Alle großen Kölner Weihnachtsmärkte auf einen Blick

Auch in diesem Jahr gibt sich der Herbst in Köln wieder grau, kalt und regnerisch. Aber im November präsentiert sich Köln auch funkelnd, besinnlich und festlich, denn die Kölner Weihnachtsmärkte öffnen wieder. Und trotz aller Probleme, die derzeit auf der Tagesordnung stehen, stellt sich damit allmählich auch die entsprechende Adventsstimmung ein. Bummeln, Geschenke kaufen, Glühwein trinken wird für Manchen zur Lieblingsbeschäftigung der nächsten Wochen. CityNEWS hat die schönsten und interessantesten Kölner Weihnachtsmärkte einmal zusammengefasst.

Nachhaltigkeit auf den Kölner Weihnachtsmärkten

So gut wie alle großen Weihnachtsmärkte haben im Rahmen der Nachhaltigkeit Maßnahmen ergriffen. So werden vielfach nur noch LED-Lampen eingesetzt und Ökostrom genutzt. Auch werden die großen Lichtquellen teilweise nachts ausgeschaltet. Gasöfen werden oft nicht mehr eingesetzt und wenn doch, dann wird mit Propangas befeuert. Einige Veranstalter setzen keine Einweg-Becher oder -Tassen mehr ein, sondern nur noch Mehrweg-Produkte, wie beispielsweise auf dem Heumarkt. Zudem werden auf fast allen Plätzen immer mehr Bio-Lebensmittel verarbeitet. Sogar die Tannenbäume sind zum Teil aus biologischem Anbau und werden, wie z.B. auf dem Neumarkt, nach Ende des Marktes an bedürftige Familien abgegeben.

GEMA-Gebühren teils verdoppelt

Sollte wer sich wundern, dass auf den Weihnachtsmärkten in diesem Jahr kein “Last Christmas” von Wham oder ähnliches läuft, könnte das an den erhöhten GEMA-Kosten liegen. Diese haben sich nämlich, im Vergleich zum Vorjahr, fast verdoppelt. Außerdem hat die GEMA die Angaben zur Veranstaltungsfläche, nach deren Größe sich die Gebühren richten, kontrolliert und dabei teils erhebliche Diskrepanzen festgestellt. Das führt dazu, dass sich die Kosten für einige Veranstalter nicht nur verdoppeln, sondern noch weit höher ausfallen.

Daher überlegen nun einige Betreiber, auf ihren Märkten nur noch GEMA-freie Musik zu spielen. Das wären dann nur noch Lieder, deren Urheber bereits über 70 verstorben sind. Somit würden dann nur noch Klassiker wie “Oh, Tannenbaum” oder ähnliches zu hören sein. Andere Betreiber sind in Verhandlungen mit der GEMA getreten, um doch noch ihr Bühnenprogramme wie geplant abzuspielen. Wie das Ganze ausgeht, wird der Besucher dann beim Bummeln über die Plätze feststellen.

Verkehr in der Adventszeit

Die Stadt Köln hat Einschränkungen für die Weihnachtszeit für die Deutzer Brücke verkündet. Die Brücke wird an den Adventssamstagen, dem 2., 9., 16. und 23. Dezember 2023, zwischen 11:00 und 18:00 Uhr für den Verkehr in Richtung Kölner Innenstadt gesperrt. Lediglich für den Linienverkehr, für Taxis sowie für Einsatzfahrzeuge bleibt die Brücke geöffnet. Der übrige Verkehr Richtung Innenstadt wird vor der Deutzer Brücke in Richtung Severinsbrücke abgeleitet. Der Verkehr in Richtung Stadtauswärts ist nicht betroffen.

Insgesamt bittet die Stadt darum, das Auto aufgrund der zur Adventszeit besonders angespannten Verkehrssituation nach Möglichkeit stehen zu lassen und die öffentlichen Verkehrsmittel oder das Fahrrad zu nutzen. Weitere Infos zum Verkehr in der Adventszeit gibt auf der Seite der Stadt Köln.

Kölner Weihnachtsmärkte in der Übersicht

Weihnachtsmarkt am Kölner Dom – Der “Markt der Herzen”

KölnTourismus schätzt, dass jährlich über 5 Millionen Menschen den Markt der Herzen am Kölner Dom besuchen. Vor der prachtvollen Kulisse des Weltkulturerbes stehen die Buden unter einem funkelnden Sternenzelt sowie unter einem ca. 25 Meter hohen Baum, einer der höchsten natürlichen Tannen Nordrhein-Westfalens. Die über 130 festlich geschmückten Stände bieten auch in diesem Jahr Kunsthandwerk und viele schöne Geschenke an. Manchen Kunsthandwerkern kann man sogar bei der Arbeit über die Schulter sehen, wie dem Glasbläser oder dem Airbrush-Team. Natürlich gibt es auch wieder allerlei kulinarische Köstlichkeiten. Das reicht von Klassikern wie Reibekuchen, Currywurst über Süßkartoffelpommes bis hin zu Flammlachs und Köttbullar. Und auch vegane Speisen werden angeboten.

