Biogas: Antrieb aus der Biotonne

Die Themen Nachhaltigkeit, bewusster Konsum und Recycling gewinnen in unserem Alltag zunehmend an Bedeutung. Die Biotonne macht es einfach, einen persönlichen Beitrag zu mehr Klimaschutz zu leisten.

Tipps für eine erfolgreiche Nutzung

In Köln besitzen bereits rund zwei Drittel aller Haushalte eine Biotonne. In diese dürfen Garten- und Grünabfälle, Küchenabfälle und sogar gekochte Essensreste. Sie wird während der Sommermonate wöchentlich geleert und ist in Köln kostenfrei verfügbar.

Damit Sie viel Freude an der Tonne haben, hier ein paar Tipps:

Standort: Wählen Sie einen schattigen und kühlen Platz aus.

Wählen Sie einen schattigen und kühlen Platz aus. Verpackung: Wickeln Sie Obst- und Gemüseabfälle sowie andere feuchte Essensreste vor dem Entsorgen in Zeitungspapier ein.

Wickeln Sie Obst- und Gemüseabfälle sowie andere feuchte Essensreste vor dem Entsorgen in Zeitungspapier ein. Lockerer Abfall: Vermeiden Sie das Zusammenpressen der Abfälle, damit die Luft zirkulieren kann. So hat Fäulnis keine Chance.

Vermeiden Sie das Zusammenpressen der Abfälle, damit die Luft zirkulieren kann. So hat Fäulnis keine Chance. Filter und Deckel: Nutzen Sie einen speziellen Filter mit Deckel, um unangenehme Gerüche zu verhindern und Schädlinge fernzuhalten.

Nutzen Sie einen speziellen Filter mit Deckel, um unangenehme Gerüche zu verhindern und Schädlinge fernzuhalten. Regelmäßige Reinigung: Säubern Sie den Tonnen- und Deckelrand regelmäßig, zum Beispiel mit Essig. Die AWB bietet auch gegen Gebühr einen Wasch-Service an!

Biogas made in Cologne – Kompostierung und Vergärung als perfekter Stoffkreislauf

Die AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH entleert wöchentlich mehr als 87.000 Biotonnen und bringt den Inhalt zur Kölner Kompostierungsanlage in Niehl. Hier wird wertvoller Kompost erzeugt. Ein Teil der organischen Masse gelangt zuerst in eine Vergärungsanlage, in der innerhalb von zwei Wochen Biomethan erzeugt wird. Aus 20.000 Tonnen organischem Müll entstehen so rund 1.2 Millionen Kubikmeter Gas. Die Menge würde ausreichen, um knapp 1.000 Haushalte ein ganzes Jahr lang mit Gas zu versorgen, ein beeindruckendes Ergebnis. Die für die Vergärung und Gasaufbereitung notwendige Wärme stammt aus der Restmüllverbrennungsanlage.

So wird das Gas “Made in Cologne” genutzt

Über eine Biogastankstelle werden die Müllsammelfahrzeuge betankt. Dadurch wurden im letzten Jahr etwa 3.500 Tonnen CO2 im Vergleich zu fossilen Energieträgern eingespart. Auch bei Schwefel- und Feinstaubemissionen schneiden diese Fahrzeuge im Vergleich zu konventionellen Diesel-Fahrzeugen deutlich besser ab, da der Feinstaubausstoß um beeindruckende 95 Prozent reduziert wird. Ein zusätzlicher Nebeneffekt ist die geringere Lautstärke dieser Fahrzeuge um fünf Dezibel. Die AWB wird in den kommenden zwei Jahren weitere 25 Fahrzeuge mit Gasantrieb anschaffen.

Die Kölner Biotonne – Ein einfacher Weg zu mehr Klimaschutz!

Bestellen Sie noch heute Ihre kostenfreie Tonne! Hauseigentümer können dies schnell und unkompliziert unter awbkoeln.de/tonnenbestellung erledigen. Bei Fragen steht die Kundenberatung unter auftrag@awbkoeln.de zur Verfügung.