2020 im Trend? Worauf legen gesundheitsbewusste Menschen besonders wert? Und was ist beim sportlichen Körpereinsatz aktuell beliebt? Diese Fragen beantwortet seit 14 Jahren der Trend-Report vom American College of Sports Medicine (ACSM). Er gilt als richtungsweisend für die internationale Fitness- und Gesundheits-Szene. Unter den über 3.000 Teilnehmern befinden sich Fitness-Experten aus der ganzen Welt.

Obwohl auch einige Deutsche dazugehören, lässt sich jedoch nicht jeder Trend eins zu eins nach Deutschland übertragen. Unter anderem aus diesem Grund gibt es seit 2016 ein deutsches Umfrage-Pendant von der Bergischen Universität Wuppertal. Diese Studie wurde in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Fitness & Aerobic Verband, dem Bundesverband Gesundheitsstudios Deutschland und dem Magazin F&G Fitness und Gesundheit erstellt.

CityNEWS stellt hier in Zusammenarbeit mit der FIBO – der weltweit größten Fitnessmesse – die aktuellen Top-Trends 2020 vor. Zudem werfen wir einen Blick auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei den nationalen und internationalen Trends.

Die Top-Trends der Gesundheits- und Fitness-Branche

1. Platz: Wearables

Klingt vermessen, ist es auch: Die tragbaren Fitness-Checker sind aus den internationalen Fitness-Charts nicht mehr wegzudenken. Seit 2016 belegen die Wearables Platz 1, nur 2018 landeten sie auf Platz 3. Die Vermessungsdaten der kleinen Mini-PCs, die eng am Körper getragen werden, haben Einfluss auf die Trainings- aber auch Alltagsplanung.

Einer der besten deutschen Performance-Experten, Dr. Lutz Graumann, bestätigt: “Smartwatches haben es innerhalb kürzester Zeit geschafft, zu einem Statussymbol zu werden. Die Hersteller bedienen die richtigen Register, um die Menschen zu motivieren. Eine Vielzahl an Apps stellen Hauptprobleme der westlichen Gesellschaft wie Bewegungs- und Schlafmangel sowie übermäßigen Stress mit schönen bunten Grafiken dar.”

Dennoch landeten die technischen Assistenten in den deutschen Trend-Charts nur auf Platz 29. “Die deutsche Bevölkerung und die Bundesregierung gelten nicht gerade dafür bekannt, als Early-Adaptor im digitalen Bereich zu gelten. Besonders in den Sektoren Gesundheit und Fitness hinken wir aktuellen Trends hinterher. Erst so langsam nehmen technische Innovationen im Gesundheits- und Fitnessmarkt Fahrt auf”, erklärt der Mannschaftsarzt beim Deutschen Eishockey-Bund.

2. Platz: Hochintensives Intervalltraining (HIIT)

Ein echter Hi(i)t: Letztes Jahr in den USA noch auf Platz 4, heute wieder Vize-Sieger – kurze, knackige Trainingseinheiten sind weiterhin weltweit im Trend. Kein Wunder, schließlich profitieren die Ausdauer, Muskeln und der Stoffwechsel. Ohne viel Zeit zu verlieren: häufig wird für ein Hochintensives Intervalltraining eine Tabata-Einheit benutzt und die dauert gerade mal 4 Minuten. Eine der häufigsten Ausreden vom Kunden fällt damit unter den Tisch. In Deutschland gehört das Format mit Platz 18 immerhin zu den Top 20.

3. Platz: Group-Fitness

Noch 4, 3, 2 – ohne in der Gruppe mit mehr als 5 Leuten (so die Definition der ACSM) trainieren zu können, würden vermutlich viele Studiomitglieder kündigen. Group-Fitness ist aus der Szene kaum wegzudenken. Das wird nicht nur durch den 3. Platz in der Trend-Hierarchie bestätigt – und das sowohl in Amerika als auch in Deutschland! Schließlich gibt es weiterhin weltweit ständig neue Kursformate. Trainer und Presenter werden nicht müde, innovative Kreationen zu schaffen oder mit Kursklassikern die Massen zu begeistern.