Die Besucher können sich zudem über ein umfangreiches Bühnenprogramm freuen. Dieses hat von kölscher Musik über Pop-, Rock-, Gospel- und Jazz-Musik sowie Tanz und Theater für jeden etwas zu bieten. Für Kinder gibt es außerdem ein spezielles Kinderprogramm in der “Sternwarte”.

Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom vom 23.11.2023 bis 23.12.2023.

Die Öffnungszeiten sind:

Sonntag bis Mittwoch: 11:00 bis 21:00 Uhr

Donnerstag bis Freitag: 11:00 bis 22:00 Uhr

Samstag: 10:00 bis 22:00 Uhr

Anreise mit der KVB:

Zu erreichen ist der Roncalliplatz mit den Stadtbahn-Linien 5, 16 und 18, Haltestelle ist “Dom/Hauptbahnhof”

Weihnachtsmarkt in der Altstadt – “Heinzels Wintermärchen”

Am 24. November 2024 wird die Kölner Altstadt wieder ein wahres Wintermärchen – dafür sorgt der Heinzels Wintermärchen auf dem Heumarkt und dem Alter Markt. Der historische Weihnachtsmarkt ist der älteste der Domstadt und verfügt über die wohl schönste Freiluft-Eisbahn in Deutschland. Die über 120 festlich geschmückten Stände befinden sich unterschiedlichen Themengassen. So können sich die Besucher an Handwerkskunst in der Handwerkergasse oder z.B. an Spielwaren in der Spielzeuggasse und an vielen anderen schönen Produkten in den anderen Gassen erfreuen. Zudem gibt es ein großes Angebot an kulinarischen Spezialitäten von Reibekuchen über Flammlachs und vieles mehr. Und die kleinen Wichte, die Heinzelmännchen aus der bekannten Kölner Sage, sind immer mit dabei.

Eine Besonderheit des “Heinzels Wintermärchen” ist natürlich die über 100 Meter lange Eislaufbahn, die bis in den Januar geöffnet hat. Hier können die Besucher nach Herzenslust rund um das Reiterdenkmal von König Friedrich Wilhelm III. eislaufen. Aber auch Eisstockschießen wird auf der Eisfläche angeboten. Für weitere Unterhaltung sorgt ein vielfältiges Programm und viele Aktionen.

Öffnungszeiten Heinzels Wintermärchen:

Heumarkt und Alter Markt: 24.11.2023 bis 23.12 2023

Montag bis Sonntag von 11:00 bis 22:00 Uhr

Heumarkt: 26.12.2023 bis 07.01.2024

Montag bis Sonntag von 11:00 bis 21:00 Uhr

Anreise mit der KVB:

Zu erreichen ist der Heumarkt mit den Stadtbahn-Linien 1, 5, 7 und 9, Haltestelle ist “Heumarkt”

“Markt der Engel” – Der Weihnachtsmarkt auf dem Neumarkt

Mitten in der City lädt wieder der Markt der Engel auf dem Neumarkt mit weihnachtlichem Ambiente zum Besuch ein. Unter festlich geschmückten Bäumen treffen die Besucher mit ein wenig Glück auf zauberhafte Engel, eine Winterkönigin sowie leuchtende Fabelwesen. Zudem locken die zahlreichen Stände mit ausgewähltem Kunsthandwerk aus Holz, Metall, Glas, Filz, Papier oder Stein sowie mit vielen Unikaten und Eigenkreationen die Besucher an. Hier gibt es Geschenkideen für Groß und Klein, da sollte jeder fündig werden. Wer genug gebummelt hat oder einfach eine Pause braucht, kann es sich mit himmlischen Getränken und verführerischen Leckereien auf dem Markt der Engel gutgehen lassen.

Auch ein vielfältiges Programm wird es auf dem Platz für Groß und Klein geben. Für Kinder wird natürlich wieder das beliebte Karussell dabei sein, ebenso wie zahlreiche Aktionen. Und auch für die Großen gibt es ein Programm, das für jeden etwas bietet, ob nun Gospel, Klaviermusik, Weihnachtsmusik etc.

Der “Markt der Engel” hat vom 20.11.2023 bis 23.12.2023 geöffnet.

Öffnungszeiten:

Sonntag bis Donnerstag: 11:00 bis 21:00 Uhr (Glühweinstände bis 22:00 Uhr)

Freitag und Samstag: 11:00 bis 22:00 Uhr (Glühweinstände bis 23:00 Uhr)

Anreise mit der KVB:

Zu erreichen ist der Neumarkt mit den Stadtbahn-Linien 1, 3, 4, 7, 9, 16 und 18, Haltestelle ist “Neumarkt”

Hafenweihnachtsmarkt am Schokoladenmuseum

Der Hafenweihnachtsmarkt am Kölner Schokoladenmuseum ist nach wie vor ein besonderes Highlight. Hier können sich Besucher auf dem gemütlichen festlich geschmückten Platz an dem maritimen Ambiente erfreuen. Rund 70 festlich dekorierten schneeweiße Pagodenzelte, deren Spitzdächer an Schiffsegel erinnern, beherbergen Händler, die ihre Produkte aus aller Welt anbieten. Besucher, die zwischen den Ständen flanieren, finden hier Kunsthandwerk zu den Themen Weihnachten, Köln, Hafen und Seefahrt aus aller Herren Länder. Aber auch Angebote von Kölner und regionalen Designern wird es wieder geben.

