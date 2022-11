Kölner Weihnachtsmärkte: Alle wichtigen Infos zum Verkehr

Die Stadt Köln hat gemeinsam mit Vertretern der Kölner Verkehrs-Betriebe, des Verkehrsverbunds Rhein-Sieg, von KölnTourismus und Stadtmarketing Köln über ihre Pläne zum Adventsverkehr und Weihnachtsverkehr informiert. CityNEWS hat hier alle wichtigen Infos zum Verkehr für die Besucher der Kölner Weihnachtsmärkte. Wo findet man Parkplätze? Wo wird es voll?

In der diesjährigen Vorweihnachtszeit erwartet Köln wieder eine große Anzahl von Besuchern, sowohl aus dem Inland als auch aus dem Ausland Um in diesen Wochen an den Haupteinkaufstagen den Verkehrsfluss in der Kölner Innenstadt aufrecht zu erhalten, sieht die Stadt Köln auch in diesem Jahr wieder etliche verkehrslenkende und verkehrsführende Maßnahmen vor.

Zur Verbesserung des Verkehrsflusses dürfen grundsätzlich in der Vor- und Nachweihnachtszeit, zwischen 14. November 2022 und 7. Januar 2023, keine neuen Baumaßnahmen auf Hauptverkehrsstraßen und auf stark frequentierten Geschäftsstraßen in der Innenstadt in Angriff genommen werden. Tagesbaustellen werden nur in Notfällen genehmigt. Arbeiten, die keinen Aufschub dulden, müssen in den verkehrsschwachen Zeiten, beispielsweise nachts, vorgenommen werden.

Wegen des an den Tagen vor Weihnachten in der Innenstadt zu erwartenden hohen Verkehrsaufkommens muss die Stadt Köln über die geplanten Vorkehrungen hinaus gegebenenfalls auch besondere, zeitlich befristete Eingriffe in den Verkehr vornehmen. So kann eine erheblich erhöhte Verkehrsbelastung auch dazu führen, dass die Benutzung einzelner Straßen oder Straßenabschnitte für den Kraftfahrzeugverkehr zeitweise beschränkt oder ganz untersagt werden muss.

Viele Reisebusse an den Wochenenden

Mit erhöhtem Verkehrsaufkommen ist insbesondere an den Freitagen und Samstagen vor Weihnachten zu rechnen. In den Jahren bis 2019 wurden teilweise bis zu 400 Reisebusse aus dem Inland und Ausland registriert. Nach fast drei Jahren Corona werden in diesem Jahr wieder tausende Besuchern der Innenstadtgeschäfte und der großen Weihnachtsmärkte am Alter Markt / Heumarkt, Roncalliplatz / Dom, Neumarkt, Rudolfplatz, vor dem Schokoladenmuseum, im Stadtgarten an der Venloer Straße und auf dem Gay-Christmas-Market zwischen Hahnenstraße und Schaafenstraße erwartet.

Zentraler Reisebus-Parkplatz der Koelnmesse

Nach dem bewährten Verkehrskonzept für Reisebusse ist für Busreisende bei Ankunft in Köln der zentrale Reisebus-Parkplatz der Koelnmesse, P22 in Köln-Deutz, das erste Ziel. Dieser Parkplatz ist von 9 bis 23 Uhr geöffnet. Ein kostenloser Shuttlebus der KVB bringt die Besuchern vom Parkplatz zum zentralen Haltepunkt in der Innenstadt am Heumarkt, Bussteig D, und von dort später wieder zurück. Der Shuttlebus fährt durchgängig zwischen 10 und 22 Uhr. Die Busse fahren ohne eine fest vorgegebene Taktung, eine Fahrt dauert fünf bis zehn Minuten.

Um dieses noch neue Verkehrskonzept für die Abwicklung des Weihnachtsverkehrs für Reisebusse im nächsten Jahr zu optimieren, hat die Stadt eine Umfrage erstellt und erhofft sich entsprechend konstruktives Feedback von den Reisenden.

Der innerstädtische Bushalt an der Gereonstraße ist in der gesamten Zeit durchgehend geschlossen und es gilt ein Halteverbot. Reisebusunternehmen wurden im Vorfeld von KölnTourismus über die geänderte Regelung informiert.

