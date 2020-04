Köln – eine der wenigen Millionenstädte in Deutschland. Die wachsenden Einwohnerzahlen kommen nicht von ungefähr. Der Kölner Dom, das eigene “Kölsche Grundgesetz” oder ganz klassisch der Kölner Karneval : Die Liste der Dinge, die “echte Kölner” an ihrer Stadt schätzen, ist lang. Viele merken erst, wenn sie nach Köln ziehen, dass die Stadt mehr ist als ein Wohnort: Köln ist ein Lebensgefühl.

Wohnungen in Köln: So hoch sind die Preise

Wer in Köln eine Wohnung mieten will, zahlt dafür laut dem Homeday Preisatlas etwa 10,90 Euro für den Quadratmeter. Bei Eigentumswohnungen liegt der durchschnittliche Kaufpreis pro Quadratmeter Wohnfläche bei etwa 3.650 Euro. Diese Richtwerte werden je nach Lage und Ausstattung – eine Immobilienbewertung gibt hier genaue Auskunft – bei weitem übertroffen. Doch welche Stadtteile sind die beliebtesten, welche Wohngegenden die teuersten in Köln? Wir haben eine Liste der fünf begehrtesten Wohngegenden Kölns zusammengestellt:

Stadtteil Hahnwald

Kölns exklusivster Stadtteil liegt links des Rheins und somit für viele Kölner auf der “richtigen” Seite der Stadt. Moderne Villen, große Gärten und alte Bäume reihen sich hier in Hahnwald aneinander. Um die prominenten Bewohner, wie beispielsweise Stefan Raab oder Charlotte Roche, vor Einbrechern zu schützen, sind Objektschützer eines Sicherheitsdienstes Tag und Nacht auf den Straßen unterwegs.

Der Quadratmeterpreis liegt in Hahnwald durchschnittlich bei 3.850 Euro, 200 Euro über dem Durchschnittswert von Köln.

Stadtteil Marienburg

Wer schon mal Monopoly gespielt hat, kennt sie als eine der teuersten Straßen: die Parkstraße. Kein Wunder, dass es diese auch im Kölner Stadtteil Marienburg gibt. Vornehme Villen säumen hier die Wegränder, altehrwürdige Bauten reihen sich um den feinen Südpark. Keine Frage: Marienburg ist exklusiv, einzigartig – und teuer. Zu den prominenten Bewohnern dieses Viertels zählt unter anderem Moderator Harald Schmidt.

Satte 4.650 Euro ist der Quadratmeter in Marienburg wert: 1.000 Euro über Stadtdurchschnitt.

Stadtteil Müngersdorf

Mitten im Kölner Westen, umgeben von Grünflächen, schlägt das Herz der Kölner. Im Stadtteil Müngersdorf liegt das RheinEnergieSTADION, das Zuhause des “Effzeh”. Doch nicht nur Fußballfans schätzen die Lage des bestens angebundenen Stadtteils, auch viele andere gut situierte Sportbegeisterte lassen sich hier nieder. Neben der einzigen deutschen Sportuniversität, der Deutschen Sporthochschule Köln, kommen hier auch Freunde des Radsports, Volleyballer oder Schwimmer voll auf ihre Kosten. Um hier zu wohnen, muss man allerdings tief in die Tasche greifen: Mietpreise von 14 Euro pro Quadratmeter sind hier keine Seltenheit.

Gut 5.050 Euro kostet der Quadratmeter in Müngersdorf; 1.450 Euro mehr als der Durchschnitt im Stadtgebiet.

Stadtbezirk Lindenthal

Auch im Stadtbezirk Lindenthal sind die Immobilienpreise überdurchschnittlich hoch. Neben Hahnwald und Marienburg zählt dieses Viertel am Stadtwald zu den begehrtesten Stadtteilen Kölns. In Lindenthal, das sich durch Weiher, Natur und florierende, inhabergeführte Geschäfte auszeichnet, treffen Jung und Alt aufeinander. Vor allem Familien und ältere Ehepaare lassen sich hier nieder.

Wer eine Immobilie in Lindenthal kaufen möchte, sollte mit 5.450 Euro pro Quadratmeter rechnen.

Altstadt Nord

Inmitten des Stadtteils Altstadt Nord erhebt sich das Wahrzeichen Kölns, der Kölner Dom. Viele weitere Sehenswürdigkeiten und Besuchermagneten finden sich im Herzen der Stadt, so etwa prunkvolle Kirchen, zahlreiche Museen oder auch die Hohenzollernbrücke. Wie kein anderes Viertel steht dieses für die große Liebe der Kölner zu ihrer Stadt. Diese Beliebtheit schlägt sich jedoch auch in den Immobilienpreisen nieder – mit knapp 5.000 Euro pro Quadratmeter gehören Neubauwohnungen in Altstadt Nord zu den Teuersten in Köln.