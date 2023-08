Nachhaltig und regional Shoppen auf dem Kölner StijlMarkt

Nach langer Pause findet im Carlswerk Victoria am 9. und 10. September 2023 wieder der Kölner StijlMarkt statt. Im Carlswerk Victoria präsentieren erneut rund 100 junge Designer und Designerinnen ihre nachhaltigen und regionalen Produkte abseits des Mainstreams.

Dabei bieten die teilnehmenden Manufakturen und Labels auf dem Markt der Kreativen eine große Auswahl an nachhaltiger Mode, in Handarbeit gefertigten Schmuck über Kunst verschiedenster Art und Stilrichtung bis hin zu ausgefallenen Köstlichkeiten. Besucher haben zudem die Möglichkeit, die Köpfe hinter den Labels kennenzulernen. Auf dieser persönlichen Ebene können sie selbst erleben, was die angebotenen Produkte besonders macht.

Seit 15 Jahren nachhaltig und regional

Gründer Christian Voigt nimmt daraus seit rund 15 Jahren immer wieder seine Motivation: “Wer zu uns kommt, erlebt eine sehr nachhaltige, ehrliche Form von Konsum: Mit jedem Kauf unterstützt man ein kleines Gewerbe abseits der großen Konzerne. Regionale Produktion, überschaubare Mengen und hohe Qualität sind bei uns selbstverständlich. Damit fördern wir Vielfalt und echte Unternehmer aus der Region. Und oft findet man bei uns Lieblingsstücke, die einen ein ganzes Leben lang begleiten.”

Ähnlich sieht dies auch Tatjana Beckmann vom Siebdruckstudio “studio fez” aus Köln, die ihre Premiere feiert: “Ich treffe hier an einem Wochenende viele tausend Besucher und Besucherinnen, denen ich meine Produkte zeigen kann. Anders als im anonymen Internet kann ich mich direkt mit ihnen austauschen und merke direkt, was ihnen gefällt. Das ist sehr wertvoll für mich.”

Kölner Stijlmarkt – Markt der Kreativen

Christoph Pöhlmann und Lukas Dümer sind mit ihrem Design-Label “Fyngers” dagegen bereits viele Jahre als Aussteller dabei: “Je digitaler die Welt wird, desto wichtiger sind Events wie dieser für uns. Hier haben wir Zeit, um uns in Ruhe mit Kunden und Kundinnen, aber auch den anderen Aussteller und Ausstellerinnen auszutauschen. Gerade nach Corona ist das spannend, denn für viele von uns war das eine sehr erfahrungsreiche Zeit.”

Der Kölner Stijlmarkt bietet neben der Möglichkeit zum Shoppen und Entdecken ein spannendes Rahmenprogramm. Zum Beispiel zeigt Kathrin Ghiea von “mutabel” Interessierten in ihrem Workshop, wie man aus Nägeln und Schnur spannende Bilder gestaltet. Und auch das leibliche Wohl kommt nicht zu kurz. So finden Hungrige im Food Court leckere Speisen, die von orientalischen Köstlichkeiten bis zu taiwanesischen Bao Burgern für jeden Gaumen etwas bieten.

6. StijlMarkt Köln – Markt der Kreativen 09. und 10.September 2023

jeweils von 11:00 bis 18:00 Uhr

Carlswerk Victoria

Schanzenstraße 6-20, Gebäude 3.12

51063 Köln