Sperrung der Zufahrt zum Rheinufer: Deutzer Brücke meiden

Für einen reibungslosen Ablauf des Bus-Shuttlebetriebs zwischen P22 und dem Heumarkt wird im Bereich Heumarkt am innerstädtischen Halt der Shuttlebusse die Zufahrt zum Rheinufer und zum Parkhaus Heumarkt über die Markmannsgasse in der Zeit von 10 bis 22 Uhr gesperrt. Eine entsprechende Umleitung wird eingerichtet. Das Befahren der Abfahrtsrampe von der Deutzer Brücke über die Markmannsgasse ist zu dieser Zeit ausschließlich Bussen und Taxis vorbehalten.

Darüber hinaus wird an den Adventssamstagen der rechte Fahrstreifen der Deutzer Brücke in Fahrtrichtung Innenstadt zu den Zeiten des Shuttlebusverkehrs ausschließlich den Bussen und Taxen vorbehalten sein. Um Staus auf der Deutzer Brücke zu vermeiden, wird dringend darum gebeten, die ausgeschilderte Umleitung über die Severinsbrücke für den Verkehr zu nutzen.

Vorher informieren: Verkehrskalender, Leitzentrale, Lokalfunk

Auch im diesjährigen Weihnachtsverkehr können Besucher alle aktuellen Informationen zur Verkehrssituation in Köln aus dem Verkehrskalender im Internet abrufen. Das Online-Portal gibt umfassend Auskunft über bestehende oder zu erwartende Verkehrseinschränkungen auf den Hauptverkehrsadern. Hier sollten sich Autofahrende vor der Fahrt in die Kölner Innenstadt über aktuelle Verkehrsbehinderungen, Einschränkungen durch Großbaustellen, Veranstaltungen in Köln und die Auslastung der Parkhäuser informieren.

Die Verkehrsleitzentrale und Tunnelleitzentrale zur Koordinierung und Steuerung aller verkehrlichen Maßnahmen ist in Betrieb. Über die Verkehrssituation in der Innenstadt geben die Mitarbeitenden der Verkehrsleitzentrale und Tunnelleitzentrale auch telefonisch Auskunft: Die Zentrale ist üblicherweise rund um die Uhr besetzt. Die Rufnummern lauten: 0221 – 221 27 00 0 und 0221 – 221 32 16 7.

Die Verkehrsleitzentrale und Tunnelleitzentrale ist direkt mit Radio Köln, Radio Erft und RPR 1 verbunden. Falls erforderlich, wird der Lokalfunk Verkehrshinweise senden, über die Parkraumsituation in der Innenstadt informieren und Tipps geben, wie man am besten in die Innenstadt kommt.

LED-Vario-Tafeln und Parkleitsystem beachten

Für Autofahrende ist es ratsam, die Hinweise auf den LED-Variotafeln des Kölner Verkehrsleitsystems und Informationssystems zu beachten. Angezeigt werden dort Informationen zum fließenden Verkehr, zu P+R-Plätzen und zur Auslastung der Parkquartiere sowie Hinweise auf Baustellen und Veranstaltungen aller Art. Parkplatzsuchenden im Bereich der Innenstadt wird dringend empfohlen, sich am Parkleitsystem zu orientieren. Die Gesamtkapazität aller an das Parkleitsystem angeschlossenen Parkhäuser beträgt mehr als 20.000 Stellplätze.

Das Anfahren einzelner Parkhäuser lohnt sich allerdings nur dann, wenn das Parkleitsystem auch noch genügend freie Parkplätze ausweist. Autofahrende, die dennoch bereits überfüllte Parkhäuser anfahren und vor den Zufahrten warten, blockieren den fließenden Verkehr. Damit tragen sie erheblich zu Staus in der City und zu vermeidbaren Umweltbelastungen bei, ganz abgesehen von der eigenen, verlängerten Anreisezeit.

Parkhäuser mit Nähe zur City

Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass selbst bei hoher Parkraumauslastung in der Innenstadt – insbesondere in den Bereichen der beiden Parkquartiere Dom / Rhein und Neumarkt – die Parkhäuser an den Ringen immer noch über große Restkapazitäten verfügen. Autofahrende werden daher gebeten, auch die Ring-Parkhäuser Maastrichter Straße, Alte Wallgasse, Im Klapperhof, Rudolfplatz, Mediapark, Sparkasse KölnBonn und Kaiser-Wilhelm-Ring verstärkt zu nutzen.