4. Platz: Training mit freien Gewichten

Bislang fiel das Training mit freien Gewichten in der US-Trendforschung unter die Kategorie “Krafttraining”. Für 2020 gibt es eine genauere Abgrenzung zwischen dem Stationstraining auf der Fläche und den Einheiten mit der Langhantel, Kurzhantel, Kettlebell oder dem Medizinball. Daher taucht das Thema erstmals im Ranking auf, ist aber natürlich schon länger “en vogue”.

Gerade im Bereich Functional Fitness spielen die freien Gewichte eine große Rolle, bringen unter anderem aber auch neue Trainingsreize ins Krafttraining – das in der deutschen Befragung unter dem Punkt “Kraftsport klassisch” auf Platz 20 landet.

5. Platz: Personal Training (PT)

Seit Beginn der fitten Trendforschung im Jahr 2006 findet sich das Personal Training (PT) in der internationalen Top 10. In diesem Jahr kletterte es sogar nochmal drei Stufen höher als in den beiden Vorjahren, in Deutschland hingegen belegt die Dienstleistung Platz 19. Eginhard Kieß, Gründer des Premium Personal Trainer Clubs erklärt den Unterschied wie folgt: “In den USA ist der Beruf ganz anders etabliert als bei uns. Da wird in jedem Studio Personal Training angeboten und die konzeptionelle Ausrichtung ist eine andere. Beispielsweise gibt es 30- und 45-minütige Sessions”.

Dennoch kein Grund zur Sorge. Im Gegenteil: “Im Hinblick auf die weltweite Entwicklung zu immer mehr Anonymisierung wird es in fünf bis zehn Jahren einen hohen Bedarf an individueller Betreuung geben”, so der Business Coach für Personal Training.

6. Platz: Exercise is Medicine

Krafttraining auf Rezept! Geht es nach der weltweiten Initiative “Exercise is Medicine“, würde jeder Arzt in Zukunft auch Fitness-Empfehlungen in die Therapie eines Patienten einbeziehen. Und diese verstärkt in die Gesundheitsprävention einfließen lassen. Diese Initiative ist auch in Deutschland präsent, die europäische Vertretung hat ihren Sitz in Ulm. Unter dem Stichwort “Kooperation mit Ärzten” belegt das Thema hierzulande Platz 16.

7. Platz: Eigengewichts-Training

Seit 2013 wird das Workout mit dem eigenen Körpergewicht als eigenständiger Trend aufgefasst, der sich seitdem auf den obersten Rängen der Angesagtheits-Skala bewegt. In Deutschland rankt das Eigengewichts-Training sogar eine Stufe höher auf Platz 6. Wie es dazu kommen konnte?

Die Antwort ist so einfach wie das Workout: immer und überall eine Trainingseinheit absolvieren zu können, macht es selbst Einsteigern leicht, am Ball zu bleiben. Fortgeschrittenen bieten Body-Workout-Sessions ebenfalls eine perfekte Abwechslung, die obendrein das Koordinations- und Balancevermögen verbessert.

8. Platz: Fitness für Best-ager und Senioren

Laut dem Statistischen Bundesamt liegt die Lebenserwartung für deutsche Frauen bei 83,3 Jahren – bei Männern bei 78,5 Jahren. Ein längeres Leben verbinden viele Menschen mit dem Wunsch, länger fit zu bleiben – und genau da greifen spezielle Programme und Angebote für Senioren.

Fitness für Beast-ager und Senioren liegt schon seit 2007 im Trend und setzt beispielsweise in Fitnessstudios oft bei Trainierenden ab 50 an. Hierzulande hat das Thema “Fitnessprogramme für Ältere” sogar ein noch größeres Gewicht, was der Platz 3 in der deutschen Trendskala beweist.