Wen der Durst oder der Hunger befällt, für den hält der Weihnachtsmarkt vor dem Schokoladenmuseum verschiedene Köstlichkeiten aus aller Welt bereit. Aber natürlich gibt es auch die altbewährten Getränke und Speisen, wie den heißen Winzerglühwein oder das klassische Fischbrötchen.

Kein Markt ohne Programm – das gilt auch für diese Veranstaltung. Für die Großen gibt es ein vielseitiges Kultur- und Unterhaltungsprogramm. Vom Shanty bis zum klassischen Lied kann man hier alles erwarten. Die Kleinen können sich auf Zaubereien, Jonglagen und spannende Seeräubergeschichten freuen. Zudem ist das Riesenrad, das in 48 Meter Höhe einen unvergleichlichen Blick über ganz Köln bietet, wieder dabei.

Der Hafen-Weihnachtsmarkt ist vom 23. November bis zum 23. Dezember 2023 geöffnet.

Öffnungszeiten:

Sonntag bis Donnerstag: 11:00 bis 21:00 Uhr

Freitag und Samstag: 11:00 bis 22:00 Uhr

Anreise mit der KVB:

Zu erreichen ist der Hafenweihnachtsmarkt mit dem KVB-Bus 133, Haltestelle Schokoladenmuseum sowie den Stadtbahn-Linien 1, 7, 9, Haltestelle Heumarkt (zum Rhein, dann rechts)

Nikolausdorf auf dem Rudolfplatz

Besonders Familien freuen sich auf das beliebte Nikolausdorf auf dem Rudolfplatz. Der wohl familienfreundlichste Weihnachtsmarkt Kölns lädt zum Bummeln und Staunen ein. Die urgemütlichen und weihnachtlich geschmückte Fachwerkhäuser bilden vor der Kulisse der Hahnentorburg aus dem 13. Jahrhundert ein kleines idyllisches Dorf. Die kleinen Häuschen beherbergen dabei Händler mit allerlei schönen Produkten wie Kunsthandwerk oder schönen Geschenken für Groß und Klein. Daneben locken aber auch leckere Speisen wie Reibekuchen oder Prager Schinken sowie Herzhaftes vom Schwenkgrill. Vegetarische und vegane Leckereien sowie süße Spezialitäten wie z.B. Bio-Bratäpfel runden das Angebot ab. Und auch die Getränkeauswahl lässt nichts zu wünschen übrig und bietet neben leckerem Kinderpunsch für die Kleinen, exzellenten Glühwein vom Winzer für die Erwachsenen sowie vieles mehr.

Vom mittelalterlichen Charme der Hahnentorburg umrahmt, wird es auf der Festbühne des Weihnachtsmarktes täglich ab 18:00 Uhr ein schönes Unterhaltungsprogramm geben. Kölsche Musikgrößen und Entertainer bringen die Zuhörer in Stimmung. Für Kinder gibt es zudem im Nikolaushaus wie immer von 15 bis 19 Uhr kostenfreie Kreativangebote. Und der Nikolaus lässt sich dort auch täglich blicken.

Das Nikolausdorf auf dem Rudolfplatz hat vom 20.11. 2023 bis 23.12.2023 geöffnet.

Öffnungszeiten:

Sonntag bis Donnerstag: 11:00 Uhr bis 21:00 Uhr (Glühweinstände bis 22:00 Uhr)

Freitag und Samstag: 11:00 bis 22:00 Uhr (Glühweinstände bis 23 Uhr)

Anreise mit der KVB:

Zu erreichen ist der Rudolfplatz mit den Stadtbahn-Linien 1, 7, 12 und 15, Haltestelle ist “Rudolfplatz”

Weihnachtsmarkt im Stadtgarten

Nach wie vor ein beliebter Treffpunkt der Kölner ist der Weihnachtsmarkt im Stadtgarten. Und das nicht zuletzt, da Touristen sich selten hierher ins Belgische Viertel verirren. Weihnachtlich geschmückte Hütten unter den alten knorrigen, mit funkelnden Lichterketten dekorierten Bäumen verleihen dem Markt ein besonderes Flair.

Mehr als 60 wöchentlich wechselnde Aussteller bieten hier ausgesuchte Artikel an. Dabei gibt es hier alles, von ausgefallenem Handwerk sowie Produkte aus den Bereichen Kunst, Mode, Schmuck, Handarbeit, Deko, Design und vieles mehr. Dazu bietet der Markt ein vielfältiges kulinarisches Angebot und, neben vielen anderen leckeren Getränken, hausgemachten Winzer-Glühwein. Abgerundet wird die Veranstaltung durch ein kinderfreundliches Kulturprogramm.