Knapp 1.200 Parkplätze bietet das rund um die Uhr geöffnete Parkhaus Mediapark. Es ist für die aus Richtung Norden kommenden Besuchern wegen der guten verkehrlichen Anbindung besonders attraktiv. Zu Fuß ist die City von dort in rund 10 bis 15 Minuten zu erreichen. Auch das Parkhaus in der Neven-DuMont-Straße mit rund 450 Plätzen und das Gerling Ring-Karree am Friesenplatz mit 300 öffentlichen Plätzen sind sinnvolle Alternativen.

Neben den bekannten Parkhäusern im Zentrum stehen im rechtsrheinischen Parkquartier Deutz auch in den Parkhäusern der LANXESS arena und in den Köln-Arcaden in Kalk tagsüber rund 3.000 weitere Parkplätze zur Verfügung.

Außerdem kann auf 1.600 Stellplätzen in der Tiefgarage Rheinauhafen geparkt werden, die für Besucher des Weihnachtsmarktes am Schokoladenmuseum optimal ist. Die Anfahrt erfolgt am besten in Höhe des Bayenturms.

Verkehr: Parkticket ziehen und kostenlos Bahn fahren

Besucher der Parkhäuser an der LANXESS arena und der Tiefgarage Kaiser-Wilhelm-Ring können mit ihrem Parkticket an den vier Samstagen vor Weihnachten (26. November, 3., 10. und 17. Dezember 2022) mit bis zu fünf Personen im Stadtgebiet Busse, Stadt- und S-Bahnen nutzen. Dabei dient das Parkticket an diesen Tagen auch als Fahrschein.

Aus Deutz fahren neben zahlreichen S-Bahnen die KVB-Stadtbahnlinien 1, 3, 4 und 9 direkt in die linksrheinische Innenstadt. Von der Tiefgarage Kaiser-Wilhelm-Ring fahren die Stadtbahnlinien 12 und 15 in die City. Dieses Angebot verspricht eine Entlastung des Autoverkehrs insbesondere für Anreisende aus dem Rhein-Erft-Kreis und der Eifel.

Plätze in Parkhäusern günstiger als entlang der Straße

Aufgrund des Bewohnerparkens und der flächendeckenden Parkraumbewirtschaftung stehen in der Innenstadt im öffentlichen Straßenland für Autos nur noch gebührenpflichtige Kurzzeitparkplätze mit einer Höchstparkdauer von maximal vier Stunden zur Verfügung. Insbesondere im Bereich der City sollten die Parkplatzsuchenden deshalb unbedingt Parkhäuser ansteuern, zumal das Parken dort in der Regel günstiger ist als entlang der Straße, ganz abgesehen von der in Parkhäusern üblichen unbegrenzten Parkdauer.

Im Geltungsbereich des “Verkehrskonzepts Altstadt” gilt außerdem absolutes Halteverbot – hier gibt es mehrere Parkhäuser in unmittelbarer Nähe zu den Weihnachtsmärkten am Dom / Roncalliplatz und Heumarkt / Alter Markt.

20.000 Parkplätze an P+R-Anlagen

Wer die Parkplatzsuche ganz vermeiden möchte, kann auch vom umfangreichen P+R-Angebot Gebrauch machen. Die P+R-Anlagen in Köln können bis zu 24 Stunden lang mit einem gültigen ÖPNV-Ticket jeglicher Art kostenlos genutzt werden. Im Gebiet des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg stehen rund 150 P+R-Anlagen mit mehr als 20.000 Parkplätzen zur Verfügung.

Zusätzlicher Verkehrsservice der Stadt Köln

Darüber hinaus werden an den vier Adventssamstagen Verkehrskadetten der Verkehrswacht Köln e.V. im Einsatz sein. Sie unterstützen in der Innenstadt, um Staus zu vermeiden. Sollten einzelne Parkhäuser belegt sein, werden Autofahrer zu anderen Parkhäusern weitergeleitet.