9. Platz: Health- und Wellness Coaching

Bitte was? Den Begriff noch nie gehört? Könnte daran liegen, dass man in Deutschland lebt – und der Trend in den hiesigen Charts nicht auftaucht. Lutz Hertel, Vorsitzender vom Deutschen Wellness Verband e. V. erklärt: “Ich persönlich halte Health- und Wellness Coaching für eine ausgezeichnete Dienstleistung mit großem Potenzial. In den USA gibt es bereits viele Trauner und entsprechende Ausbildungen. Das fehlt in Deutschland bislang, leider.”

Er sieht in Health- und Wellness Coaching aber einen Trend, der für die Fitness-Branche neue Zielgruppen und Umsätze generieren kann. Auf der FIBO 2020 wird Lutz Hertel ich im Rahmen des FIBO Congress 2020 einen Vortrag über “Real Wellness” halten, in dem er auch auf das Konzept eingehen möchte.

10. Platz: Zertifizierte Fitness-Experten

Zertifikate punkten nicht nur eingerahmt an der Wand, sie haben auch einen hohen Stellenwert in der Branche. Schließlich soll nicht jeder Hans Dampf auf den Kunden losgelassen werden. In Deutschland führt das hochbrisante Thema “Beschäftigung von zertifizierten Fitness-Experten” sogar die Trend-Charts an!

“Momentan braucht man leider theoretisch gar nichts, um sich Trainer oder Personal Trainer zu nennen. Auch die Eröffnung eines Fitnessstudio, das ,Sonstwie und Gesundheit’ heißt, ist ohne einen Nachweis möglich”, erklärt Prof. Dr. Stephan Geisler von der IST-Hochschule für Management. Deswegen kämpft der Sportwissenschaftler auch im Bundestag dafür, dass sich politisch an dieser Nicht-Regelung etwas ändert.

11. Platz: Weg mit dem Speck – dank Sport

Der Ansatz, durch Bewegung Kalorien zu killen – sprich “Weg mit dem Speck – dank Sport” – und auf diese Weise abzunehmen, ist sicher nicht neu. Aber weiterhin im Trend, in Deutschland sogar mit Platz 5 ein deutlich höher bewerteter als in den USA. Und dass, obwohl laut dem Integrierten Forschungs- und Behandlungszentrum (IFB) Adipositas Erkrankungen in Leipzig zwei Drittel der amerikanischen Bevölkerung übergewichtig sind, hier ist es “nur” etwas mehr als die Hälfte.

12. Platz: Functional-Fitness

Einen dicken Bizeps darf hier niemand erwarten! Beim Functional Training geht es darum, das Zusammenspiel der Muskeln zu verbessern. Damit laufen Bewegungsabläufe runder und effizienter ab. Beste Voraussetzungen für alle anderen Sportarten und das restliche Leben (wie die Wasserkisten in den vierten Stock zu tragen) also. Zudem treten Verletzungen seltener auf. Ziel des Trainings ist es, einseitige und Fehl-Belastungen zu vermeiden. Viele Vorteile, die in Deutschland mit Platz 8 honoriert werden.

13. Platz: Outdoor Action

Gemeinsam ist man weniger allein – nur einer der guten Gründe, warum Outdoor-Unternehmungen in der Gruppe boomen. Von Spaziergängen über Radtouren bis hin zu Wanderungen über mehre Tage finden sich viele Angebote. Übrigens auch in Deutschland, hier liegt die “Outdoor Action” mit Platz 14 dicht auf.

14. Platz: Yoga

Yoga ist immer noch absolut beliebt und angesagt. Hierzulange nimmt die indische Bewegungslehre sogar Platz 10 ein und beweist sowohl national als auch international Dauerbrenner-Qualitäten. Mittlerweile gibt es Varianten, die für jeden Typ Mensch zu passen scheinen (bestes Beispiel: Bier- beziehungsweise Beer-Yoga), was der Beliebtheit sicherlich entgegenkommt.

15. Platz: Trainerlizenzen

Eine einheitliche Regelung für Trainerlizenzen zu schaffen liegt weltweit im Trend. In der deutschen Befragung unter Platz 1 zusammengefasst, geht es auch international darum, eine verlässliche Größe zu schaffen. “Lizenzen – und das ist das Problem – darf jeder ausstellen. Du darfst morgen auf die Straße gehen und Trainerlizenzen verkaufen”, erklärt Prof. Dr. Stephan Geisler.

Eine Trainer-B-Lizenz als Mindestqualifikation wäre laut dem Experten zwar schon ein Meilenstein, allerdings existieren bislang keine Regeln oder Gesetze für die “Lizenzgeber”. “Mittlerweile gibt es sogar Online-Anbieter, die die Lizenz komplett per Fernkurs verkaufen”, sagt der Fitness-Professor warnend.

16. Platz: Lifestyle Medicine

Hinter dieser hippen Bezeichnung “Lifestyle Medicine” steht ein ernstes Thema. Allein durch Veränderungen im Lebensstil lässt sich im medizinischen Sinne viel erreichen. Dieses Bewusstsein ist erstmalig zum Trend erklärt worden. Wer diesem folgt, kann beispielsweise sein Risiko, an Diabetes Typ II zu erkranken, um 90 Prozent senken. Die Risiken, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden, lassen sich ebenfalls deutlich senken.

Gemeint sind, neben Umstellungen in den Bereichen Bewegung und Ernährung, ebenfalls Stressmanagement, Schlaf und Sucht. Auch wenn es in Deutschland die Gesellschaft für Lebensstil Medizin mit Sitz in Hamburg gibt, taucht dieser internationale Trend (noch) nicht in der deutschen Hitliste auf.

17. Platz: Circuit-Training

Das ebenfalls unter dem Namen Zirkel- oder Stationstraining bekannte Circuit-Training zieht seit etlichen Jahren Kleingruppen in seinen schweißtreibenden Bann. Der Trend belegt in Deutschland Platz 15. In der Regel setzt sich das Training aus mehreren Übungen zusammen, die in einem Satz wiederholt werden und nach einer kurzen, festgelegten Pause ist die nächste Bewegung dran. Insgesamt stehen 3 bis 5 Runden an, zwischen den Runden ist die Erholungszeit länger als zwischen den Übungen.

18. Platz: BGM und BGF

Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) und Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) liegen in Deutschland mit Platz 4 im internationalen Vergleich enorm im Trend. Der Verantwortung, die Gesundheit ihrer Mitarbeiter – zum Beispiel durch Yoga-Kurse in der Mittagspause oder Seminare über den Umgang mit Stress – zu verbessern und zu erhalten, stellen sich immer mehr Unternehmen.

19. Platz: Erfolgs-Protokolle

Bringt das überhaupt was, was du da mit deinem Kunden tust? Am einfachsten beantwortet sich diese Frage durch Erfolgs-Protokolle von Vorher-Nachher-Zuständen und Zwischenchecks. Diese Form der Erfolgskontrolle durch Fitness- und Gesundheitschecks (schließlich kommt es immer auf das Ziel des Kunden an) liegt in Deutschland auf Trend-Rang 13.

20. Platz: Sporty Kids

Übergewicht ist leider in vielen Ländern schon bei Kindern und Jugendlichen ein großes Thema. Bis 2013 war dieses Thema in der ACSM-Umfrage sogar stets unter den Top 5 zu finden. Bislang ist die Bekämpfung und Prävention von Extrakilos bei Heranwachsenden in der deutschen Umfrage nicht in den Top 20 zu finden. Jedoch sind hierzulande Angebote für Sporty Kids – wie Kinderturnen und spezielle Kursformate für die Kleinen – ein Hinweis darauf, wie wichtig es ist, Bewegung von Anfang an in den Alltag zu integrieren.

Die FIBO 2020, die weltweit größte Fitnessmesse, findet wegen der Ausbreitung des Coronavirus in diesem Jahr verspätet vom 01. bis 04.10.2020 in Köln statt.